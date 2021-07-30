«Красин» спешит на помощь. Как советский ледокол спас аэронавтов из Италии В 1928 году итальянская экспедиция во главе с генералом Умберто Нобиле отправилась на Северный полюс На чтение: 2 минуты

В 1928 году итальянская экспедиция во главе с генералом Умберто Нобиле отправилась на Северный полюс. Экипаж дирижабля состоял из шестнадцати человек. Перед ними стояла амбициозная цель: высадить на полюсе небольшую группу, провести исследования в области метеорологии, океанографии и земного магнетизма, а затем с триумфом вернуться на родину. Этим грандиозным планам не суждено было осуществиться: 25 мая дирижабль «Италия» потерпел крушение, а оставшиеся в живых вынуждены были дожидаться помощи в палатке, окруженной льдами. Спасти экипаж удалось советскому ледоколу «Красин» – первому судну, сумевшему преодолеть ледяную стихию и прорваться на помощь пострадавшим.

Роковой полет «Италии»

Экипаж арктической экспедиции набирали наскоро: Умберто Нобиле хотел превзойти достижение своего былого «конкурента» Руаля Амундсена. Из шестнадцати человек лишь трое имели представление о том, с чем придется столкнуться в реальности: сам Нобиле, физик Франтишек Бегоунек и метеоролог Финн Мальгрем. Остальные не могли похвастаться глубокими познаниями об Арктике, хотя в своей сфере были отличными военными специалистами. Старт экспедиции был дан 8 мая 1928 года: с арктической базы на Шпицбергене «Италия» отправилась в полет. Пресса широко освещала происходящее. Каждое сообщение Умберто Нобиле многократно пересказывали и перепечатывали. В ночь на 24 мая определявшие местоположение по секстанту офицеры сообщили, что команда достигла полюса. Из дирижабля на арктические льды спустили флаг Италии и дубовый крест, подаренный Папой Римским.

Несмотря на упорство Нобиле, экипаж преследовали неудачи. Погода быстро портилась, небо охватывал туман, а корпус дирижабля затянуло ледяной коркой. Командир отказывался слушать предостережения, и был настроен двигаться только вперед. Уже на обратном пути, когда «Италия» возвращалась на Шпицберген, от обшивки дирижабля откололся кусок льда и повредил винт. Далее – стремительное движение вниз, которое уже невозможно было остановить. Штурман Адальберто Мариано в панике выбрасывал в иллюминатор все, что могло бы помочь выровнять или хотя бы замедлить дирижабль. Теплые вещи, банки с краской, часть провианта и даже деревянный ящик с аварийной радиостанцией полетели на лед. Но и это не помогло. «Италия» потерпела крушение.

После падения дирижабля выжили девять человек. У большинства были переломы и вывихи. Попытавшись вызвать помощь, они столкнулись с шокировавшим их обстоятельством: военный пароход «Читта ди Милано», который и должен был забрать команду после завершения экспедиции, не отвечал. Впоследствии оказалось, что на пароходе были слишком заняты отправкой личных сообщений и не сразу поверили в то, что «Италия» потерпела крушение. Экипаж находился в критической ситуации: припасов немного, снаряжения на некоторое время хватит, но всю зимовку пережить не получится. Единственную имевшуюся у них палатку аэронавты облили красной краской, чтобы сделать более заметной на белом фоне. Продолжая отправлять сигналы с просьбой о помощи, они и не думали о том, что их судьба решится благодаря молодому радиолюбителю Николаю Шмидту. Тот работал киномехаником в деревне Вознесенское-Вохма (Костромская область) и случайно перехватил неизвестный текст. Членам экипажа повезло вдвойне: Шмидт знал популярный тогда язык эсперанто и смог прочитать сообщение. Затем он отправил телеграмму в Ленинград, где в срочном порядке собрали комитет по оказанию помощи команде «Италии».

Подвиг красинцев

Решение приняли немедленно: спасать выживших членов экипажа отправится самый мощный в мире ледокол «Красин» – гордость советского флота. Судно подготовили к отправлению в рекордно короткие сроки. «Красин» покинул порт 15 июня 1928 года. Путь был трудным: случалось, что за день ледокол преодолевал расстояние не более ста метров. Тем не менее движение не останавливалось, а главное – красинцы точно знали, куда идти, поскольку местоположение злосчастной красной палатки разведали, подключив авиацию. Летчик Борис Григорьевич Чухновский нашел лагерь пострадавших, а затем увидел группу, ушедшую из него пешком. Увы, найти ледокол в тумане он не смог, поэтому на борт не вернулся. Более того, наскочив на ледяное нагромождение и сломав шасси, Чухновский отказался от помощи до тех пор, пока красинцы не доберутся до экипажа «Италии». Ледокол 12 июля обнаружил аэронавтов, самостоятельно ушедших из палатки на поиски подмоги. К сожалению, на борт судна поднялись лишь двое из них, а третий погиб от истощения. К вечеру «Красин» проделал путь до красной палатки и забрал остальных: штурмана, физика, инженера, радиста и механика. Но где же был капитан?

Выяснилось, что Умберто Нобиле был спасен спустя неделю после выхода «Красина» из порта. Капитана забрал шведский летчик Эйнар Лундборг, сумевший посадить свой самолет на льдину с красной палаткой. Нобиле не хотел покидать команду, придерживаясь общего правила «капитан уходит последним», но Лундборг убедил его в обратном. Поступок Умберто Нобиле был неоднозначно воспринят общественностью. Владимир Маяковский со свойственной ему бескомпромиссностью оставил по этому поводу такие строки: ««Аэростат погиб. Спаситель – самолет. Отдавши честь рукой в пуховых варежках, предав товарищей, вонзивших ногти в лед, бежал фашистский генералишко». В будущем капитану неоднократно пришлось оправдываться за сделанный им выбор. Из шестнадцати человек, отправившихся в экспедицию на «Италии», в живых осталось восемь. С этой цифрой современники связывали мистическое совпадение: незадолго до вылета дирижабля была сделана открытка, на которой запечатлены все члены экипажа. Если согнуть ее пополам, окажется, что с одной стороны изображены погибшие в результате крушения, а с другой – выжившие. Посередине оказался метеоролог Мальгрем, предположительно скончавшийся от истощения, а официально – пропавший без вести.

История славных подвигов «Красина» тогда не закончилась спасением экипажа «Италии». На обратном пути «Красин» освободил закованный во льдах ледокол «Малыгин», а затем – немецкий туристический пароход «Монте-Сервантес». Получив пробоину от айсберга, корабль, полный экскурсантов, был обречен на гибель. Достаточно близко к нему не подошло бы ни одно судно, кроме «Красина». Издалека заметив легендарный ледокол, туристы встретили его восторженными аплодисментами. Событиям 1928 года посвящен фильм под названием «Красная палатка», снятый советским режиссером Михаилом Калатозовым. В съемках картины, рассказывающей о выживании экипажа «Италии» и переходе «Красина» сквозь льды, приняли участие известные актеры (например, первый «Джеймс Бонд» Шон Коннери), а музыку написали выдающиеся композиторы Александр Зацепин и Эннио Морриконе. Сегодня «Красин» выполняет функцию музея: на борту судна размещена экспозиция с памятными фотографиями, макетами, экспонатами и дневниками. Увидеть легендарный ледокол можно в Петербурге на набережной лейтенанта Шмидта.