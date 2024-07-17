Концептуализация исторического знания о российской цивилизации на рубеже XX-XXI веков Концептуализация исторического знания о российской цивилизации на рубеже XX-XXI веков На чтение: 1 минута

Морозов Н.М. Концептуализация исторического знания о российской цивилизациина рубеже XX-XXI вв. / Н. М. Морозов. Кемерово: Изд-во «Практика», 2014. — 401 с.

В книге представлен историографический анализ проблемы концептуализации системы исторического знания о российской цивилизации, сложившейся в отечественных науках об обществе в последние четверть века. Рассмотрены подходы к определению ключевых понятий, к выбору для исследований эпистемологических оснований. Анализу подвергнуты идеи, раскрывавшие сущность пространства и времени российской цивилизации, выделены особенности комплектации цивилизационного подхода. Определены стратегии изучения этнического менталитета, разработана структура ментального поля русских, прошедшая экспертизу на примере историографических источников, в которых отложились авторские интерпретации устойчивости мобилизационного типа развития российского общества и державности — идеализированной модели государственной власти.

Для специалистов, интересующихся проблемами методологии исторического знания, теорией и историей российской цивилизации.

Концептуализация исторического знания о российской цивилизации на рубеже XX-XXI веков

Предисловие

Глава I. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОНКРЕТНОИСТОРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

1.1. Понятие «локальная цивилизация» как предмет исследования

1.2. Понятие «цивилизационный подход»

1.3. Понятие «теория локальной цивилизации»

Глава II. СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА

2.1. Эпистемологические основания исторического знания о российской цивилизации

2.2. Историческое знание о времени российской цивилизации

2.3. Историческое знание о пространстве российской цивилизации

2.4. Поиск принципов цивилизационного подхода

Глава III. СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕНТАЛИТЕТА РУССКИХ

3.1. Проблемное поле менталитета — основа историко-психологического ресурса методологии исторического познания российской цивилизации

3.2 Опыт построения структуры менталитета русских: анализ в контексте историко- психологического знания

3.3. Ментальность как метод историко-психологической реконструкции свойств российской цивилизации

Глава IV. СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ И РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА В ФОКУСЕ МЕНТАЛИТЕТА РУССКИХ

4.1. Концепция о мобилизационном типе развития в современном историческом знании

4.2. Идея державности в историческом знании

Заключение

Именной указатель

Обложка: На макете памятник «Тысячелетие России». Мемориал в честь 1000-летия Новгорода.

Источник: https://commons.wikimedia.org