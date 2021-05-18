Краткий курс истории. Последнее наступление 19 августа 2017 года в Калининградской области (посёлок Лермонтово, Гусевский городской округ) пройдёт V военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение», организованный Российским военно-историческим обществом. Зрителям будут показаны эпизоды так называемого «наступления Керенского», 100-летие которого отмечается в этом году. Увы, оно стало последним для нашей армии в Первой мировой. Наступали с воодушевлением Широкомасштабная наступательная операция русских войск по всем фронтовым направлениям Первой мировой войны была намечена на апрель-май 1917 года. И хотя Временное правительство продолжило выполнять союзные обязательства перед Англией и Францией, Февральская революция привела к хаосу и разложению среди войск. Наступление перенесли на конец июня. Верховным главнокомандующим был назначен генерал Брусилов, прославившийся... На чтение: 1 минута

19 августа 2017 года в Калининградской области (посёлок Лермонтово, Гусевский городской округ) пройдёт V военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» , организованный Российским военно-историческим обществом. Зрителям будут показаны эпизоды так называемого «наступления Керенского», 100-летие которого отмечается в этом году. Увы, оно стало последним для нашей армии в Первой мировой.

Наступали с воодушевлением

Широкомасштабная наступательная операция русских войск по всем фронтовым направлениям Первой мировой войны была намечена на апрель-май 1917 года. И хотя Временное правительство продолжило выполнять союзные обязательства перед Англией и Францией, Февральская революция привела к хаосу и разложению среди войск. Наступление перенесли на конец июня. Верховным главнокомандующим был назначен генерал Брусилов, прославившийся умелым командованием во время операции на Юго-Западном фронте (в 1916 году). После двух дней артиллерийского обстрела позиций германо-австрийских войск Керенский провозгласил: «Сегодня великое торжество революции, Русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление».

А.А. Брусилов

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Наступательный порыв армий Юго-Западного фронта, тем не менее, был быстро исчерпан, поскольку отборные ударные отряды русской армии понесли колоссальные потери, а рядовые солдаты воевать не желали. Наступление на Северном фронте 8–10 июля также закончилось полным провалом. Из 14 дивизий на Западном фронте полностью боеспособными оказались только 4. Верными присяге остались только войска Румынского фронта: во-первых, они в наименьшей степени были затронуты большевистской пропагандой, во-вторых, командование не отправляло их в лобовые атаки, а держало для подавления мятежей и наведения порядка в собственных частях. Но вскоре, с целью стабилизации пошатнувшейся линии фронта, по приказу Керенского наступление было прекращено.

Отбились за мужчин

27 июня 1917 года в действующую армию Западного фронта прибыл знаменитый женский «батальон смерти» в составе около 200 человек под командованием Марии Бочкарёвой (создатель отряда и одна из первых русских женщин-офицеров). Отношение к женщинам-солдатам в армии было крайне скептическим, однако батальон проявил себя героически: девушки за три дня не только отразили 14 атак противника, но провели ряд контратак и отбили сданные мужчинами позиции. Тем не менее 14 августа из-за больших потерь батальон был расформирован. А само июньское «наступление Керенского» столь сильно накалило обстановку в армии, что стала возможной попытка государственного переворота большевиками.