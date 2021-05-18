Краткий курс истории. Пернатая почта
18 ноября 1870 года во Франции во время франко-прусской войны заработала первая официальная линия голубиной почты, связавшая Париж и Тур. А к 1877 году в российских войсках появилась своя голубиная связь. Вместе с тем история голубиной почты уходит корнями глубоко в древность и не закончилась до сих пор. С ветхозаветных времен Пожалуй, древнейшее упоминание об использовании голубиной почты находится в Ветхом Завете, в сюжете, где праотец Ной отправляет голубя в ожидании, что тот вернется. И тот возвращается с веточкой оливы – потоп окончен, землю снова можно заселять. Известно, что голубиной почтой пользовались и в Древнем Китае, и в Древней Греции,...
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18 ноября 1870 года во Франции во время франко-прусской войны заработала первая официальная линия голубиной почты, связавшая Париж и Тур. А к 1877 году в российских войсках появилась своя голубиная связь. Вместе с тем история голубиной почты уходит корнями глубоко в древность и не закончилась до сих пор.
С ветхозаветных времен
Пожалуй, древнейшее упоминание об использовании голубиной почты находится в Ветхом Завете, в сюжете, где праотец Ной отправляет голубя в ожидании, что тот вернется. И тот возвращается с веточкой оливы – потоп окончен, землю снова можно заселять. Известно, что голубиной почтой пользовались и в Древнем Китае, и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и в Египте. Любопытно, что голуби, живя с людьми многие столетия, учились пользоваться их дорогами. Так, в Италии птицы до сих пор придерживаются маршрута, который сложился еще в 241 году до н. э.
Голуби-герои
Главным толчком к популяризации голубей-почтальонов обыкновенно служила война, когда оперативный обмен информацией был стратегически необходим. Истории известны несколько примеров, когда почтовые голуби были удостоены воинских наград. Так, в 1918 году голубка Шер Ами была награждена французским Военным крестом за отвагу и американской Золотой медалью общества почтовых голубей. В последний год Первой мировой войны она доставила множество сообщений особой важности, спасла 194 военнослужащих потерянного батальона. Будучи последним почтовым голубем, в той ситуации она сумела доставить координаты батальона, несмотря на то что во время полета была ранена в грудь, лишилась лапки и глаза. В 1945 году голубь Коммандо за отвагу был удостоен высшей воинской награды Великобритании для животных – медали Дикин. К такой же награде был представлен голубь Солдат Джо в 1946 году, спасший тысячи жизней в годы Второй мировой войны.
«Хоуминг»
Голубиная почта в годы войн использовалась не только для нужд армий. Например, известный коммерсант Ротшильд при помощи почтовых голубей во время Наполеоновских войн оперативно узнавал о победах французов над англичанами. После поражения Наполеона при Ватерлоо почти обесценившиеся английские ценные бумаги резко подскочили в стоимости. Ротшильд, благодаря голубям-почтальонам, узнал об этом раньше конкурентов, скупил бумаги по низкой цене и сильно обогатился. Но почему голуби, несмотря ни на что, летят обратно в родные места? Дело в «хоуминге» – инстинкте возвращения домой. Ученые до сих пор точно не понимают механизм этого явления, когда голубю из сотен городов, из тысяч домов и окон удается найти нужное.
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