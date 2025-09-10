Карты и географические представления средних веков Географические познания известного народа или известной эпохи в самой сжатой и вместе с тем в самой определенной и наглядной форме выражаются в географических картах. Все, что узнали многочисленные исследователи и путешественники при помощи тяжелого физического и умственного труда, все это занесено на карту.

Если мы будем рассматривать географические карты средних веков, то нам очень скоро выяснится факт того, на каком чрезвычайно низком уровне относительно наших представлений находилась география того времени. В космографических воззрениях первых веков средневековья авторитет Библии был поставлен выше всего, а вследствие этого было совершенно выброшено за борт учение о шарообразности земли. Боровшийся с этим учением один из отцов церкви, Лактанций, прозванный «христианским Цицероном», писал:

«возможно ли, чтобы были еще столь нелепые люди, которые признавали землю шаром и верили в существование людей, которые ходят на другой половине земли вверх ногами, а головой книзу, чтобы деревья и кусты росли вверх корнями, а дождь, снег и град падали вверх? И хотя висячие сады, продолжает он, считаются одним из чудес света, возможно ли, чтобы поля, моря и города на другой стороне земли, вися в воздухе, могли оставаться в равновесии?»

Отрицая шарообразность земли, средневековые христианские писатели считали землю за обширный диск или круг; некоторые, как, например, Козьма Индикоплов, предполагали, что земля имеет четырехугольную форму. Но придерживавшиеся того и другого мнения признавали центром земли Палестину, собственно, город Иерусалим, как место страданий и смерти Христа. Этот город, следовательно, составлял центр мира. Это учение служило основанием для черчения географических карт в средние века. На всех средневековых картах, четырехугольных (более ранних) и круглых (позднейших) святая земля с городом Иерусалимом образует центр всей земли. По учению Козьмы Индикоплова, четырехугольную землю омывает океан, от которого в сушу врезываются четыре больших залива — моря: с запада очень длинное Средиземное море, с севера — Каспийское, с юга — Аравийское море и Персидский залив.

Вокруг океана, обтекающего землю, Козьма, и другие средневековые космографы помещали другую заокеанскую землю, где, по их мнению, находился в древние времена рай. Позднее некоторые космографы переносили рай на обитаемую землю, и помещали его на, востоке Азии. Для поисков рая в средние века предпринимались неоднократно экспедиции, и еще в ХIV веке Иоанн Мариньоли, епископ из Калабрии, путешествовавший в Китай, описал в своем сочинении местонахождение рая. Он говорит, что рай находится неподалеку от острова Цейлона и что ему пришлось слышать «шум райских водопадов». Насколько серьезно занимались вопросом о рае в средние века, доказывает тот факт, что даже Христофор Колумб интересовался этим вопросом и помещал рай в верховьях реки Ориноко в Южной Америке.

Начиная с XII века, наряду с четырехугольными картами, появляются и круглые карты, которые постепенно вытеснили четырехугольные карты. Почти все средневековые карты рисовались так, что восток приходился в верхней части карты. Такое расположение основывалось на том факте, что Азия, т.е. восточная половина земли, была колыбелью христианства, и, кроме того, на востоке был рай, почему восток и должен был находиться вверху, как бы господствуя над всеми остальными странами.

Значительный прогресс картографии мы наблюдаем уже в XIII веке после того, как европейские мореплаватели познакомились с употреблением компаса. Компас, дав новый способ для более точного отображения береговых линий, послужил причиной по- явления карт нового типа, так называемых компасных карт, на которых изображались лучеобразно расходящиеся линии компасных румбов, проводившиеся от известных пунктов. Пользуясь компасом, итальянские моряки составили впервые верные карты всех берегов Средиземного моря. Но компасные карты составлялись обыкновенно только для прибрежных стран; для внутренних же областей материков географические карты составлялись прежним способом; чтобы заполнить пустые места неизвестных стран, авторы этих карт рисовали здесь разных «дивных» людей, людей с песьими головами, фантастических чудовищ и тому подобное.

Наконец, в XV веке картографы возвращаются к способу черчения карт, известному по имени античного изобретателя Птоломея, то есть начинают употреблять градусную сетку и размещают города и страны по их географической широте и долготе. Этот шаг вперед приближает средневековые представления о мире к современным открывает новый этап в не только в картографии, но и самой научной географии.

Знаменитый космограф XV века, Фра Мауро из Венеции на своей карте мира, хранящейся в настоящее время во дворце Дожей в Венеции соответственно новым требованиям помещает Иерусалим уже не в центре мира. Интересно отметить, что на карте Фра Мауро 1459 г. впервые были помещены на севере страны Сибирь, Пермия и Россия. Сам Фра Мауро говорит, что при составлении карты он старался проверить географические сведения расспросом людей, посетивших те или иные страны, но, находя всюду противоречия, он в конце концов добавляет: «посему предоставляю премудрости Господа, меру его дела, которую он единый знает в точности».

Карта Фра Мауро была начерчена без градусной сетки, хотя в это время некоторые космографы уже начинают при- менять в картографии метод, указанный Птоломеем. Борьба между двумя направлениями в картографии продолжается вплоть до конца Х\ веха и только с устройством глобуса Мартином Бехаймом победа переходит на сторону Птоломеева способа черчения географических карт. Это произошло в 1492 г. Таким образом год открытия Нового Света имел важное значение и для картографии.

Литература