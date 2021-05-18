Краткий курс истории. Южное окно в Европу 25 сентября 1789 года в ходе Русско-турецкой войны (1787–1791 гг.) генерал русской армии Осип Михайлович де Рибас (Дон Хосе де Рибас) взял турецкую крепость Хаджибей, на месте которой вскоре основал Одессу. Гордый султан Когда после тяжелой и длительной осады русские войска взяли турецкую крепость Очаков (декабрь 1788 года), турецкий султан Абдул-Хамид I всерьез задумался запросить мир, к этому же готовились в Петербурге. Но в середине весны 1789 года Абдул-Хамид умер, на престоле его сменил Селим III. Будучи воинственным человеком, он умело сыграл на турецкой национальной гордости и жажде реванша, и войну решили продолжать. Значительный упор был сделан на крепость Хаджибей,... На чтение: 1 минута

25 сентября 1789 года в ходе Русско-турецкой войны (1787–1791 гг.) генерал русской армии Осип Михайлович де Рибас (Дон Хосе де Рибас) взял турецкую крепость Хаджибей, на месте которой вскоре основал Одессу.

Гордый султан

Когда после тяжелой и длительной осады русские войска взяли турецкую крепость Очаков (декабрь 1788 года), турецкий султан Абдул-Хамид I всерьез задумался запросить мир, к этому же готовились в Петербурге. Но в середине весны 1789 года Абдул-Хамид умер, на престоле его сменил Селим III. Будучи воинственным человеком, он умело сыграл на турецкой национальной гордости и жажде реванша, и войну решили продолжать. Значительный упор был сделан на крепость Хаджибей, рядом с которой, вблизи русского флота, находилась турецкая флотилия. О планах противника стало известно русскому командованию. Все лето велась подготовка, разведка, и в ходе боев 25–26 сентября Хаджибей пал.

Селим III

Нерядовое рядовое сражение

В череде кровавых битв Русско-турецкой войны 1787–1791 годов операция по взятию Хаджибея совсем не выделялась. С другой стороны, неспроста прогремели салютные залпы в Петербурге по случаю победы, а Суворов лично поздравил де Рибаса. Ведь операция по взятию крепости готовилась несколько месяцев и была блестяще спланирована, что принесло успех и показало уровень военного мастерства де Рибаса. Вероятно, в рамках истории России взятие Хаджибея осталось бы рядовой победой, если бы не основание на месте крепости Одессы, которую литературный критик Белинский назвал «решительно третьей столицей России».

Главный поставщик зерна в Европу

7 июня 1794 года Екатерина Великая издала рескрипт, согласно которому уже 2 сентября началось строительство города и портовой гавани на месте крепости Хаджибей. План строительства города составил инженер-полковник русской армии Франц Деволан. Руководил строительством адмирал Осип де Рибас, бывший первым градоначальником Одессы с 1794 по 1797 год. Согласно наиболее распространенному мнению, город получил название в честь древнегреческой колонии Одессос, некогда располагавшейся в той местности. Южное окно в Европу – так именовали Одессу, к середине XIX века ставшую главным поставщиком украинского хлеба в Европу и Восточную Азию.