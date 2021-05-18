Как создавался комсомол Весь 2017 год проходит под знаком 100-летия Великой российской революции. Наряду с массой экономических и политических изменений в России в то время имеет смысл отдельно остановиться на положении молодежи в стране и тех процессах, которые начались в ее среде сразу после Февральской революции. Собственно, Февраль никак не изменил положение многочисленной городской рабочей молодежи. За высокими и звучными демократическими лозунгами новая власть в лице Временного правительства близоруко не видела в молодежи реальной политической силы. Эта социальная группа по-прежнему была наименее защищенной в российском обществе. Заработная плата у нее была самой низкой, практически отсутствовала охрана детского и юношеского труда. И уже в... На чтение: 1 минута

Весь 2017 год проходит под знаком 100-летия Великой российской революции. Наряду с массой экономических и политических изменений в России в то время имеет смысл отдельно остановиться на положении молодежи в стране и тех процессах, которые начались в ее среде сразу после Февральской революции.

Собственно, Февраль никак не изменил положение многочисленной городской рабочей молодежи. За высокими и звучными демократическими лозунгами новая власть в лице Временного правительства близоруко не видела в молодежи реальной политической силы. Эта социальная группа по-прежнему была наименее защищенной в российском обществе. Заработная плата у нее была самой низкой, практически отсутствовала охрана детского и юношеского труда. И уже в это время на защиту интересов рабочей молодежи решительно встали организации, руководимые партией большевиков. Уже весной 1917 года появились первые союзы рабочей молодежи. Они были созданы в Петрограде, Москве, Киеве, Екатеринбурге и других городах. Юные члены союза вступали в ряды отрядов рабочей милиции и боевые дружины, участвовали в охране заводов.

8 октября 1917 года состоялась Первая городская конференция союзов молодежи Москвы. 200 делегатов постановили создать массовую организацию пролетарского юношества – Московский союз рабочей молодежи «III Интернационал» – и утвердили ее устав.

Накануне Октябрьской революции Ленин отводил рабочей молодежи важнейшее место в предстоящем восстании. В работе «Советы постороннего» Владимир Ильич подчеркивал: «Выделить самые решительные элементы (наших «ударников» и рабочую молодежь, а равно и лучших матросов)».

Октябрь 1917 года коренным образом изменил и положение трудящейся молодежи, и ситуацию с эксплуатацией труда детей и подростков. А в следующем, 1918 году молодежное движение приняло большой размах, охватило не только крупные промышленные центры, но и добралось до уездных городов и до села, где стали организовываться союзы крестьянской молодежи.

В результате к осени 1918 года юношеское движение в стране развернулось с особой силой. Десятки тысяч молодых людей ушли на фронт, в тылу они заменили отцов и старших братьев в цехах, работали в Советах, профсоюзах, состояли в продовольственных отрядах. Именно в это время были созданы предпосылки для создания всероссийского объединения союзов рабочей и крестьянской молодежи.

29 октября 1918 года открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. 176 делегатов с решающим голосом представляли 22 100 членов союзов молодежи. Съезд принял решение назвать всероссийскую организацию Российским коммунистическим союзом молодежи (РКСМ). Во всем мире ее вскоре узнали по звонкому сокращенному названию «комсомол». Как и слово «спутник» (sputnik), во многих языках мира «комсомол» (komsomol) обходился без перевода.

Хотят или не хотят признавать исторические заслуги комсомола некоторые либеральные силы – факты налицо. За годы существования комсомола, с 1924 года получившего имя В. И. Ленина, в его рядах побывали десятки миллионов молодых людей. История комсомола – это история всей большой страны. Шесть советских орденов на знамени организации – это подвиги героев-комсомольцев перед Родиной. Герои-комсомольцы Зоя Космодемьянская, Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Александр Матросов, Лиза Чайкина и многие тысячи других были и остаются беспримерными символами любви к своей стране. Память о них будет жить вечно.

А еще комсомол – это организация, которая годами формировала человека, его личностные качества. Именно здесь можно было приобрести первый опыт работы с людьми, именно здесь утверждались жизненные взгляды молодежи. Глядя на прошедшие годы, можно сказать, что в комсомольских рядах было всякое, хватало и различного негатива. Да и было бы странно, чтобы в комсомоле происходило одно, а в мире взрослых другое. Тем не менее комсомол по многим важнейшим параметрам был замечательной общественной организацией. И главное – у очень многих комсомольцев было желание сделать этот мир лучше!