Кир II Великий: царь-полководец Империя Кира становилась все больше и больше. Значительную роль в этом играла сильная персидская армия того времени. А простой и непритязательный образ жизни персов поддерживал их силу, делая их здоровыми и выносливыми. На чтение: 5 минут

Империя Кира становилась все больше и больше. Значительную роль в этом играла сильная персидская армия того времени. А простой и непритязательный образ жизни персов поддерживал их силу, делая их здоровыми и выносливыми. Как свидетельствуют древнегреческие историки, персы учили своих детей всего трем вещам: верховой езде, стрельбе из лука и честности. Они вырастали отважными охотниками и воинами, а их честность поражала; это были «всадники, искусные в стрельбе из лука, страшные видом, ужасные в бою».

Со временем персы начали перенимать и обычаи покоренных мидян. Они стали носить шерстяные рубашки с длинными рукавами, головные повязки (тиары), кафтаны, широкие штаны. Вместо шкур животных они стали надевать роскошные одежды пурпурного цвета, появилось изысканное оружие, ковры, золотые серьги, ожерелья, браслеты и дорогие перстни; у египтян они переняли чешуйчатый панцирь, у вавилонян — их привычку румянить лицо, натирать тело ароматическими маслами, тщательно укладывать волосы и бороду. Исчезла строгая система воспитания, а вместе с ней и старый, простой образ жизни персов. На их месте возникли новые обычаи народов, покоренных ими. При этом они уважали законы и обычаи побежденных, уважали их веру.

Ни одному военачальнику до этого не удавалось добиться такого количества значительных побед, как Киру Великому. До него ни одному царю не удавалось владеть столь обширной империей. В истории народов Востока основатель империи Ахеменидов запомнился как мудрый и справедливый правитель, который по этой причине и получил прозвище Великий.

В 530 году до н. э. Кир начал военный поход против массагетов - кочевых общин, населявших степи к северу от Гирканского царства и к востоку от Каспийского моря. Эти общины неоднократно совершали разбойничьи набеги на территории Персидской империи. Для устранения угрозы таких нападений, Кир первоначально построил на самом северо-востоке своей империи ряд военных укреплений. Но во время сражения к востоку от реки Амударья, на самом северо-востоке его огромной империи, он потерпел сокрушительное поражение от массагетов и был убит.

Геродот описывает, что сначала Кир хитростью захватил лагерь массагетов и уничтожил их. Но затем основные силы массагетов во главе с царицей Томирис нанесли персам крупное поражение, а отрубленная голова Кира была брошена в мешок, наполненный кровью, чтобы жаждавший новых завоеваний владыка Персии наконец-то мог насытиться кровью.

Тело его было перенесено в столицу - Пасаргады и захоронено в знаменитом склепе предков. Кир навсегда остался в народной памяти, как идеальный образец царя и человека, и высоко почитался древнегреческими историками. Ему были воздвигнуты величественные памятники. Рядом со вторым древним центром Персидской империи, Персеполем сохранились руины гробницы с барельефом царя Кира, созданным по приказу сына Кира, Камбиса, с надписью: “Я Куруш, царь Ахеменид”.

Согласно рассказам древних историков, во время своего восточного похода Александр Македонский посетил гробницу персидского правителя. В мавзолее его воины увидели бальзамированное тело Кира, облаченное в драгоценные одежды и покоящееся на богато украшенном коврами смертном одре, окруженное золотыми кувшинами, украшениями и оружием. Александр поручил своему приближённому Аристобулу следить за сохранностью усыпальницы своего великого предшественника.

Империя Ахеменидов - одна из самых могущественных и длительно существовавших империй в мировой истории. Правящую династию основал Ахемен - вождь союза персидских племен. Его потомок, Кир II Великий, создал династию правителей древнеперсидского государства Ахеменидов (559 - 329 годы до н.э.). Империя Ахеменидов под управлением Дария I достигла своего наивысшего расцвета, охватывая большую часть Ближнего и Среднего Востока. Страна отличалась организованностью и централизацией власти, объединяя множество народностей и культур под руководством мощного административного аппарата. Армия Ахеменидов обладала большой мощью, позволявшей расширять границы империи и подчинять новые народы. Империя была известна относительной терпимостью к разным религиям и культурам, что было одной из ее ключевых особенностей. Ключевой религией считался зороастризм, который персидские правители распространяли с переменным успехом. Долгие годы единство страны и политика правителей способствовали благоприятному развитию городов, а также развитию торговли и сельскохозяйственного производства.

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