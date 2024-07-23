Книга доктора исторических наук, профессора Института стран Востока АНАТОЛИЯ КОШКИНА Японская дилемма 1941 года: удар на север или на юг. Стенограммы секретных Императорских совещаний и заседаний Координационного совета правительства и императорской ставки На чтение: 1 минута

Раскрывая японские секреты

В издательстве «Вече» при участии АНО «Историко-краеведческое общество “Шелихов”» вышла новая книга доктора исторических наук, профессора Института стран Востока, члена Союза писателей России, Анатолия Кошкина «Японская дилемма 1941 года: удар на север или на юг. Стенограммы секретных Императорских совещаний и заседаний Координационного совета правительства и императорской ставки».

В книге на фоне анализа происходивших в Японии и в мире событий впервые опубликованы на русском языке документальные материалы, дающие представление об особенностях японского политического и военно-стратегического мышления и планирования, что способствует пониманию современных подходов официального Токио к внешней политике страны, ее взаимоотношениям с зарубежными государствами.

Знакомство с документальными источниками и их научное комментирование тем более важно в связи с отказом правящих кругов Японии от послевоенного пацифизма и с быстрым возрождением Страны восходящего солнца в качестве военной державы, разрабатывающей новые планы конфронтации с соседними государствами, включая Россию.

Книга представляет интерес как для профессиональных историков и ученых-востоковедов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей Второй мировой войны.