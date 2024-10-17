Конференция «Горный Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации» 8-9 октября 2024 в Горно-Алтайске прошла первая Международная научно-практическая конференция «Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации» На чтение: 3 минуты

8 октября в Горно-Алтайске состоялось открытие первой Международной научно-практической конференции «Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации». Мероприятие было призвано осмыслить широкие перспективы сотрудничества и сформировать целостное представление о месте российского Алтая в становлении тюркских народностей.

В торжественной церемонии открытия конференции приняли участие помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский , Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев , Глава Республики Алтай Андрей Турчак, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский .

- Сегодня здесь присутствуют около семидесяти ведущих ученых-тюркологов, специалистов по истории востока из России и зарубежных тюркоязычных стран. Цель конференции научно-практическая, соответствующая её статусу. Это обмен последними научными данными, теориями, взглядами на процесс происхождения и расселения тюркских народов по Евразии.

Расселение тюркских племён определило на многие века судьбу России и многих других государств. Евразия - не только родина всех мировых религий, но и родина многих ключевых цивилизаций. Это отдельная сфера интересов, сфера преломления научных дискуссий многих мировых учёных. Именно поэтому мы здесь собрали представителей разных стран, чтобы обменяться мнениями. В целом, позиция большинства сходится вокруг базовой теории о том, что Большой Алтай - и есть та часть Северной Евразии, которая стала местом пассионарного взрыва, откуда тюрки и пошли по Евразии, - отметил Владимир Мединский.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев , обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что жизненные принципы добрососедства и сотрудничества многонационального народа России вырабатывались на протяжении всей истории государства.

- Символично, что именно Республика Алтай с её уникальной мощной энергетикой сегодня принимает видных учёных и экспертов. Здесь создана особая атмосфера для живого общения. Конструктивные силы на евразийском пространстве стремятся развивать международное сотрудничество по всем направлениям. Проведение конференции служит подтверждением слов Президента России Владимира Путина о последовательном наращивании взаимодействия в сфере развития научно-образовательных и культурно-гуманитарных связей с ключевыми партнерами, - сказал Анатолий Серышев.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак выразил уверенность в том, что конференция будет иметь большое практическое значение для экспертного сообщества.

- Горный Алтай с древних времен был территорией взаимодействия различных этносов, крупнейших мировых религий, уникальным сплавом культур, сплавом цивилизаций. Таковым Горный Алтай остается и сейчас, в наши дни. На территории Республики Алтай в согласии и взаимном уважении проживают представители более 90 народов. Каждый из которых бережно передает следующим поколениям свои обычаи, традиции, культурные и духовные ценности.

Сегодня здесь собрались известные ученые, специалисты из различных регионов Российской Федерации, других стран. Нам бы хотелось, чтобы проведение этой конференции стало традиционным, чтобы Республика Алтай традиционно являлась принимающей стороной, - подчеркнул Андрей Турчак.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский зачитал приветствие Председателя Российского исторического общества (РИО), директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

- Обширные территории Алтая, простирающиеся на евразийском пространстве – от Прибайкалья до восточноевропейских степей – стали местом зарождения тюркской цивилизации, богатейшего духовного наследия её народов. По сей день Большой Алтай хранит представление о высоком уровне развития этих древних обществ. Каменные изваяния балбалы, рунические письмена, религия шаманизма и другие сакральные тайны служат важным источником знаний для отечественных и зарубежных специалистов.

На протяжении столетий формирования и развития тюркских этносов не прекращалось взаимопроникновение славянских и тюркских народов. Это историческое единство не только легло в основу становления российской государственности, помогая нашим предкам сообща развивать страну, но и стало залогом будущего успешного развития каждого народа России, - отметил Сергей Нарышкин в приветственном сообщении.

В рамках пленарного заседания с докладами выступили известные эксперты в области востоковедения из ряда регионов России, Республики Беларусь, Венгрии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан.

- Тюрки - являются очень важным компонентом, в том числе, этнического состава Российской Федерации. И если мы говорим о консолидации государства, консолидации народов России, то славяно-тюркская общность имеет большое значение. В северной Евразии также славяне и тюрки являются двумя важными конгломератами народов. Их отношения и взаимодействия исторически были базисными, и через эти взаимоотношения сегодня мы можем находить соприкосновения со всеми народами этого евразийского горного пространства, - сказал Директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.

Сегодня тюркоязычные народы проживают в Российской Федерации и во многих странах мира: от Китая на Востоке – до Балкан на Западе. При этом история тюркских народов, как и история славян, подвергается попыткам фальсификации со стороны недружественных стран. Поэтому объективное изучение истории взаимодействия наших народов сегодня представляется особенно важным.

- Сейчас непростое, сложное время. В такой ситуации мы, народы стран СНГ, должны искать что-то общее, что нас сближает, а не отталкивает. Время этого требует. Мы сейчас нуждаемся во взаимодействии с нашими соседями, другими народами. Надеюсь, и они в этом нуждаются. В такое непростое время ученые должны рассказывать, как они раньше вместе жили, об экономических, социальных и политических связях. Надеюсь, что именно взаимоотношения наших предков будут служить уроком для нас и будущих потомков, - подчеркнул Академик Национальной Академии наук Кыргызской Республики Абылабек Асанканов

В ходе конференции состоится серия научных обсуждений истории тюркских народов, их взаимодействия со славянами, а также культуры и письменности. Темами рабочих секций станут: Археологические исследования памятников материальной культуры тюркской цивилизации на территории Горного Алтая и Южной Сибири; Этнографические исследования тюркских народов Южной Сибири, филологические исследования тюркских и монгольских народов; История, историография и историческая память народов Евразии; Средневековые тюркские государства Евразии: вехи истории; Народы Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху Нового времени; Культура и искусство народов Алтая.

Проведению мероприятия предшествовала большая научная работа. На территории Горного Алтая находятся памятники тюркской материальной и духовной культуры, распространение которых совпадает со сферой влияния Тюркского каганата и сменявших его политических образований на территории современных Алтая, Тувы, Хакасско-Минусинской котловины, Монголии, Восточного Казахстана и Кыргызстана.

Крупные коллекции предметов материальной культуры и памятников древнетюркской письменности хранятся в музее Горно-Алтайска, Минусинском государственном краеведческом музее им. Н.М.Мартьянова, Национальном музее имени Алдан-Маадыр Республики Тыва, Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова. Коллекции памятников древнетюркской эпиграфики имеются в музеях Красноярска, Бийска, Новосибирска. Немало памятников находится на местах их первоначального сооружения в труднодоступных уголках Южной Сибири.

В конференции участвовали представители 8 стран: учёные из России, Республики Узбекистан, Республики Беларусь, Венгрии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Монголии и Азербайджана. Организаторами Международной научной конференции выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество «Знание», Российское историческое общество при поддержке Правительства Республики Алтай.

По материалам официального сайта Российского военно-исторического общества