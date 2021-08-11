«Концепции» Резуна о Великой Отечественной: это не заблуждение, это идеологическая война Предисловие Андрея СорокинаСегодня в «Истории заблуждений» мы говорим не о заблуждениях. И даже не о фабрикации фальшивок с целью введения в заблуждение.Мы говорим об идеологическом фронте войны, где жертва вражеской агрессии – мы, народ России, наше историческое сознание, наша культурная и гражданская идентичность.Те мифы, которые недавно разбирал Анатолий Вассерман. На чтение: 1 минута

Предисловие Андрея Сорокина

Сегодня в «Истории заблуждений» мы говорим не о заблуждениях. И даже не о фабрикации фальшивок с целью введения в заблуждение.

Мы говорим об идеологическом фронте войны, где жертва вражеской агрессии – мы, народ России, наше историческое сознание, наша культурная и гражданская идентичность.

Те мифы, которые недавно разбирал Анатолий Вассерман (о сталинских репрессиях и расхожей фразе «бабы ещё нарожают» ) – того же поля ягодки. А концепции гр. В. Резуна, известного под творческим псевдонимом «Виктор Суворов » – это не просто самая сочная ягодка, а целая идеологическая база.

Эта идеология – о том, чтобы вывернуть наизнанку Победу, самый величественный триумф нашей истории, и превратить его в доказательство национальной ущербности и предмет покаяний перед «цивилизованным миром».

Эта идеология – научное обоснование концепции ненужности и даже вредоносности российского государства и его народов для мировой истории.

Эта идеология – научное обоснование необходимости уничтожения российского государства и его народов или, на худой конец, превращения российской цивилизации во что-нибудь действительно бессмысленно-никчёмное «как у всех цивилизованных людей».

Эта идеология – научное обоснование и нравственное оправдание предательства. Потому что без предательства, как неоднократно доказано исторической практикой, никакого «уничтожения русских» не получится, а получится совсем наоборот.

И вот это надо чётко понимать: без нашего активного участия (то есть без предательства) с нами никак не справиться.

«Чёрные мифы о России», и особенно антисоветские, и особенно про Победу в Великой Отечественной войне – строго для этого. Это, повторяю, не «заблуждения», это тем более не «научные гипотезы», которые можно «обсуждать» или «оспаривать», – это понуждение к предательству и самоуничтожению.

А в идеологической войне эффективно только одно оружие – знание и мировоззрение. В данном случае – знание своей истории, понимание её единства, логики и преемственности. Именно об этом нам говорят сегодня собеседники Дмитрия Пучкова – историки Клим Жуков и Борис Юлин.

А знание и мировоззрение – это и есть исторический канон, ради которого мы так пристально следим за внедрением единого историко-культурного стандарта.

Это оружие, без которого нас сомнут.

Беседа Дмитрия Пучкова, Клима Жукова и Бориса Юлина: oper.ru

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Обложка: обложка книги В.Суворова "Главная книга о Второй Мировой» (2011), а также фото автора книги Виктора Суворова

Источник: https://litmir.club