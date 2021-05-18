Концерты и спектакли Победы: фронтовые бригады – героям войны Традиция поддерживать боевой дух солдат песней или театральным выступлением зародилась еще в годы Первой мировой войны. Тогда артисты немногочисленными труппами отправлялись на фронт по личной инициативе. А во время Великой Отечественной войны фронтовые бригады трудились уже повсеместно. Музыканты, танцоры, театральные и цирковые артисты сопровождали Красную Армию в самых трудных битвах и вместе с ней дошли до Берлина. На чтение: 2 минуты

«Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!»

(Василий Лебедев-Кумач, «Только на фронте»)

Традиция поддерживать боевой дух солдат песней или театральным выступлением зародилась еще в годы Первой мировой войны. Тогда артисты немногочисленными труппами отправлялись на фронт по личной инициативе. А во время Великой Отечественной войны фронтовые бригады трудились уже повсеместно. Музыканты, танцоры, театральные и цирковые артисты сопровождали Красную Армию в самых трудных битвах и вместе с ней дошли до Берлина.

Опасное искусство

Сцены в привычном понимании слова для фронтовых артистов почти не существовало. Они выступали с грузовиков, в землянках и окопах, на улице и в госпиталях. Не всегда получалось нанести грим и даже переодеться в концертный костюм, а сами выступления порой проходили по телефону – когда связисты, например, не могли отойти от аппаратов. Фронтовикам читали публицистические тексты и отрывки из художественных произведений, играли спектакли и пели оперные арии. Концертные программы придумывали исходя из текущей ситуации: в начале войны чаще показывали вдохновляющие героические произведения, а потом наибольшей популярностью у солдат стали пользоваться комедии. Постоянно появлялись пьесы, созданные специально для фронтовиков. Артисты зачастую рисковали жизнью не меньше, чем военные, – их не брали в плен, они расценивались как особо опасные враги, благотворно влиявшие на боеспособность красноармейцев.

Больше всего фронтовых бригад сформировалось в Москве – около семисот. Хотя работа артистов была очень опасной, многие из них оставили радостные и полные надежды воспоминания о тех временах. Солдаты, защищавшие родную землю, стали для них самыми важными и ценными зрителями, ответственность перед которыми была несравненно выше, чем в мирное время. Оперная певица Тамара Янко так описывала свои выступления перед фронтовиками: «Каждый чувствовал неожиданный и радостный прилив сил. Одно понятие "фронтовой театр" объясняло наше самочувствие». Актер Малого театра Александр Остужев, несмотря на солидный возраст, часто выступал на фронте и говорил, что даже триумф в роли шекспировского Отелло не сравнится с ощущением нужности солдатам в столь тяжелое время. Актера вдохновляла и та благодарность, с какой принимали солдаты выступающих.

Куклы, клоуны, гимнасты…

Помимо классических постановок, фронтовиков радовали самыми необычными зрелищами. Даже кукольные театры приняли участие в работе концертных бригад. В годы Великой Отечественной войны Московский театр кукол показывал солдатам злободневные постановки, высмеивающие фашизм. Для фронтовиков придумали отдельную программу сатирических пародийных зарисовок, однако не обходилось и без всеми любимых сказок. Актер и режиссер кукольного театра Евгений Сперанский вспоминал, что за время войны его коллектив сыграл почти сто «Алладинов»: «Темы нашей наивной сказки – благородство, мужество, любовь – выдержали испытание огнем».

Другим популярным жанром среди фронтовиков оказалось цирковое искусство. Воздушные гимнасты, клоуны, акробаты и жонглеры следовали за Красной Армией до победного конца войны и 9 мая 1945 года выступили на лестнице берлинского Рейхстага. В состав этих бригад входили самые лучшие артисты, известные во всем Советском Союзе. Клоун Михаил Румянцев – он же Карандаш – своим добрым юмором помогал солдатам хотя бы на короткое время выступления отбросить тревожные и грустные мысли. Легендарный артист работал в эти годы как на фронте, так и в Московском цирке на Цветном бульваре. Случалось, что навыки циркачей не только поднимали настроение фронтовикам, но и спасали им жизнь. Артист Михаил Туганов на войне совершил подвиг, который был бы попросту невозможен без каскадерских умений. Используя так называемый «прием джигитовки» (наездник на скаку наклоняется так, что его тело располагается строго перпендикулярно торсу лошади, и становится почти невидимым сбоку), Туганов и его коллеги по цеху подобрались очень близко к немцам и неожиданно их атаковали. До последнего момента враг был уверен, что к нему бегут лошади без всадников, – и потерпел поражение в бою.

«Гвардии певица»

Самой известной фронтовой певицей стала Лидия Русланова. Она выехала на фронт в составе первой бригады артистов и с июля 1941 года выступила бесчисленное количество раз перед красноармейцами. Почти сразу после начала войны Лидия Андреевна закупила для советской армии две батареи «Катюш», а песню с одноименным названием исполняла на каждом концерте по просьбам солдат. Первое выступление оказалось волнительным даже для такой знаменитой исполнительницы. Она вспоминала, что ей стало неловко за яркий костюм на фоне гимнастерок, а затем – страшно от гула артиллерийской канонады. Лидия Русланова заметила, что солдаты не двинулись с места ни от взрывов, ни от шума немецких самолетов: «Слушали, как в Колонном зале». Тогда певица решила, что и ей не следует отсиживаться в стороне и прерывать концерт.

Однажды выступление Лидии Руслановой продлилось целых три часа, и на это время обстрел советских войск немцами прекратился. Неизвестно, что это было – чудо или совпадение, но после удивительного события Лидия Андреевна получила в награду Орден Красной Звезды. Фронтовики стали называть Русланову «гвардии певицей». Весной 1945 года Лидия Русланова приехала в Берлин, где шли бои. Во время одной перестрелки офицер обратился к ней с просьбой лечь, чтобы укрыться от противника, на что певица ответила: «Да где это видано, чтобы Русская Песня врагу кланялась?!». 2 мая 1945 года Русланова вместе с казачьим ансамблем дала концерт прямо у стен Рейхстага. Несколько раз она исполнила любимую солдатскую песню «Валенки», которые, по ее словам, «до самого Берлина дошагали». Концерт продолжался до глубокой ночи. После выступления «гвардии певица» оставила свою подпись на колонне Рейхстага возле фамилий слушавших ее солдат.

P.S.

За неполных четыре года на фронтах Великой Отечественной войны состоялось 1350000 художественных выступлений, почти половина – в условиях боевой обстановки. Более пятисот тысяч раз артисты выступали перед ранеными в санитарных поездах и госпиталях, а также если было нужно, выполняли роль санитаров и сдавали кровь. Свой вклад в Победу внесли и те артисты, что остались в тылу. На собранные от благотворительных концертов средства (98 миллионов рублей!) покупали военную технику, а сборы со спектаклей Большого театра пошли на создание эскадрильи под названием «Советский артист».

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