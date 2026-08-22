Князь-реформатор Владимир Александрович Черкасский – активный участник Крестьянской реформы

Одним из выдающихся деятелей крестьянской реформы и отмены крепостного права в России стал князь Владимир Александрович Черкасский. Родился он в 1824г в Чернском уезде Тульской губернии, происходил из известного в истории рода князей Черкасских. Закончил юридический факультет Московского университета со средним баллом "5", получил серебряную медаль за работу "Очерк истории сельского сословия в России", где оттаивал идею нормального выхода из крепостного состояния через "общинный политический быт волости, основанный на твёрдой поземельной собственности".

Мировоззрение Владимира Александровича сформировалось как синтез умеренного либерализма и славянофильских идей: он выступал за реформы в России, но реформы национальные, а не копирующие западные модели, основанные на сохранении и укреплении крестьянской общины. Реформы при этом должны быть постепенными и продуманными, а не "революционными". Но, будучи реалистом, в начале 1857г Черкасский опубликовал статью "О лучших средствах к постепенному исходу из крепостного состояния", где говорилось, что реформа кроме того должна обеспечить рабочей силой промышленное и товарное сельское производство.

С конца 1857 года князь активно участвовал в общественной деятельности по подготовке Крестьянской реформы, а в 1858-1860гг являлся членом-экспертом Редакционных комиссий по подготовке реформы. Именно он вместе с Николаем Милютиным и Юрием Самариным разрабатывал основные черты и подходы правительственного проекта освобождения крестьян.

При этом Черкасский, будучи близок по взглядам к славянофилам, предлагал продуманный путь решения крестьянского вопроса – не копируя западные модели, а с опорой на национальные русские традиции. В частности, он видел опору реформы в крестьянской общине с общинным землевладением, связанную общими интересами и взаимной ответственностью. Выступал за гармонизацию отношений власти в лице монарха (которая выступает как опекающая и регулирующая сила), и сохраняющего свободу жизни и духа народа. Что возможно только если реформа будет принята народом, а не навязана свыше. Государству при этом отводилась роль главного регулятора процесса. При этом большую роль в укреплении национального единства Черкасский также отводил Православию.

При этом Черкасский, глубоко понимавший национально-культурную суть вопроса, критиковал сторонников быстрого освобождения крестьян без земли, т.к. это неизбежно вело к "пролетаризации" миллионов вчерашних земледельцев, которых при недостаточной индустриализации России просто нечем было занять. Но также он категорически не принимал точку зрения тех, кто предлагал давать бывшим крепостным скудные наделы, заведомо не способные прокормить семью. Он выступал против завышенных выкупных платежей (помещики, особенно в чернозёмных областях, всячески их завышали), а также против сохранения для "временнообязанных" (уже свободных, но не выкупивших землю и продолжавших нести повинности помещику) крестьян невыгодных условий вроде завышенного оброка и длительной барщины.

Его подходы отличались своеобразием и оригинальностью. Так, например, Черкасский считал, что цель реформы – освобождение крестьян с землёй за выкуп, но предлагал поэтапный подход: сначала освободить только часть крестьян (2–3 миллиона) без земли, чтобы обеспечить развивающуюся промышленность рабочими руками, а затем, через 15–20 лет, провести коренное преобразование с сохранением за крестьянами поземельной собственности и общинного управления, дав при этом помещикам справедливое вознаграждение за утрату части собственности.

Не ограничиваясь теоретическими разработками, князь Черкасский после опубликования Манифеста пошёл работать "на местах", заняв должность мирового посредника по реализации реформы в Венёвском уезде Тульской губернии.

Но особенно эффективно свои задумки Черкасскому удалось реализовать, когда в 1863г он вместе с Николаем Милютиным и Юрием Самариным был направлен в охваченную восстанием Польшу для её "умиротворения". Эти три человека внесли в прекращение мятежа едва ли не больше, чем успешно громившие повстанцев русские войска. Понимая, что основой восстания является шляхта, упор они сделали на коренное изменение положения польских крестьян: в 1864г Владимир Черкасский разработал "Положение о крестьянской реформе в Польше", освобождавшее крестьян от шляхетского гнёта и наделявшее их землёй. После чего крестьяне на местах повсеместно принялись ловить и сдавать русским властям шляхтичей-повстанцев. Также ряд мер было принято для ограничения влияния в Польше Ватикана, ибо католическая церковь выступала главным идеологом и организатором мятежа.

При этом, как и в случае с Реформой в России, Черкасский не ограничился теорией, но оставшись в 1864-1866гг главным директором правительственной комиссии внутренних дел в Царстве Польском, успешно проводил в жизнь разработанное им "Положение", проявив при этом высокие административные способности.

С апреля 1869г по март 1871г Владимир Черкасский – московский городской голова, а кроме того – один из авторов Городской реформы 1870г. Но вот в 1871г по его инициативе московская Дума по случаю объявления самостоятельности действий России на Чёрном море (ограниченной Парижским трактатом после Крымской войны) и введения всеобщей воинской повинности (1870г), подаёт императору " всеподданнейший адрес" с предложением дополнить внешнеполитические шаги внутренними реформами: свободой слова, свободой церковной (после упразднения Патриаршества Петром I Синод РПЦ являлся по сути идеологическим департаментом Правительства) и "свободой верующей совести", что было расценено в Петербурге как документ, составленный "в неуместной и неприличной форме". Пришлось Владимиру Александровичу подать в отставку и несколько лет путешествовать по Европе.

Однако, в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878г о князе вспомнили – он был назначен уполномоченным от центрального управления Общества Красного Креста при действующей армии. Занимался подготовкой санитарных поездов и транспортных средств, перевозивших раненых, лично распоряжался финансами Общества Красного Креста. Распорядительность и административные способности князя спасли жизнь немалому числу наших солдат. Одновременно, будучи заведующим гражданским управлением Болгарии, Черкасский занимался устройством там гражданской администрации и местного самоуправления. А его записка, одобренная императором Александром II, легла в основу Конституции Болгарии 1879г. Не случайно именем Владимира Александровича названо в Болгарии село Черкаски, где имеется его барельеф, а в музее города Выршеца ему посвящена небольшая экспозиция.

Скончался Владимир Александрович в 1878г в день подписания завершившего войну Сан-Стефанского мирного договора, и до последнего, уже на смертном одре, всё спрашивал, как идут переговоры. Отпевали его в Москве – в храме Малого Вознесения на Большой Никитской. А похоронен князь был на кладбище Даниловского монастыря – рядом с другими русскими патриотами – Николаем Гоголем, Алексеем Хомяковым и Юрием Самариным. И до наших дней напротив алтарной части большого Донского собора сохранился памятник ему - большой крест серого из гранита, у подножия которого выгравирована дата кончины Владимира Александровича – "19 февраля".