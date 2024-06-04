К русско-турецким войнам и вехам русско-болгарской дружбы К русско-турецким войнам и вехам русско-болгарской дружбы На чтение: 3 минуты

Ввиду нарастания напряженности в российско-турецких отношениях повысился интерес и к истории взаимодействия этих двух стран. Все же за плечами несколько столетий противостояния двух империй на Кавказе и черноморско-балканском регионах. Кратко об этом - в статье к.ист.н., доцента МГИМО и главного специалиста научного отдела РВИО Н.А. Копылова

Впрочем, история российско-турецкого противостояния это не только история сражений. Это и история плена. Подробно эту тему разрабатывал В.В. Познахирев . Писал и я о крупнейшей лагере для военнопленных на острове Нарген ( около Баку): и про эпидемии, и про проводку электричества в бараки, и про удачные побеги пленных.

Из всех страниц наиболее известны, конечно же, войны эпохи Екатерины IIи период Первой мировой (крупные победы на Кавказе благодаря таланту генерала Н.Н. Юденича). Куда меньше знают о войне 1877-78 гг., когда русская армия освободила болгарский народ и во многом благодаря русским штыкам Болгария получила независимость. Весьма интересно и то, что на русской стороне тогда сражался отряд добровольцев-болгар под началом генерала Н.Г. Столетова. Ниже я размещаю некоторые материалы, подготовленные мною для выставки «Георгиевская страница России – Герои Отечества», которая откроется 9 декабря с.г. в Стрелецких палатах РВИО

Болгарское ополчение

Столетов Николай Григорьевич (1831-1912) – русский генерал, командир Болгарского ополчения.

Он родился в известной купеческой семье в городе Владимире. Его брат Александр стал известным физиков, внесший вклад в изучение фотоэффекта. Николай Григорьевич также сначала поступил в Московский университет, однако под влиянием патриотических настроений Крымской войны ушел на военную службу. «Позвольте мне самому распоряжаться своей судьбой» - так ответил Столетов на попытки родителей отговорить его. За бои под Инкерманом вчерашний студент получил «солдатский георгий» и офицерский чин. После войны его служба была связана с Кавказом и Центральной Азии, где участвовал не только в присоединении Хивинского ханства, но и проводил военно-географические экспедиции. Во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. он возглавил Болгарское ополчение – символ единения русской и болгарского народа в борьбе против турецкого ига. Во время легендарного «шипкинского сиденья» Н.Г. Столетов командовал обороной с горы Св. Николая. Болгары проявили чудеса мужества и героизма

«Имя российского генерала Столетова известно всем в Болгарии. В его честь названы школы, улицы во многих болгарских городах и селах (назван проспект в Софии, улицы в Старой Загоре, в Варне и Плевене), воздвигнуты памятники, построены мемориальные парки. Еще в свое время генерал Столетов был провозглашен почетным гражданином города Габрово. В честь генерала Столетова названа одна из самых высоких и красивых верши Шипкинского перевала – вершина Столетова. Сам генерал Столетов является национальным героем как российского, так и болгарского народа»

Ангела Ценова, второй секретарь посольства Болгарии в Москве

Болгарское ополчение, созданное в составе русской армии в начале русско-турецкой войны, было символом единения русского и болгарского народов против османского ига. Оно формировалось из числа болгар-эмигрантов, многие из которых уже имели боевой опыт, а командирами стали опытные русские офицеры. « Вы ядро будущей болгарской армии », - в одном из приказов обратился к ополченцам их командир генерал Н.Г. Столетов.

Болгары доблестно сражались бок обо с русскими солдатами. В боях у Ески-Загры на них выпала задача отразить наступление превосходящих частей Сулейман-паши, грозившей окружить отряд Гурко. Затем болгары заняли оборону на Шипкинском перевале, а в декабре 1877 г. участвовали в разгроме турецкой армии Вессель-паши.

Символом ополчения стало Самарское знамя – дар братьям-славянам от жителей Самары. Ныне это знамя является одним из ключевых государственных символов Болгарии.

