Краткая история денег Деньги – важнейшая часть экономики – на наших глазах претерпевают удивительную трансформацию. Их все реже получается потрогать руками или положить в кошелёк – они уходят в цифровой виртуальный мир. На чтение: 3 минуты

Деньги – важнейшая часть экономики – на наших глазах претерпевают удивительную трансформацию. Их все реже получается потрогать руками или положить в кошелёк – они уходят в цифровой виртуальный мир. Это уже третье перевоплощение денег, известное в истории. Предыдущие порождали новые формы политических систем и экономических взаимоотношений. Не станет исключением и современная денежная революция.

Что такое деньги?

Деньги – это универсальное средство измерения стоимости любого товара, услуги, труда, или, говоря языком экономики – всеобщий стоимостный эквивалент, обладающий высочайшей ликвидностью и свойством всеобщей непосредственной обмениваемости. Деньги выполняют следующие пять главных функций: 1) мера стоимости; 2) средство обращения в формуле «товар – деньги – товар»; 3) средство сбережения, позволяющее образовывать резервы и капиталы; 4) средство платежа, дающее возможность перемещать капиталы, брать ссуды, гасить долги, оплачивать штрафы и налоги; 5) мировая валюта для осуществления международной торговли, финансирования глобальных институтов и т.д.

Деньги играют ключевую роль в экономике, формируя цены, зарплаты, благосостояние общества. Нехватка денег ведёт к негативным последствиям в промышленности, торговле, бизнесе, а их избыток при отсутствии экономического роста – к инфляции и росту цен. Для поддержания «веса» денег существуют всевозможные финансовые институты и инструменты – банки, кредиты, векселя, процентные ставки и т.д. Но как бы ни были они сложны и мудрёны для непосвящённого, так или иначе, «деньги говорят на языке, который понятен всем нациям», как выразилась английская писательница Афра Бен.

Зарождение денег

Нельзя сказать точно, когда и где зародилась меновая торговля, но археологи подтверждают, что она была известна ещё древнему человеку – уже тогда люди находили некий эквивалент стоимости. Так, латинское слово pecunia («деньги») происходит от pecus («скот»). Действительно, домашний скот – коровы, овцы, лошади – долгое время считался признаком богатства. Гомер оценивал стоимость оружия своих героев в быках, в «Русской Правде» говорится о штрафах скотом. Но не только скот был мерилом богатства: мир «праденег» обладал чрезвычайным многообразием – от собачьих клыков и бобов какао до куньих шкурок и гвоздей, от перьев попугая и стеклянных бус до каменных жерновов и живых рабов.

В современной финансовой теории подобные «деньги» известны как товарные, или домонетные. Некоторые из товарных денег – прежде всего, раковины каури – получили широчайшее распространение, попадаясь в археологических находках от Западной Африки до Японии и от Индии до Сибири. В качестве платёжного средства их использовали с IV тысячелетия до н.э. вплоть до XIX века в некоторых районах Африки, Индии и Сибири.

Первые денежные системы античности

В III тысячелетии до н.э. в Шумере использовали металлические слитки. Появление счётной денежной единицы и монетарных металлов (золота, серебра, меди) в качестве средств платежа означало революцию в финансовой сфере. Деньги в привычном для нас понимании возникли в VII веке до н.э., когда в Лидии (на территории современной Турции) отчеканили первые монеты. В VI веке до н.э. персидский царь Дарий обязал выплачивать налоги только деньгами.

Уже к началу V века до н.э. золотые, серебряные и медные монеты распространились по всей ойкумене. Они чеканились на специальных монетных дворах и стали символом независимости государства. Каждый правитель чеканил монеты со своим изображением или родовым знаком. Разнообразие монетных систем способствовало появлению менял, следивших за курсом, весом, пробой денег. Самые успешные из них давали денежные ссуды под процент.

В Средиземноморье основными торговыми монетами были: до возвышения Афин – коринфские статеры; в эпоху афинской гегемонии – афинские тетрадрахмы; в эллинистический период – золотые статеры Александра Македонского и стефанофоры; во время могущества Рима – серебряные денарии и золотые солиды (безанты). Монеты нередко подвергались девальвации (порче), дабы компенсировать нехватку государственных средств. Кроме того, их активно подделывали. С последним государство нещадно боролось: фальшивомонетчики подвергались самым суровым наказаниям вплоть до смертной казни.

Деньги в Средневековье

После падения Римской империи вплоть до XIII века на территории Европы и Ближнего Востока, за исключением Византии, господствовало серебро. Монеты «варваров» подражали римским и греческим образцам в оформлении, техническом исполнении, счётных, весовых единицах, а часто и в названии. Например, французский денье вёл происхождение от римского денария, арабский дирхем – от греческой драхмы, немецкий шиллинг – от римского солида, и т.д. Период с VIII по XIII вв. известен в Европе как «эпоха денария», когда после реформ денежной системы при франкских королях Пипине Коротком и Карле Великом серебряные денарии каролингского типа стали прообразом для монет почти всех стран Западной и Центральной Европы. Но при этом наблюдался большой разнобой даже в выпусках одной и той же монеты. Девальвация, стирание, обрезка и подделка монет были обычным делом.

