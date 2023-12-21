Краткий курс истории. Неудачный союз супердержав 26 сентября 1815 года в Париже был подписан договор о создании Священного союза. В него вошли Россия, Австрия, Пруссия, Франция и большинство крупнейших европейских держав того времени. Идейным вдохновителем создания Союза выступил российский император Александр I. На чтение: 1 минута

26 сентября 1815 года в Париже был подписан договор о создании Священного союза . В него вошли Россия, Австрия, Пруссия, Франция и большинство крупнейших европейских держав того времени. Идейным вдохновителем создания Союза выступил российский император Александр I.

Странный договор

Александр I , победитель Наполеона, вынашивал мысль о союзе, который сумел бы устранить саму возможность внутриевропейских вооруженных конфликтов, как о возможности создать вокруг себя ореол главного миротворца Европы. Но мистические христианские настроения, овладевшие Александром, наложили отпечаток на текст союзного договора. Он оказался совершенно не похож по форме и содержанию на международные акты того времени, поскольку был составлен в религиозном духе со ссылками на учение Иисуса Христа, «благовествующего людям жить аки братиями, не во вражде и злобе, но в мире и любви».

Царь царю друг

Тем не менее, договор о создании Священного союза стал уникальным явлением в истории Европы. Подписавшие его страны обязывались обеспечивать незыблемость новых европейских границ, установленных на Венском конгрессе после Наполеоновских войн. Смысл, с которым создавался Священный союз, – внесение в международные отношения идеи мира и братства, а также сплоченная борьба против революционных настроений и национально-освободительных движений в Европе. Таким образом, фактически Священный союз стал консервативным явлением, которое провозгласило принцип взаимной поддержки монархических европейских династий.

Распался за 15 лет

Из-за то и дело назревавших революционных ситуаций члены Священного союза использовали имевшиеся в тексте договора пункты, чтобы в 1820 году провозгласить право вооруженного вмешательства России, Австрии и Пруссии во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с восстаниями. Однако эти вмешательства приводили к обострению отношений между самими союзниками и другими странами. Поэтому с конца 1820 годов Священный союз постепенно стал распадаться, и уже в 1830 годах в европейской международной политике преимущество было отдано принципу невмешательства в дела друг друга.

Обложка: Картина Жана-Батиста Изабе «Венский конгресс», 1819 год.

Источник: ru.wikipedia.org