Как и почему фильм «28 Панфиловцев» уже стал событием Армен Гаспарян и Андрей Сорокин в эфире Радио «Спутник» беседуют об истории фильма «28 Панфиловцев», который выходит в прокат 24 ноября. Точнее – о том, что фильм стал событием задолго до выхода на экраны. На чтение: 1 минута

Армен Гаспарян и Андрей Сорокин в эфире Радио «Спутник» беседуют об истории фильма «28 Панфиловцев», который выходит в прокат 24 ноября. Точнее – о том, что фильм стал событием задолго до выхода на экраны. Это произошло уже три года назад, когда был объявлен сбор народных средств, и в итоге будущие зрители собрали в общий котёл неслыханную сумму – 35 миллионов рублей. И уже потом к этой инициативе подключились минкульты России и Казахстана, частные инвесторы.

Это – образец взаимопонимания и прямого взаимодействия гражданского общества и государства в культурной политике, действий, не навязанных «сверху», а продиктованных народной инициативой. И это даже больше, чем просто инициатива, чем пресловутый «социальный заказ». Это внятная и громкая общественная манифестация о том, как нам обустроить сегодня своё культурно-историческое пространство.