Кинофестиваль «О России с любовью» на страже нравственного будущего Страны На базе Музейно-выставочного центра Тамбовской области в рамках Кинофестиваля «О России с любовью» продолжается показ фильмов видеопроекта «Рассказы из русской истории». На чтение: 3 минуты

На базе Музейно-выставочного центра Тамбовской области в рамках Кинофестиваля «О России с любовью» продолжается показ фильмов видеопроекта «Рассказы из русской истории».

Гости Фестиваля могут познакомиться с циклом лекций доктора исторических наук, профессора Владимира Мединского «Рассказы из русской истории», который посвящен самым ярким фигурам русской истории XVIII века. Ранее зрители могли увидеть видеопроект на телеканале «Культура», на платформе «Смотрим» и в интернет-лектории «Достоевский».

Видеолекции рассчитаны на широкую аудиторию. Они вызвали множество положительных откликов не только со стороны любителей истории, но и от зрителей самых разных возрастов, профессий и увлечений. Цикл лекций «Рассказы из русской истории» на телевидении и в интернете собрал миллионную аудиторию зрителей не только в России, но и за рубежом. Восторженные отзывы приходят из разных уголков мира, в том числе из Франции и Канады.

Лекции «Рассказы из русской истории» пробуждают интерес у граждан к историческому просвещению. В них Владимир Мединский в доступной форме рассказывает о российских самодержцах и их сподвижниках, выдающихся военачальниках и дипломатах.

Для реализации этой инициативы с многомиллионным охватом зрителей Председатель Совета Регионального отделения РВИО, руководитель Музейно-выставочного центра в Тамбовской области Игорь Алексеевич Николаев направил в адрес Председателя Российского-военного исторического общества Владимира Мединского свои предложения.

От имени Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, сотрудников Музейно-выставочного центра Тамбовской области – штаб-квартиры Регионального отделения РВИО примите слова искренней признательности за Ваши проникновенные, полные историзма и любви к России рассказы об Истории Страны, её ратной славе и трудовой доблести нашего народа.

Они сегодня особенно актуальны и в полной мере соответствуют настоятельным требованиям Президента России В.В. Путина, неоднократно подчеркивающего, что «наш долг – знать и защищать свою историю, не предавать забвению имена Героев, равняться на нравственные ориентиры, которые они нам завещали».

Ваши передачи на телеканале «Культура» собирают у телеэкранов миллионы людей, говоря современным языком, создают мотивизацию, пробуждая у них желание и готовность посвятить «души прекрасные порывы» своей Родине, в час агрессии защитить ее от вражеского нашествия, преумножить ее богатства, активно противостоять безнравственности, усиливающий культ почитания денег.

У телезрителя вызывает неподдельный интерес все, что он видит на телеэкране, все, о чем идет рассказ. Но прежде всего – Ваша манера убедительно и убежденно, просто и интересно говорить о России и ее Истории. Как подлинного мастера устного рассказа, Вас выгодно отличает прекрасная дикция, хорошо поставленный голос, умение держать себя перед телекамерой, глубина поднимаемых Вами проблем. К этому следует непременно добавить и прекрасную режиссуру, историзм и художественность.

Важно, что все это разворачивается на фоне совершенно уникальных реликвий прошлого, красивых воинских ритуалов, придворных традиций, обычаев, а также многочисленных сражений за землю русскую, Веру, Царя и Отечество.

Передачи подготовлены настолько профессионально, художественно и исторически достоверно, что смотришь телекадры и видишь, как оживают дела давно минувших дней, события, герои. И вот уже слышишь глас Петра Великого: «О пользе государства Российского печься надлежит денно и ношно, доколе силы имеются».

Или завет другого великого сына России, адмирала Ушакова, проявившего неиссякаемый оптимизм и глубокую веру в Отечество в самые трудные дни испытаний перед лицом агрессора: «Не отчаивайтесь! – писал он, обращаясь к воинству. – Сии грозные бури обратятся во славу России».

Как все это актуально сегодня!

И еще об одном очень важном в Ваших передачах – о людях, их судьбах и заслугах перед Страной. В передачах их сотни – государственники, просветители, полководцы и военачальники, ученые, деятели культуры.Свет их имен, дел и свершений, побед и открытий никогда не погаснет. Их образы, «освещенные славою», дополненные Вашими штрихами и подробностями, в том числе, из личной жизни, остаются с нами навсегда.

