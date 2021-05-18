Как появился «Русский витязь»? Лето – сезон традиционного ежегодного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном городе Жуковском. Этот форум по праву занимает ведущее место среди мировых авиасалонов. Именно здесь демонстрируются новые технологии, новейшие образцы авиационной техники со всего мира. Россия по традиции выставляет лучшее, что производится на наших авиационных и космических заводах. Украшением салона в нынешнем, 2017 году должно стать выступление пилотажной группы «Русские витязи» на обновлённых и сверхманёвренных СУ-30СМ. Примечательно, что только эта группа выполняет фигуры высшего пилотажа на тяжёлых боевых самолётах. Всё это новости современной авиации, но в нашей истории был ещё один «Русский витязь», который также вызывает ощущение гордости за нашу страну... На чтение: 1 минута

Лето – сезон традиционного ежегодного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном городе Жуковском. Этот форум по праву занимает ведущее место среди мировых авиасалонов. Именно здесь демонстрируются новые технологии, новейшие образцы авиационной техники со всего мира. Россия по традиции выставляет лучшее, что производится на наших авиационных и космических заводах.

Украшением салона в нынешнем, 2017 году должно стать выступление пилотажной группы «Русские витязи» на обновлённых и сверхманёвренных СУ-30СМ. Примечательно, что только эта группа выполняет фигуры высшего пилотажа на тяжёлых боевых самолётах.

Всё это новости современной авиации, но в нашей истории был ещё один «Русский витязь», который также вызывает ощущение гордости за нашу страну и за людей, которые создавали такую технику. 104 года назад, в 1913 году, в воздух поднялся первый в мире четырёхмоторный самолёт, имя которому было «Русский витязь».

Именно этот самолёт 24-летнего инженера Игоря Сикорского дал начало серийным образцам тяжёлой авиации. Конструктор предполагал, что этот летательный аппарат может быть использован для стратегической разведки, планировалось, что на нём можно размещать и два, и четыре мотора.

Как всегда, со всех сторон наседали скептики и критики, которые не могли понять, как можно управлять таким большим самолётом. Первый полёт построенного в Петербурге «Русского витязя» в конце мая 1913 года развеял все сомнения. У самолёта были хорошие взлётные характеристики, скорость и скороподъёмность. Предложенная Сикорским концепция оказалась совершенно верной! Инженер продолжил работу над своим детищем, и уже через несколько месяцев был выпущен первый тяжёлый бомбардировщик «Илья Муромец», который вошёл в серию и в дальнейшем стал заметным явлением в ходе начавшейся летом 1914 года Первой мировой войны.

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