Карельский форпост Великого Новгорода Многовековая история крепости Корела связана с противостоянием сначала Новгорода, а затем и России со Швецией. Стены твердыни помнят как русских, так и шведских хозяев, оставивший заметный след в её истории. На чтение: 3 минуты

Войско язычников было разбито,

Много их стрелами было убито.

Тех, кто остался живым, взяли в плен,

В Выборг свезли, внутрь каменных стен

Так сообщает скандинавская «Хроника Эрика» о событиях конца XIII века, когда шведские отряды смогли захватить и подчинить своей воле крепость Корелу, расположенную на реке Вуокса. Твердыня, ныне находящаяся в центре города Приозерск Ленинградской области, повидала немало на своём долгом веку. Стены Корелы стали свидетельницами долгого конфликта сначала Новгорода, а затем и Москвы со Швецией, а после нормализации отношений превратилась в тюрьму для политических преступников.

Карельский фронт борьбы со Швецией

Карельский перешеек с XII стал ареной противостояния Швеции и Новгорода. Стороны непрерывно осуществляли походы на территории друг друга, облагали данью окрестные племена и стремились распространить сферу своего влияния как можно дальше. Скандинавы смогли подчинить племя емь, в то время как новгородские князья сделали своими союзниками карел, населявших Карельский перешеек. Это финно-угорское племя исправно платило дань и участвовало в русских походах на шведские укреплённые пункты.

До конца XIII века на этих территориях не было сколь-нибудь серьёзных оборонительных сооружений. На территории современной Корелы, конечно, была деревянная крепость, однако о её характеристиках по сей день ничего неизвестно. В 1293 году скандинавы основали в месте впадения Вуоксы в Финский залив Выборгский замок, а через два года разорили Корелу. Новгородская рать спешно отправилась отбивать крепость, и через несколько дней осады цель была достигнута.

Появление Выборга и повышение интенсивности боевых действий против Швеции стали причиной принятия решения об укреплении Корелы. К 1310 году в устье Вуоксы, недалеко от Ладожского озера, появилась мощная деревянная крепость, расположенная на двух островах посреди реки. Летопись сообщала об этих событиях: «… идоша [новгородцы] в реку Узъерву (Вуоксу) и срубиша город нов на порозе, ветхыи сметавше» .

Нужно сказать, что не все карелы были лояльны к Новгороду. Уже в 1314 году в крепости вспыхнул мятеж, организованный частью племени, симпатизировавшей Швеции. Они перебили гарнизон и впустили шведов, однако спустя непродолжительное время новгородские войска отбили город и казнили заговорщиков. В 1322 году шведы попытались взять крепость самостоятельно, но эта затея провалилась. В 1337 году карелы вновь восстали и впустили в твердыню шведов – но также, как и в 1314 году, всё закончилось изгнанием скандинавов.

Боевые будни крепости Корела

В 1360 году деревянная крепость оказалась практически уничтожена в результате сильного пожара. Это событие стало идеальным поводом для совершенствования Корелы. По инициативе новгородского посадника Якова на территории крепости появилась первая каменная постройка: башня на меньшем из островов, достигавшая высоты 30 метров, а толщины в основании – около 5 метров.

На соседнем, Спасском, острове, был сооружён земляной вал с деревянным частоколом. Новая крепость в XV веке подверглась лишь одному шведскому нападению – в 1411 году скандинавы на короткий срок смогли овладеть Корелой, однако ненадолго. Вскоре к твердыне подошли новгородские силы князя Лугвения Ольгердовича, которые после непродолжительного штурма смогли вернуть город.

В 1478 году Новгородская земля вошла в состав Московского княжества. В истории Корелы начался новый период. Князья прекрасно осознавали значение крепости для обороны северо-западных рубежей, однако расширение и модернизация каменных фортификаций коснулась, прежде всего, крепостей, расположенных на границе с Ливонским орденом. Корела же обзавелась новыми земляными валами с деревянными частоколами на обеих берегах Вуоксы.

В таком виде крепость подошла к Ливонской войне. Швеция, вступившая в конфликт на стороне противников России и рассчитывавшая присоединить северо-западные территории Москвы, напали на Корелу уже в 1573 году, однако до осады дело не дошло. Спустя пять лет противник снова подошёл к твердыне на Вуоксе и даже организовал штурм, но гарнизон успешно отбил его. В 1580 году состоялась новая, на сей раз успешная, шведская попытка овладеть Корелой. Семитысячный отряд Понтуса Делагарди при поддержке осадных орудий начал очередную осаду. Гарнизон сложил оружие лишь после того, как выгорели все деревянные постройки. Сдача состоялась на почётных условиях – воеводе Квашнину, руководившему обороной, и его подчинённым разрешили уйти в Россию.

