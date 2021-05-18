Краткий курс истории. Последнее выступление Керенского 10 ноября (по н. ст.) 1917 года попытка председателя Временного правительства Александра Керенского совершить контрпереворот закончилась неудачей (хотя события продлились до 12 ноября). Самодискредитация Бежав из Зимнего дворца после большевистского переворота 7 ноября (Октябрьский переворот), Керенский отправился на поиски верных Временному правительству войск в окрестностях Петрограда для подавления большевистского вооруженного восстания. Однако Керенский дискредитировал себя в глазах большинства военных еще за два месяца до этого – в ходе Корниловского выступления, которое он сначала поддержал, а потом сам же объявил мятежом и вместе с большевиками (против которых искал теперь союзников) подавил. Тогда-то сам Керенский и разрушил правый фланг на политическом фронте, ударной... На чтение: 1 минута

10 ноября (по н. ст.) 1917 года попытка председателя Временного правительства Александра Керенского совершить контрпереворот закончилась неудачей (хотя события продлились до 12 ноября).

Самодискредитация

Бежав из Зимнего дворца после большевистского переворота 7 ноября (Октябрьский переворот), Керенский отправился на поиски верных Временному правительству войск в окрестностях Петрограда для подавления большевистского вооруженного восстания. Однако Керенский дискредитировал себя в глазах большинства военных еще за два месяца до этого – в ходе Корниловского выступления , которое он сначала поддержал, а потом сам же объявил мятежом и вместе с большевиками (против которых искал теперь союзников) подавил. Тогда-то сам Керенский и разрушил правый фланг на политическом фронте, ударной силой которого являлись военные.

Еле договорился

Воевать на стороне дискредитировавшего себя правительства особенно никто не хотел. Командующий Северным фронтом (шла Первая мировая война) генерал Черемисов то приказывал войскам садиться в эшелоны для выдвижения в Петроград, то отменял свой же приказ. После долгих переговоров поддержку Временному правительству согласился оказать командир конного корпуса генерал Краснов. Однако казаки, бывшие в августе участниками выступления Корнилова, отреагировали на это без особого энтузиазма. Тем не менее утром 8 ноября движение войск на Петроград началось. На стороне Керенского оказалось около 1900 казаков и юнкеров, бронепоезд и несколько артбатарей. Остальные армейские силы либо вставали на сторону советской власти, либо занимали нейтралитет.

П.Н. Краснов

Разгром

Обороной Петрограда занялся Петроградский ВРК. Фактическим руководством Петроградским военным округом занимался Ленин. По приказу ВРК железнодорожники блокировали казачьи эшелоны Краснова. На оборону столицы выступило более 3500 красногвардейцев, а также тысячи матросов Балтийского флота, солдаты и другие, всего 10–12 тысяч бойцов. Несмотря на изначальный расклад сил, войска Керенского – Краснова вступили в бой с революционерами утром 12 ноября. Но, оказавшись под угрозой окружения, казаки бежали. Бежал и Керенский, переодевшись матросом.