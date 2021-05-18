Краткий курс истории. «Черная смерть» 27 ноября в России ежегодно отмечается День морской пехоты. Самые старые В России датой рождения морской пехоты считается 27 ноября (по н. ст.) 1705 года. В этот день Петр Великий издал указ о формировании «полка морских солдат». Таким образом, это один из самых старых родов войск в современной России. Первый бой они дали в 1706 году, взяв на абордаж шведский бот «Эсперн», затем отличились в сражении у мыса Гангут в 1714 году. 300 лет на службе Отечеству С тех пор русская морская пехота участвовала во всех крупных военных конфликтах, в которых Россия принимала участие. Перечислим только некоторые из них: Русско-турецкая... На чтение: 1 минута

27 ноября в России ежегодно отмечается День морской пехоты.

Самые старые

В России датой рождения морской пехоты считается 27 ноября (по н. ст.) 1705 года. В этот день Петр Великий издал указ о формировании «полка морских солдат». Таким образом, это один из самых старых родов войск в современной России. Первый бой они дали в 1706 году, взяв на абордаж шведский бот «Эсперн», затем отличились в сражении у мыса Гангут в 1714 году.

300 лет на службе Отечеству

С тех пор русская морская пехота участвовала во всех крупных военных конфликтах, в которых Россия принимала участие. Перечислим только некоторые из них: Русско-турецкая война 1768–1774 годов, Отечественная война 1812 года, оборона Севастополя 1854–1855 годов, Первая мировая война, Великая Отечественная война (в ходе которой фашисты прозвали морпехов «черной смертью»), конфликты эпохи холодной войны и другие. В наши дни морских пехотинцев также задействуют в операциях против пиратов.

Элита

Сегодня морская пехота представляет собой элитные подразделения Военно-морских сил РФ (наряду с ВДВ и войсками специального назначения), отличающиеся высокой мобильностью. Морские пехотинцы ведут боевые действия в составе морских, воздушных, а также воздушно-морских десантов, обороняют военно-морские базы, береговые объекты и т. д.