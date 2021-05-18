Краткий курс истории. Тамара Великая 14 мая (н. ст.) Русская православная церковь чтит память святой благоверной Тамары, царицы грузинской. С именем Тамары связан золотой век грузинской истории. Святая Тамара – одна из самых близких православным христианам святых, недаром многие женщины в Грузии и России носят ее имя. Из рода Багратионов Тамара родилась в 1166 году и происходила из рода Багратидов (Багратионов) – древней царской династии в Грузии, к которой принадлежали многие выдающиеся военные и государственные деятели Грузии и России. Отцом «царицы цариц» был «царь царей» Георгий III, а дедом – святой царь Давид IV Строитель. В 1178 году царь Георгий, получив согласие от высшего духовенства,... На чтение: 1 минута

14 мая (н. ст.) Русская православная церковь чтит память святой благоверной Тамары, царицы грузинской. С именем Тамары связан золотой век грузинской истории. Святая Тамара – одна из самых близких православным христианам святых, недаром многие женщины в Грузии и России носят ее имя.

Из рода Багратионов

Тамара родилась в 1166 году и происходила из рода Багратидов (Багратионов) – древней царской династии в Грузии, к которой принадлежали многие выдающиеся военные и государственные деятели Грузии и России. Отцом «царицы цариц» был «царь царей» Георгий III, а дедом – святой царь Давид IV Строитель. В 1178 году царь Георгий, получив согласие от высшего духовенства, аристократии и военачальников, перед представителями семи своих царств объявил Тамару царицей. Царство она приняла в руки спустя семь лет, после смерти отца. Автор биографического труда о Тамаре и ее современник описывал царицу как очень красивую женщину с застенчивым взглядом, приятной речью и чуждую всякой развязности и порочности.

Два мужа

В начале правления Тамара в первую очередь окружила себя наиболее достойными людьми на должностях визирей и военачальников, освободила церковь от налогов. Юная царица вообще проявила гибкость и цепкость ума, что не очень понравилось некоторым высшим должностным лицам, не желавшим усиления царской власти. Первый брак Тамары оказался неудачным: сын русского князя Андрея Боголюбского Георгий оказался пьяницей, так что царица спустя два года, в 1187-м, одарив мужа большими богатствами, отправила его куда глаза глядят (он выбрал Константинополь). Тамара вообще не очень хотела выходить замуж, но ради того, чтобы родить наследника, все же выбрала осетинского (аланского) царевича Давида-Сослана. Георгий, узнав о новом браке Тамары, решил побороться за утерянный престол, но был разбит вместе с армией недовольных из числа вассалов царицы. Кстати, та помиловала бывшего супруга и предателей.

Свершения

Считается, что во время правления Тамары Грузия добилась такого величия, какого у нее не было ни раньше, ни после. Окрестные народы благодаря этому также переживали период процветания. Грузия дважды могла потерять независимость и православную веру, но благодаря Тамаре сначала было разбито превосходящее по численности мусульманское войско халифа Абу-Бакра, а в 1203 году – султана Рукн ад-Дина. Обе блестящие победы принесли Тамаре еще большую известность в Средиземноморье. Во многом благодаря святой Тамаре, после разграбления Константинополя крестоносцами, в 1204 году была утверждена Трапезундская империя у южного побережья Черного моря. В области культуры при Тамаре развивался и совершенствовался грузинский язык, была создана светская романическая словесность в прозе, многие памятники искусства. Среди горцев Кавказа распространялись гражданственность и христианская вера. Тамара умерла от неизвестной болезни, однако год смерти остается спорным: 1209, 1210 или 1213-й. Современник Тамары во втором известном источнике о ее правлении «История и восхваление венценосцев» написал, что за 31 год правления Тамары в Грузии по ее распоряжению ни одного человека даже плетью не наказали.