Рассказывая об этих выдающихся людях, Вы подтверждаете хрестоматийную истину, что История – это большая книга человеческих судеб. Вы помогаете людям прочесть эту книгу и взять из нее главное, чем во все времена гордилась Россия – любовь народа к своей Родине, верность долгу и чести.

Ваши телепередачи, заключая в себе высокий потенциал историзма, всемерно содействуют формированию у людей Исторического сознания, понимания того, что военная История – это бесценное достояние всероссийского масштаба.

И как итог. Ваши передачи пробуждают все более возрастающий интерес людей к Истории Страны. Они нужны людям, их ждут. Они собирают миллионы телезрителей. Люди приходят к телеэкранам, чтобы вместе с Вами пройти дорогами славы и бессмертия своего народа, пережить трагедии и триумфы своей Истории.

Это так важно еще и потому, что они объединяют народ общей Его Великой Историей.

Много лет назад, работая в архивах, я прочитал письмо солдата-фронтовика известному писателю А.Толстому. Солдат писал, что статьи писателя, громящие фашистского агрессора, поставлены на вооружение его полка. Уж так высока сила слова большого мастера.

Ваши же, уважаемый Владимир Ростиславович, книги по Истории нашей Страны, телепередачи на телеканале «Культура», Ваше самое деятельное участие в масштабной военно-исторической работе по сохранению Исторической Памяти безусловно все активнее получают всенародное признание и поддержку и с благодарностью берутся на вооружение всей современной системой Исторического образования и воспитания по формированию у молодежи нравственных качеств гражданина России, ее патриота и защитника.

В течение многих лет при поддержке возглавляемого Вами РВИО в Музейно-выставочном центре Тамбовской области создана прекрасная мультимедийная база, позволившая ему обрести статус «Лучшего регионального музея России».

Сегодня Вами, в том числе, в его деятельность привнесен огромный объем телевизионных документов об Истории России. Ваши передачи ежедневно звучат в Киноклубе и Лектории, в долговременных историко-художественных проектах и акциях, посвященных героям Бородино, победам Петра I, эпохе Екатерины Великой и т.д.

Мы часто говорим о Национальной идее, о патриотизме. Это всезаложено в главном – люби Родину, гордись ею, знай ее Историю. Это и является основой патриотизма, который в годы Великой Отечественной войны был главным резервом Ставки Верховного Главнокомандования, а сегодня объединил народ и созидает Россию.

Ваш вклад в это многотрудное дело формирования Национальной идеи и патриотического воспитания людей воистину заслуживает нашей общей признательности. -написал Председатель Совета Регионального отделения РВИО, руководитель Музейно-выставочного центра Тамбовской области, Почетный гражданин г.Тамбова И.А.Николаев.

Проект «Рассказы из русской истории» нацелен на патриотическое просвещение граждан. На основе курса лекций уже вышли в свет две книги – «Рассказы из русской истории XVIII век» и «Рассказы из русской истории XVIII век. Полководцы». В настоящее время к печати готовится третья в Серии книга «Петр I. Начало».

В рамках открытых показов на Кинофестивале «О России с любовью» у зрителей появилась уникальная возможность познакомиться с выдающимися государственными деятелями, полководцами и флотоводцами, а также с событиями, сыгравшими решающую роль в истории России.

Показы лекций из цикла «Рассказы из русской истории» будут проходить до 29 декабря 2023 года в учреждениях культуры, ВУЗах и других учебных заведениях Тамбовской области, а также в воинских частях, находящихся на территории Региона.

Не стоит забывать, что параллельно против Советского Союза, а теперь и России ведется Глобальная информационная война. Цикл лекций «Рассказы из русской истории» становится становым хребтом в воспитании Гражданина-Патриота на основе противодействия национал-фашизму, охватившему Украину, в гегемонии США и коллективного Запада. Сегодня идет полномасштабная «Битва за Историю», которая давно превратилось не только в Информационное, но и политическое оружие, способное нанести урон Государственному суверенитету России.

В период проведения Специальной военной операции, когда наша Страна вновь стоит на передовой борьбы с фашизмом, лекции из цикла «Рассказы из русской истории» помогают в консолидации общества перед лицом врагов и укреплении морального духа Вооруженных сил России.

Подобные патриотические мероприятия, как Кинофестиваль «О России с любовью» , способствуют сохранению Исторической Памяти, противодействуют фальсификации Истории и воспитывают подрастающее поколение в духе традиционных нравственных ценностей. На этом акцентирует внимание и Президент России Владимир Путин : «Быть патриотом – суть природы и характер российского народа».

Анна Белынцева