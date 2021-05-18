Краткий курс истории. Главный враг советской разведки 18 сентября 1947 года вступил в силу подписанный президентом США Гарри Трумэном закон о национальной безопасности. Он ознаменовал создание Центрального разведывательного управления (ЦРУ) – знаменитой на весь мир американской секретной разведки, координирующей всё Разведывательное сообщество США. Рекордсмены В различных странах существует множество собственных секретных служб, которые занимаются безопасностью государства. В СССР, кроме прочих, это был КГБ. В России – Федеральная служба безопасности и Государственное разведывательное управление. В Англии – МИ-6. В США таких спецслужб больше, чем во многих других суверенных государствах, – всего порядка шестнадцати. Внешней разведкой в Штатах занимаются Агентство национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ. Их предшественником было Управление... На чтение: 1 минута

18 сентября 1947 года вступил в силу подписанный президентом США Гарри Трумэном закон о национальной безопасности. Он ознаменовал создание Центрального разведывательного управления (ЦРУ) – знаменитой на весь мир американской секретной разведки, координирующей всё Разведывательное сообщество США.

Рекордсмены

В различных странах существует множество собственных секретных служб, которые занимаются безопасностью государства. В СССР, кроме прочих, это был КГБ. В России – Федеральная служба безопасности и Государственное разведывательное управление. В Англии – МИ-6. В США таких спецслужб больше, чем во многих других суверенных государствах, – всего порядка шестнадцати. Внешней разведкой в Штатах занимаются Агентство национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ. Их предшественником было Управление стратегических служб – первая объединенная разведывательная служба США, которую создали во время Второй мировой войны и распустили с ее окончанием.

Темные тайны

Официально ЦРУ занимается сбором разведывательной информации, сопоставляет и оценивает полученные данные, предоставляет информацию соответствующим инстанциям; оно не имеет правоохранительных функций, не обладает правом вызывать в суд и не занимается внутренней безопасностью страны. Тем не менее в 2006 году президент Буш-младший признал, что Управление обладает собственными тюрьмами – в них содержались особо опасные лица, подозреваемые в терроризме. В 2009 году такие тюрьмы официально были закрыты указом президента Обамы. Накануне этого события стало известно, что на допросах агенты ЦРУ применяют пытки, которые скромно называются «жесткими методами допроса».

Холодная война продолжается

Хотя американскую разведку можно считать одной из лучших в мире, в ее истории случались неоднократные провалы – в основном благодаря советской контрразведке. Например, в 1967 году служащий АНБ Джон Уокер явился в советское посольство в Вашингтоне и выложил ключи от шифров АНБ, а также информацию о стратегических военных планах США против СССР и атомных подлодках в Атлантике. Сделал он это по идейным соображениям, несмотря на отсутствие контактов между КГБ и американской коммунистической партией (таковые отсутствовали, чтобы не дискредитировать Компартию США). Другой громкий скандал длился аж 10 лет, пока государственный изменник не был пойман в 1994 году. Им оказался Олдрич Хейзен Эймс – начальник контрразведывательного управления ЦРУ, «сливавший» данные СССР и России. В настоящее время противостояние спецслужб США и Российской Федерации продолжается…

Олдрич Хейзен Эймс