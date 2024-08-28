«Катюши» Флерова 14 июля 1941 г. – первый залп батареи реактивных установок капитана Флерова в ходе Смоленского сражения. На чтение: 1 минута

28 июня 1941 г в Москве началось формирование отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии для всесторонней проверки ее боевой эффективности. Приказом Наркома обороны командиром батареи был назначен награжденный орденом Красной Звезды участник боев с финнами, слушатель артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского капитан Иван Андреевич Флёров. 2 июля 1941 г. батарея была направлена на Западный фронт и 14 июля, в 15 ч 15 мин, в районе обороны 20-й армии восточнее Орши, капитан Флёров дал команду «Огонь!». Не прошло и пяти минут, как железнодорожный узел превратился в море огня, над которым клубился черный дым. Залп батареи произвел ошеломляющее впечатление не только на противника, но и на наших бойцов, занимавших оборону восточнее Орши. Так было положено начало славному боевомy пути советской реактивной артиллерии.

О полной неожиданности их появления на фронте и силе воздействия залпов на войска противника говорят приказы и директивы германского генштаба, направленные в армию. В приказе от 14 августа 1941 г. указывалось: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную пушку. Выстрел производится электричеством. Во время выстрела образуется дым. При захвате таких пушек немедленно докладывать...»

В октябре 1941 г. на Западном фронте сложилась тяжелая для наших войск обстановка. Батарея Флёрова оказалась в окружении. 7 октября 1941 г у деревни Богатырь Знаменского (бывшего Вяземского района Смоленской области) она пoпалa в засаду. Бойцы подорвали все установки и снаряды, прежде чем к ним подошли танки противника. Капитан И.А. Флёров погиб, из 170 человек личного состава из окружения вышли только 46. Но враг не смог захватить секретное оружие.

Всего в период войны было разработано 78 вариантов реактивных пусковых установок для армии и флота; из которых 36 были приняты на вооружение. К концу войны в составе гвардейских минометных частей насчитывалось 38 отдельных дивизионов, 114 полков, 11 бригад и 7 дивизий реактивной артиллерии.