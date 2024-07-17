Концептуализация исторического знания о российской цивилизации на рубеже XX-XXI веков
Концептуализация исторического знания о российской цивилизации на рубеже XX-XXI веков
На чтение: 1 минута
Морозов Н.М. Концептуализация исторического знания о российской цивилизациина рубеже XX-XXI вв. / Н. М. Морозов. Кемерово: Изд-во «Практика», 2014. — 401 с.
В книге представлен историографический анализ проблемы концептуализации системы исторического знания о российской цивилизации, сложившейся в отечественных науках об обществе в последние четверть века. Рассмотрены подходы к определению ключевых понятий, к выбору для исследований эпистемологических оснований. Анализу подвергнуты идеи, раскрывавшие сущность пространства и времени российской цивилизации, выделены особенности комплектации цивилизационного подхода. Определены стратегии изучения этнического менталитета, разработана структура ментального поля русских, прошедшая экспертизу на примере историографических источников, в которых отложились авторские интерпретации устойчивости мобилизационного типа развития российского общества и державности — идеализированной модели государственной власти.
Для специалистов, интересующихся проблемами методологии исторического знания, теорией и историей российской цивилизации.
Концептуализация исторического знания о российской цивилизации на рубеже XX-XXI веков
Глава I. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОНКРЕТНОИСТОРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
1.1. Понятие «локальная цивилизация» как предмет исследования
1.2. Понятие «цивилизационный подход»
1.3. Понятие «теория локальной цивилизации»
Глава II. СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА
2.1. Эпистемологические основания исторического знания о российской цивилизации
2.2. Историческое знание о времени российской цивилизации
2.3. Историческое знание о пространстве российской цивилизации
2.4. Поиск принципов цивилизационного подхода
Глава III. СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕНТАЛИТЕТА РУССКИХ
3.1. Проблемное поле менталитета — основа историко-психологического ресурса методологии исторического познания российской цивилизации
3.2 Опыт построения структуры менталитета русских: анализ в контексте историко- психологического знания
3.3. Ментальность как метод историко-психологической реконструкции свойств российской цивилизации
Глава IV. СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ И РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА В ФОКУСЕ МЕНТАЛИТЕТА РУССКИХ
4.1. Концепция о мобилизационном типе развития в современном историческом знании
4.2. Идея державности в историческом знании
Обложка: На макете памятник «Тысячелетие России». Мемориал в честь 1000-летия Новгорода.
Источник: https://commons.wikimedia.org