Смириться с потерей крепости Москва не могла. В 1581 году русские рати несколько раз пытались отбить крепость, но шведский гарнизон не позволил им этого сделать. Более того – в 1582 году скандинавы серьёзно укрепили Корелу, разобрали каменную русскую башню и неподалёку от неё возвели новую, более массивную (она сохранилась до наших дней). Совершенствования коснулись и валов, дополненных валунами.

По итогам Ливонской войны Корела досталась шведам, однако в 1595 году Борис Годунов смог вернуть крепость. Казалось, что это навсегда – но годы Смуты разрушили эти надежды. В 1610 году царь Василий Шуйский, нуждавшийся в союзниках для борьбы с поляками и силами «тушинского вора» Лжедмитрия II, обратился за помощью ко шведам. В обмен на отправку корпуса наёмников он пообещал Стокгольму передачу Корелы. Стоит ли говорить, что жители города были ошеломлены такими известиями. Они вместе с воеводой Иваном Пушкиным объявили о том, что поддерживают «чудом спасшегося Дмитрия», в ответ на это Шуйский обвинил Корелу в измене.

Подавлять «бунт» было поручено Якобу Делагарди, чей отец, Понтус, уже имел дело с этой крепостью. Осада длилась полгода. 2 марта 1611 года защитники из-за того, что в крепости попросту кончилась провизия, решили сдаться. Из 500 стрельцов в живых осталось несколько десятков.

В 1617 году Михаил Романов согласился с передачей Корелы скандинавам. С этого момента начинается столетний шведский период крепости, переименованной в Кексгольм.

Шведский период истории и возвращение

Новые хозяева понимали, что новой войны с Россией не избежать, поэтому приняли решение значительно укрепить крепость. Она фактически была перестроена – на островах возвели земляные бастионы, укреплённые камнями, и несколько башен. Кексгольм был оснащён большим количеством артиллерийский орудий. Шведы делали всё возможное, чтобы сделать крепость неприступной. Россия же предприняла робкую попытку подступиться к бывшей Кореле в 1656 году, во время очередной русско-шведской войны, однако силам под командованием Петра Пушкина не удалось вернуть твердыню.

Это удалось сделать в годы Северной войны. Пётр I решился на операцию против Кексгольма лишь после победы над Шведами под Полтавой. В 1710 году к крепости вышли русские войска под командованием Романа Брюса. На его пути стояла фортификация, которую было бессмысленно штурмовать в лоб. Об этом военачальнику сообщал и царь: «…оную крепость утеснять только бомбардированием, а не формально атаковать, дабы людей даром не истратить…» .

Осада началась 10 июля 1710 года и продолжалась почти два месяца. За это время русские войска сооружали понтоны и захватывали редуты, расположенные на подступах к Кексгольму, параллельно работая по стенам и внутреннему двору крепости из осадных орудий. Не было проведено ни одного штурма. В итоге 8 сентября после очередной бомбардировки крепость капитулировала. Кексгольм (Пётр решил не возвращать городу русское название) вновь вернулся в состав России.

На пенсии: тюрьма и музей

На протяжении всего XVIII века Кексгольм оставался важным стратегическим пунктом на Карельском перешейке – граница со Швецией проходила совсем неподалёку. Было разработано несколько планов по перестройке крепости, однако ни одни из них не был реализован: было возведено лишь несколько хозяйственных построек.

После русско-шведской войны 1808-1809 годов Кексгольм потерял своё военное значение – граница была перенесена далеко на север. Это сказалось на крепости: без должного ухода она стала постепенно ветшать. Однако власти стали использовать твердыню в других целях. В первой четверти XIX века на территории крепости действовала тюрьма, в которой, помимо прочих, содержались декабристы Вильгельм Кюхельбекер и Александр Барятинский. В 30-е годы тюрьма прекратила своё существование и крепость оказалась заброшенной. Лишь в конце столетия здесь появился краеведческий музей.

Бурный XX век не обошёл стороной Корелу. В 1917 году крепость оказалась в составе Финляндии, однако после Зимней войны вновь вернулась в состав России. В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован финскими войсками, но вскоре снова освобождён. В 1948 году Кексгольм переименовали в Приозерск. На территории крепости возродили музей, который существует и по сей день.

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