Краткий курс истории. Фатимские чудеса 13 октября 1917 года в португальском городе Фа́тима произошло последнее из основных Фа́тимских явлений Девы, признанной Католической церковью Богородицей. История Фатимских событий весьма дискуссионна. Согласно мнению отца Тихона (Шевкунова), «целью всего почти 100-летнего Фатимского действа… представляется очередная попытка подчинения России римскому папе. Во всяком случае все трактовки так называемых Фатимских тайн сводились именно к этому». Трое детей Предпосылки Фатимских событий охватывают период с весны 1915 по осень 1916 года. Трое португальских детей-пастушков, Лусия (1907 г. р.), Франсишку (1908 г. р.) и Жасинта (1910 г. р.), во время молитв стали наблюдать явления сверхъестественных фигур, ангелов, которые общались с детьми, говорили, как... На чтение: 1 минута

13 октября 1917 года в португальском городе Фа́тима произошло последнее из основных Фа́тимских явлений Девы, признанной Католической церковью Богородицей. История Фатимских событий весьма дискуссионна. Согласно мнению отца Тихона (Шевкунова), «целью всего почти 100-летнего Фатимского действа… представляется очередная попытка подчинения России римскому папе. Во всяком случае все трактовки так называемых Фатимских тайн сводились именно к этому».

Трое детей

Предпосылки Фатимских событий охватывают период с весны 1915 по осень 1916 года. Трое португальских детей-пастушков, Лусия (1907 г. р.), Франсишку (1908 г. р.) и Жасинта (1910 г. р.), во время молитв стали наблюдать явления сверхъестественных фигур, ангелов, которые общались с детьми, говорили, как правильно молиться и каяться. Одна из девочек потом отмечала, что после этих видений она не могла ни говорить, ни петь, ни играть, сил не было ни на что. Это свидетельство служит аргументом в пользу того, что чудесные явления носили не божественный, а демонический характер.

Дама

Основные Фатимские явления происходили с мая по октябрь 1917 года, строго 13 числа каждого месяца, за исключением августа, когда чудесные явления происходили 13-го и в районе 19 числа. 13 мая все тем же детям явилась Дама (так ее называли дети в описаниях, позднее чередуя с именем Богородицы) и сказала, что пришла с Небес. Она-то и попросила детей приходить к дубу на склоне (место явления) 13 числа в течение шести месяцев. В июне Дама предрекла скорую смерть Франсишку и Жасинты (они умерли от эпидемии гриппа, бушевавшего в 1918–1919 годах). В последующие месяцы она показала детям ад, пророчествовала о судьбе России, грядущей революции и Второй мировой войне, просила посвятить Россию своему Непорочному Сердцу (католическое учение). 13 октября в Фатиму стеклись люди разных сословий. Почти 70 тысяч человек в тот день видели изменения цвета солнца (которое превратилось в неяркий серебряный диск, быстро двигавшийся зигзагами), облаков, земли, деревьев и людей. О «танце солнца» написали даже антицерковные газеты Португалии.

Тайны и дискуссии о Фатиме

Из трех главных тайн, открытых Дамой детям, две (об аде и России) было велено обнародовать после явления Дамы Лусии в 1929 году. Причем пророчества о России были опубликованы только в 1942 году, когда известные события уже случились. Третья тайна, согласно велению, должна была быть обнародована в 1960 году, три римских папы последовательно этого не выполнили. В 1981 году террорист захватил британский самолет и угнал его во Францию, требуя от Ватикана наконец обнародовать третью тайну. Но Ватикан опубликовал текст только в 2000 году. Содержание текста носит апокалиптический характер. Хотя Католическая церковь признала Фатимские события как чудеса и явление Богородицы, а Жасинту и Франсишку в 2017 году причислила к лику святых, Православная церковь скептически относится к этим событиям, поскольку откровения Дамы согласуются с католическими догматами и учениями, отвергаемыми в православии. Тем не менее Православная церковь никогда официально не высказывалась о Фатимских чудесах и подробно не занималась изучением этого события.