Краткий курс истории. Последняя операция Императорской армии 5 января (н. ст.) 1917 года в районе Риги началась Митавская операция, последняя военная операция Русской императорской армии в ходе Первой мировой войны. Об этой битве образно написал Алексей Толстой в романе «Хождение по мукам». Часть общего плана Митавская операция, или Рождественские бои (как ее называют в Латвии), готовилась как часть общего стратегического плана Антанты на 1917 год. Согласно плану союзники должны были удержать инициативу действий. Предполагалось, что в ходе Митавской операции 12-я русская армия Северного фронта прорвет позиции 8-й германской армии, захватит город Митаву и возьмет под контроль железнодорожную линию Митава – Кройцбург. Несмотря на то что соотношение сил... На чтение: 1 минута

5 января (н. ст.) 1917 года в районе Риги началась Митавская операция, последняя военная операция Русской императорской армии в ходе Первой мировой войны. Об этой битве образно написал Алексей Толстой в романе «Хождение по мукам».

Часть общего плана

Митавская операция, или Рождественские бои (как ее называют в Латвии), готовилась как часть общего стратегического плана Антанты на 1917 год. Согласно плану союзники должны были удержать инициативу действий. Предполагалось, что в ходе Митавской операции 12-я русская армия Северного фронта прорвет позиции 8-й германской армии, захватит город Митаву и возьмет под контроль железнодорожную линию Митава – Кройцбург. Несмотря на то что соотношение сил противников было в пользу русских войск, немцы хорошо укрепились на сложном для маневрирования и ведения инженерных работ участке.

Внезапный удар

Непосредственная подготовка к началу операции проводилась в строжайшей секретности. О ней знал крайне ограниченный круг людей. Германское командование удалось ввести в заблуждение кажущейся пассивностью и демонстративной имитацией переброски одного из самых боеспособных корпусов (6-го Сибирского). Утром 5 января именно этот корпус в составе Бабитской группы (основной ударной) начал внезапную атаку на германские позиции. Группа прорвала первую линию обороны врага в трех местах, не встретив далее сопротивления. Поначалу русской армии сопутствовал полный успех, но резерва для развития прорыва не было, а в подкреплении отказала Ставка. Вдобавок в рядах войск начался военный мятеж, обусловленный политическими причинами, который пришлось жестоко подавлять. Близилась Февральская революция.

Генерал Р. Д. Радко-Дмитриев. Командующий Митавской операцией

Наследие атак

В целом Митавская операция позволила немного улучшить позиции 12-й армии и подвинуть фронт вперед на 2–5 км, но все открывшиеся возможности так и не были реализованы. В боях русская армия потеряла приблизительно 23 тысячи человек. При этом Митавская операция открыла опыт применения комбинированных атак: это внезапные атаки, которым не предшествовала артподготовка, и ночные атаки «без выстрелов» вместе с атаками после массированной, но короткой артподготовки. Именно начиная с Митавской операции комбинированные атаки активно применялись на других фронтах в оставшееся время Первой мировой войны.