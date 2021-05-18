Кому они «братья»? В сети Интернет распространяется 8-минутный пропагандистский ролик, снятый при официальной поддержке НАТО. Ключевая идея вполне ожидаема и повторяет центральный тезис исторической политики Прибалтийских стран: т.н. «лесные братьев», которые действовали на территории Латвии, Литвы и Эстонии в 1940-1950-е гг., предстают героями национально-освободительного движения. Особый эмоциональный заряд придают рассказы ветеранов и художественные съемки отдельных эпизодов. По законам жанра из повествования изгоняется все, что вредит общей идее. Забывается, что основной контингент «лесных братьев» составляли бывшие коллаборационисты, эсэсовцы, бандиты и уклонисты от призыва в Красную Армию. Забывается, что многие из них повинны в расстрелах ни в чем не повинных людей, евреев, военнопленных в годы... На чтение: 1 минута

В сети Интернет распространяется 8-минутный пропагандистский ролик, снятый при официальной поддержке НАТО . Ключевая идея вполне ожидаема и повторяет центральный тезис исторической политики Прибалтийских стран: т.н. «лесные братьев», которые действовали на территории Латвии, Литвы и Эстонии в 1940-1950-е гг. , предстают героями национально-освободительного движения. Особый эмоциональный заряд придают рассказы ветеранов и художественные съемки отдельных эпизодов.

По законам жанра из повествования изгоняется все, что вредит общей идее. Забывается, что основной контингент «лесных братьев» составляли бывшие коллаборационисты, эсэсовцы, бандиты и уклонисты от призыва в Красную Армию . Забывается, что многие из них повинны в расстрелах ни в чем не повинных людей, евреев, военнопленных в годы гитлеровской оккупации. Забывается, что боролись эти «братья» не просто против советских вооруженных сил (а ведь только это показано в ролике!), но против собственного населения. Они ненавидели советскую власть, но понимали под ней конкретных партийных и хозяйственных работников, членов их семей, а также все, кто участвовал в хлебозаготовках, голосовании на выборах, подписке на государственные займы. Обычной практикой этих бандитов было безжалостное убийство целых семей, вместе с женщинами, стариками и детьми, которых лишь заподозрили в лояльности к советской власти. Но разве такие «мелочи» могут сегодня смутить тех, кто считает «лесных братьев» национальными героями.

Да, именно так – сегодня в Прибалтике (да и во всем Евросоюзе) не принято вспоминать, что жертвами «лесных братьев» преимущественно являлись те же этнические эстонцы, латыши и литовцы, которые хотели строить мирную жизнь. Только в Литве в 1944-1956 гг. так называемые «литовские патриоты» зверски убили 25 тыс. человек, включая примерно 1 000 детей. Не менее 80% составляли сами литовцы. Размах в соседних республиках был скромнее, но и там количество невинных жертв шло на тысячи. Вот достаточно типичная выписка из «Журнала учета бандпроявлений по Литовской ССР за 1946 г.»: « В ночь на 23 января в деревне Копелсе неизвестными бандитами убита семья крестьянина-новосела в составе: Баранускайте Елены, ее сыновей Альфонсаса - 20 лет, Ализаса - 24 года, Повиласа - 19 лет, Витовуаса - 14 лет и дочери Ванды - 10 лет. Дом бандитами сожжен (теракт) ».

Чествуя таких «патриотов», в Прибалтике стирают из национального сознания память о тех людях, кто 1941-45 гг. сражался против нацистской Германии, строил мирную Латвию, Эстонию и Литву, закладывал основы процветания этих государств. Память о советском воине-освободители откровенно втаптывается в грязь. А ведь именно Красная Армия избавила Прибалтику от гитлеровского геноцида, когда по планам нацистов половина населения Прибалтики должно быть онемечено, а другая – уничтожена или отправлена в Сибирь. На первый план выходят коллаборационисты и бандиты, своими руками осуществлявшие холокост и другие преступления против человечества. Литовский спецназовец напрямую заявляет в камеру: «Вся наша история восходит к лесным братьям». Таким образом, цель этого ролика не просто рассказать об истории, но утвердить мысль об исторической преемственности сил специального назначения всех трех прибалтийских республик по отношению к этим «борцам». А заодно понравиться натовцам, которые будут довольны тем, что современные прибалты сегодня также ненавидят Россию как ее ненавидели «лесные братья» в 1940-х годах. Но неужели кровь невинных сограждан, кровь детей может быть оправдана желанием подлизаться к западным покровителям? Все это только приведет к дальнейшему расколу общества прибалтийских республик, усилит тенденции к ненависти между согражданами, даст питательную почву к росту неонацистских настроений.

Очевидно, что цель этого пропагандистского ролика – поднять дух современных спецназовцев в Прибалтике и указать потенциального противника. Но как можно заявлять о своей принадлежности к европейской цивилизации, основанной на идеалах прав человека, и одновременно гордиться связями с откровенными преступниками, называя «братьями» гитлеровцев и их пособников?