С ростом итальянских городов-государств возникла потребность в твёрдой валюте. В качестве таковой впервые с римского солида (ауреуса) выступили флорентийский флорин (с 1252 года) и венецианский дукат (цехин) (с 1284 года), что моментально закрепило за Флоренцией и Венецией положение коммерческих центров Европы. К концу XIV века 150 городов Европы чеканили золотые монеты, подобные флорину (экю, эскудо, гульдены, нобли и др.). Оживление торговли и развитие банковского дела в той же Италии позволило концентрировать капиталы и выдавать деньги под проценты едва ли не всем европейским монархам, оплачивать военные экспедиции и, таким образом, влиять на политику.

Деньги в Новое время

В конце XV – начале XVI вв. в Европе начался период талера – серебряной монеты, эквивалентной по стоимости золотому гульдену. Богатые серебряные рудники в Богемии позволили немецкому императору Карлу V массово чеканить полновесную монету. Через полвека миллионы талеров наводнили Священную Римскую империю и вышли за ее пределы, а название «талер» существует до сих пор в своей англизированной форме «доллар». Золотые и серебряные монеты хорошо дополняли друг друга: золото идеально подходило для крупных платежей, серебро – для краткосрочных небольших расчётов. Эта система, известная как биметаллизм, просуществовала до конца XIX века.

Главным недостатком биметаллизма были колебания обменного курса серебра по отношению к золоту. Обычно он находился в пределах от 12 до 15 унций серебра за унцию золота, но в XIX веке с переходом развитых стран на золотой стандарт стоимость серебра упала втрое и более. Больнее всего это ударило по экономикам Индии и Китая, привязанным к серебряному стандарту. В итоге большая часть индийских и китайских капиталов к концу XIX века сосредоточилась в чужих руках – прежде всего британских. Фунт стерлингов занял в мировой экономике место всеобщей резервной валюты – после Второй мировой войны его место займёт американский доллар. Система золотого стандарта пережила свой расцвет перед Первой мировой войной и стремительный закат после неё. Последними от золотого стандарта отказались США в 1971 году.

Банкноты

Процесс демонетизации, в ходе которой драгоценные металлы выступили не в качестве платёжного средства, а как гарант платёжного средства, ознаменовал новую веху в истории денег. Бумажные деньги, или банкноты, впервые появились в IX веке в Китае и оказали огромное влияние на стремительный экономический рост при династии Сун в XI веке. В Европе бумажные деньги появились в 1661 году, но только после того, как в 1700 году великий Исаак Ньютон, назначенный главой британского казначейства, установил золотое содержание каждой банкноты, бумажные деньги вошли в обиход и получили массовое признание.

В течение XVIII века банкноты появились во всех государствах Европы, включая Россию. Бумажные деньги, обеспеченные госбанком, имели много преимуществ – они дали возможность в несколько раз увеличить денежную массу, позволили устанавливать принудительный курс обмена, удешевили деньги – но одновременно упростили инфляционные процессы. Печатание необеспеченных ничем бумажных денег не раз вызывало сумасшедшую гиперинфляцию – к примеру, в 1923 году в Германии, в 1946 году в Венгрии, в 2008 году в Зимбабве и т.д.

Пластиковые карты и виртуальные деньги

Развитие современных компьютерных коммуникаций послужило прологом к «дематериализации» денег – сегодня они всё в большей мере становятся только цифрами на банковских счетах. Деньги стали перемещаться с невиданной скоростью и не всегда в нужных направлениях: цифровая революция породила киберпреступность. Ни одному медвежатнику прежних лет, вскрывавшему банковские сейфы, не снилась такая выручка, какую с помощью хитроумных программ добывает современный взломщик.

Кроме того, электронные платежи породили новые формы денег – криптовалюты, самой известной из которых стал биткоин. Считается, что его придумал в 2008 году человек или даже группа людей, скрывающаяся под псевдонимом Сатоси Накамото. Биткоины генерируются распределённой сетью компьютеров, и ими можно расплачиваться только в пределах специальных цифровых сообществ. При этом они торгуются на биржах криптовалют, и на данный момент 1 биткоин стоит около 43 000 американских долларов.

Современные экономисты расходятся во мнениях относительно перспектив биткоина: одни называют его технологией будущего, другие относят криптовалюты к финансовым пирамидам. Существуют опасения, что криптовалюты могут погубить традиционную международную банковскую систему. Споры относительно будущего криптовалют сейчас не утихают ни на минуту, но все согласны в том, что деньги и далее будут все сильнее приобретать «невесомый» безналичный характер.

Источник обложки: Абракадабра