Как появились гостиницы? Отели, мотели, гостиницы, хостелы, туристические базы – привычное явление для современного человека, а летом, в традиционный период отпусков – еще и второй дом. Но когда же появились первые гостиные дома? Три тысячи лет назад Упоминания об одних из первых предприятий, связанных с тем, что мы называем индустрией гостеприимства, относятся к временам вавилонского царя Хаммурапи (приблизительно первая половина XVIII века до н. э.). В законах Хаммурапи упоминаются «шинки», условно – таверны или постоялые дворы, которые, судя по законам Хаммурапи, шинкарки (владелицы шинков) порой открывали в собственном доме. Там же описываются наказания для шинкарок за мошенничество при получении платы за сикеру (алкоголь... На чтение: 2 минуты

Отели, мотели, гостиницы, хостелы, туристические базы – привычное явление для современного человека, а летом, в традиционный период отпусков – еще и второй дом. Но когда же появились первые гостиные дома?

Три тысячи лет назад

Упоминания об одних из первых предприятий, связанных с тем, что мы называем индустрией гостеприимства, относятся к временам вавилонского царя Хаммурапи (приблизительно первая половина XVIII века до н. э.). В законах Хаммурапи упоминаются «шинки», условно – таверны или постоялые дворы, которые, судя по законам Хаммурапи, шинкарки (владелицы шинков) порой открывали в собственном доме. Там же описываются наказания для шинкарок за мошенничество при получении платы за сикеру (алкоголь – вероятно, крепкий) с посетителя и за бездействие в случае, если в ее доме собрались преступники. Также описываются наказания для служительниц культа, решивших посетить шинок ради употребления сикеры или открывших собственный шинок. Что касается социального статуса шинкарок, вероятно, они были незамужними, хозяйство вели самостоятельно и не пользовались тем же уважением, что замужние женщины. Шинки были распространены по всему Междуречью, в них могли собираться самые разные люди, от путешественников до беглецов и разбойников. Держатели шинков регистрировались во дворце и платили налоги, их деятельность контролировали старейшины.

Вавилонская жрица с торговым караваном

Кстати, среди законов Хаммурапи был и касавшийся аренды жилья. В нем говорилось, что если съемщик заплатил за аренду на год вперед, а хозяин дома выселил его до истечения срока аренды, то хозяин обязан вернуть съемщику все деньги, уплаченные за год.

Чем активнее человеческие цивилизации развивали торговлю и связанные с ней сферы, тем важнее становилась организация для путешествующих не только питания, но и ночлега. Таверн на всех могло не хватать, а путникам оставалось уповать на гостеприимство владельцев частных домов. В Римской империи таверны и постоялые дворы открывались повсюду, особенно много их было на главных дорогах. Некоторые постоялые дворы были доступны лишь по предъявлению специального государственного документа, свидетельствовавшего об особом статусе предъявителя. В такой ситуации, конечно же, находились умельцы, подделывавшие эти свидетельства, и, конечно же, были те, кто воровал настоящие. Иногда богатые землевладельцы на границах своих владений открывали частные постоялые дворы, управляли которыми или рабы, или вольноотпущенники, или бывшие гладиаторы.

Римская таверна в Древней Остии

В Древней Персии дело обстояло несколько иначе. Торговцы и путешественники передвигались большими караванами, ночевали, разбив шатры. Однако имело место существование караван-сараев – подобий гостиничных комплексов, защищенных крепостной стеной, для отдыха и сна людей и верблюжьего загона.

Караван-сарай (Шеки, Азербайджан)

В современном значении

В средневековой Европе постоялые дворы и таверны с комнатами для ночлега использовались также путешественниками, торговцами. У крупных европейских торговых гильдий были собственные представительства в разных городах и странах, в таком случае у членов торговых гильдий не было особых проблем с постоем.

На Руси постоялые дворы стали появляться в XI–XIII веках. С XV века на крупных дорогах были почтовые станции, где путники имели возможность сменить лошадей, переночевать, переждать непогоду. С XVIII века в России стали активно возводить гостиные дворы. Строили их по национальному признаку: «немецкий», «голландский», «аглицкий», «греческий» и т. п. Такие гостиные дворы служили еще и местом бурной торговли, также они располагали складами для хранения товаров.

Красные ряды (Гостиный двор) в Костроме

Однако в современном нам значении гостиницы стали появляться относительно недавно. Так, первая гостиница в США была открыта в 1794 году в Нью-Йорке, на Бродвее. Первый отель со всеми присущими атрибутами (регистратурой, коридорными служащими, персональными замками на дверях и ныне таким привычным бесплатным мылом в номере) открылся в Бостоне в 1829 году. В XIX веке в США и Европе к строительству первых гостиниц и отелей подходили со вкусом, некоторые из них можно назвать архитектурными шедеврами. Гостей удивляли и разнообразные удобства, начиная с чудес сантехники (горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации) и заканчивая лифтами (один из первых появился в Нью-Йорке в 1859 году) и электрическим освещением. С середины XIX века в Европе стали появляться специалисты в области гостиничного дела, а история становления первых гостиниц, обретавших общегосударственную известность, уходила корнями в семейный бизнес.

Отель The Plaza (Нью-Йорк, США)

Наконец свое современное, массовое развитие гостиничная индустрия получила после окончания Второй мировой войны, формируя основы современного туризма.