Церемония передачи знамени от журналиста Московских ведомостей (статья от 18 мая 1877 г.), которое состоялось 6 мая в лагере около румынского города Плоешти

«Прибыв к лагерному месту, Главнокомандующий обошел все дружины, здороваясь с каждою отдельно, при приветственном ура. Затем Его Высочество присутствовал при совершении молебна над освящаемым знаменем. По окончании молитв, депутаты города Самары, г. Алабин и г. Кожевников, подали Главнокомандующему молоток и гвозди для прибивки знамени. Первый гвоздь был вколочен собственноручно Его Высочеством, второй Великим Князем Николаем Николаевичем Младшим, третий генералом Непокойчицким, четвертый генералом Столетовым, затем приколачивали по одному гвоздю начальники болгарских бригад, дружин, рот и взводные офицеры, духовенство, депутаты горда Самары и Плоештского Болгарского общества, знаменитый болгарский воевода Илия Петков и телохранитель Его Императорского Высочества Главнокомандующего Болгарин Христо, привезенный в Кишинев из Константинополя нашим бывшим послом в Турции генерал-адъютантом Игнатьевым, рядовые Болгары-охотники, и наконец, знаменный унтер-офицер.

По окончании обряда, Его Высочество Главнокомандующий, передав знамя знаменщику, изволил произвести к дружинам следующие слова:

«Поздравляю вас, ребята, со знаменем, и надеюсь что вы молодцами под ним послужите и выручите ваших братьев из-под турецкой неволи Ура!».

Подвиг майора Калитина

Калитин Павел Петрович (1846-1877) – подполковник, кавалер Золотого оружия "За храбрость»

Свой боевой опыт П.П. Калитин получил в Туркестане, став активным участников покорения Бухары, Хивы и Коканда. С началом русско-турецкой войны он по собственному желанию отправился на Балканы, возглавив 3-ю (знаменную) роту 3-й дружины Болгарского ополчения. В июне оно вошло в состав передового отряда генерала Гурко, который сделал набег за Балканский хребет. Однако здесь малочисленные силы столкнулся с только что подошедшей турецкой армией, которая атаковала русский отряд 19 июля у Эски-Загры. Дружина Калитина находилась на левом фланге, когда многократно превосходящий противник стал напирать все больше и больше. Во время штыковой атаки был убит знаменщик. Тогда Калитин, соскочив с коня, поднял знамя и с криком: «Ребята! Знамя наше с нами! Вперёд — за ним, за мной!» повел солдат в бой. Участник тех событий будущий болгарский полковник С.И. Кисов вспоминал: « Я и Попов были вблизи и бросились приподнять с земли нашего командира, он был уже мёртв… Началось отступление; ополченцы, останавливаясь, отстреливались от наступавших по пятам турок. Из четверых, нёсших тело героя Калитина, трое … были убиты или ранены и были заменены другими, в момент, когда мы нагнали носильщиков были убиты ещё двое из них. Далее нести тело героя Калитина не было никакой возможности и потому было отдано приказание его оставить. Ополченцы осторожно опустили тело своего храброго командира на землю, сняли шапки и осенили себя крестным знамением; все вокруг из видевших эту трагическую сцену тоже творили молитву — таковы были боевые похороны и погребение героя Калитина ».

В Болгарии чтят память русского героя Калитина: в честь него была названа деревня Калитиново, был сооружен памятник. В 2007 г. в честь Калитина на болгарские средства в городе Холм Новгородской области установлен памятник ««от признательных потомков Болгарии»

Обложка: Фёдор Фёдорович Радецкий и Николай Григорьевич Столетов. Книга «Герои и деятели Русско-Турецкой войны 1877—1878 гг.: 20 худож.-исполн. портр. с подроб. биогр. и описанием выдающихся событий войны / Портр. рис. П. Ф. Брожем и грав. И. Матюшиным, Ю. Барановским и Ф. Герасимовым. — Санкт-Петербург: Турба, 1878».

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