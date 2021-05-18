«Красный террор»: военная необходимость или неоправданная жестокость? 5 сентября 1918 года большевистское правительство утвердило декрет «О красном терроре» Гражданская война – большое горе и тяжелое событие для любого народа и государства. Так вышло и в России. Брат поднял оружие на брата. Среди множества сражений, властей и правительств, сформировавшихся в те годы на теле бывшей империи, было и большевистское. Спаянное классовой идеологией, оно рвалось к власти и стремилось её удержать. Одной из мер, принятых для удержания власти, и стал этот очень спорный и до сих пор вызывающий множество вопросов декрет. Спустя 101 год, уже в наше время, мнения историков и общественности относительно оценки такой меры расходятся. Скорее всего,... На чтение: 3 минуты

5 сентября 1918 года большевистское правительство утвердило декрет «О красном терроре»

Гражданская война – большое горе и тяжелое событие для любого народа и государства. Так вышло и в России. Брат поднял оружие на брата. Среди множества сражений, властей и правительств, сформировавшихся в те годы на теле бывшей империи, было и большевистское. Спаянное классовой идеологией, оно рвалось к власти и стремилось её удержать.

Одной из мер, принятых для удержания власти, и стал этот очень спорный и до сих пор вызывающий множество вопросов декрет. Спустя 101 год, уже в наше время, мнения историков и общественности относительно оценки такой меры расходятся. Скорее всего, окончательно все точки над i будут расставлены ещё нескоро.

Тем не менее мы считаем необходимым говорить о таких событиях, во многом продолжающих формировать смыслы в нашем обществе. А с учетом того, что в наши дни мы в большой степени ищем себя в прошлом и только формируем свои взгляды на будущее, острые вопросы нашей истории приобретают особую важность. Итак, говорим о «красном терроре».

Право на убийство

Для начала следует объяснить, что смертная казнь была отменена в России 28 октября 1917 года решением Второго Всероссийского съезда советов солдатских и рабочих депутатов. То есть классово едиными с большевиками людьми.

Д. Шмарин. « Трагедия Крыма. Расстрел белых офицеров в 1920 году »

Источник: topwar.ru

Вторым интересным моментом для любителей сравнить и постонать о «кровавом царском режиме» станет тот факт, что с 1825 по 1905 годы был казнен 191 человек. В революционные и военные годы – с 1905 по 1917 – 3741 приговор, и это без учета смягченных приговоров, не приведенных в исполнение. Безусловно, это человеческие жизни. Но в сравнении с «красным террором», которому приписывают от 140-500 тыс. до 2 млн жертв, согласитесь, царский режим уже не выглядит деспотичным. Более того, смертный приговор, вынесенный судом в соответствии с законом, – есть легитимное право государства на насилие (это вам скажет любой политолог-первокурсник).

В условиях же гражданской войны, да и ещё настолько идеологизированной и максимально, как это принято говорить, «распропагандированной» стороной, каковой были большевики, право на насилие узурпируют те, кто может его реализовать.

Демонстрация в поддержку террора

Источник: pinterest.ru

Необходимо заметить, что репрессиями занималось не только большевистское правительство, но все стороны гражданской войны – как националисты из отделившихся окраин империи, так и белые, анархисты, интервенты, «зелёные» и другие. Однако ни у одной из этих сторон уничтожение людей по сословному, классовому, этническому признакам или даже по принципу образованности на страшнейший конвейер поставлено не было. При этом кумир большевиков К. Маркс писал о единственном средстве, способном упростить: «кровавые муки родов нового общества, только одно средство — революционный терроризм». Разве могли они мыслить по-другому?

Интересно, что у главных антагонистов большевиков – белогвардейцев – никогда, ни в одной из армий, ни в одном государственном образовании не выходило таких преступных распоряжений. Пресловутый «белый террор», который некоторые хотят выставить как предтечу красного либо же как ответ на зверства большевиков, – набор частных решений и приговоров военно-полевых судов, органов контрразведки и так далее. Впрочем, это явление мы ещё рассмотрим отдельно.

Реализация права на убийство

Вслед за закреплением права всегда следует его реализация.

Кстати, как он писал, у этого произвола были и противники, к примеру, Каменев, Бухарин, Ольминский, Петровский, но Ленин тут выступил на стороне «террористов».

К. Грёнхаген. «От свободы к пыткам»

Источник: lenta.ru

Отныне у ВЧК были развязаны руки в отношении всех, кого могли заподозрить в контрреволюционных идеях большевики. Теперь же следует задать вопросы: как, в какой мере, и главное, кто реализовывал эти людоедские постановления? Ответ: «Новая элита», то есть члены ВЧК во главе с Дзержинским. А кто стал целью? И здесь ответ очень прост – все, кого партийные и чекистские функционеры могли счесть пресловутой «контрой». Формат статьи не позволяет нам приводить большие объемы цитат и воспоминаний участников событий, однако мы оставим здесь ссылку , пройдя по которой, вы сможете убедиться в том, как «работали» по локоть в крови новые «судьи», воплощая мысль Маркса о «кровавых родах новой власти».

Сотни и сотни наших достойных соотечественников, поэтов, писателей, мыслителей, церковных иерархов, членов царской фамилии, казаков, калмыков и других этносов, помещиков, купцов, зажиточных крестьян были подвергнуты жестоким казням. Не было предела бессмысленной жестокости и кровавому ужасу, творимому новой властью. Да, возможно, полуграмотные и озверевшие от крови красные чиновники нового класса так видели знаменитый порядок на местах, но для страны это превратилось в трагедию.

Иван Владимиров. « Погром винного магазина »

Источник: pinterest.ru

Кстати, здесь мы не упомянули и дореволюционный период террора, жертвами которого были высокопоставленные чиновники, а в случае взрывов – десятки оказавшихся поблизости рядовых граждан, военных и служащих.

Возвращаясь же к «красному террору», можно вспомнить слова генерала Федора Рерберга. Он описывал большевистскую пыточную в освобожденном Киеве, в которой только крови на полу было несколько дюймов, а все стены – забрызганы человеческими останками.

К чему привело?

Итоги этой политики очевидны. Сам Ленин, что, впрочем, для него характерно, отстаивал на удивление двоякую позицию. На высказывание члена комиссии ВЧК М. Лациса: «мы истребляем ненужные классы, без разницы, есть ли на них конкретная вина в чем-либо», Ленин заметил, что бывшая буржуазия пригодилась бы в управлении новой страной на манер «военспецов» в армии.

Тем не менее меры по убийству шпионов, диверсантов и «прочих контрреволюционеров» обернулись для страны не только демографической, но и интеллектуальной, культурной и моральной катастрофой. Это отметил и президент Российской Федерации В.В. Путин:

Антибольшевистский плакат. 1918

Источник: lenta.ru

Именно поэтому документ, подписанный без задней мысли членами СНК в 1918 году, проводит ту черту, которую нам сложно преодолеть и сейчас. Никогда ещё в истории нашей страны не уничтожались целые сословия, классы и категории граждан согласно их образованию, положению в обществе и просто происхождению. Историки ещё долго будут ломать копья вокруг того, насколько этот закон был целесообразен и необходим (на наш взгляд, уже сама постановка вопроса об оправдании террористических мер не заслуживает ничего, кроме порицания). Многие из наших читателей могут иметь и своё, отличное от общепринятого, мнение.

Но одно остается важным: если мы говорим о силе нашей страны, о её величии и благополучии, то это невозможно без людей, наших граждан. И только если мы научимся ценить человеческую жизнь и не разбрасываться самым ценным, что у нас есть, – нашими людьми, мы достигнем не только этих целей, но и национального примирения в полыхающей и в наши дни во многих сердцах гражданской войне.

Обложка: И. Владимиров. «Красные расстреливают врагов революции». Источник: regnum.ru

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