К барьеру, господа! История дуэлей в России Поединок чести, или дуэль, стал одной из самых ярких примет дворянской эпохи. Любое оскорбление не должно остаться безнаказанным, оно смывается кровью – таков был один из основных дворянских принципов. В России дуэль обрела собственные черты, оказала важное влияние на образ мысли высшего сословия, стала явлением светской жизни и культуры. На чтение: 4 минуты

Поединок чести, или дуэль, стал одной из самых ярких примет дворянской эпохи. Любое оскорбление не должно остаться безнаказанным, оно смывается кровью – таков был один из основных дворянских принципов. В России дуэль обрела собственные черты, оказала важное влияние на образ мысли высшего сословия, стала явлением светской жизни и культуры.

Происхождение дуэлей

Истоки дуэли теряются в глубине Темных веков. Судебные поединки, когда вопрос о правоте решался с помощью оружия, существовали в юридической практике варварских королевств Европы. Бургунды, лангобарды, франки, норманны и другие широко применяли их на практике. Так, в одном из подобных поединков в 1016 году сошлись два короля Англии Кнут Великий и Эдмунд Железнобокий. Рыцарские турниры с их пышным ритуалом также повлияли на формирование дуэльных правил.

Историки называют родиной дуэли Италию и относят её рождение к XIV столетию. Эпоха Итальянских войн, длившаяся более полувека, ознаменовала расцвет европейской дуэли. Вскоре мода на поединки проникла во Францию, Испанию, Германию. Распространение дуэлей во Франции XVI–XVII вв. достигло такого размаха, что ежегодно погибали десятки и сотни дворян, включая самых родовитых аристократов. В правление Генриха IV кровавые цифры достигли 2000 убитых на дуэлях в 1606 году, и 4000 – в 1607 году.

Знаковыми в истории дуэлей стали поединок французских аристократов Ги ле Шабо и Франсуа де Вивонна, состоявшийся в 1547 году и решившийся в пользу первого внезапным выпадом; схватка миньонов (фаворитов короля Генриха III) и анжуйцев, сторонников герцога де Гиза, в 1578 году, которая началась поединком, а закончилась тем, что к ней присоединились две пары секундантов; дуэль герцога Франсуа де Бофора и Карла-Амадея Савойского, герцога Немурского в 1652 году.

Несмотря не бесконечные королевские запреты, «дуэльная лихорадка» продолжалась во Франции до середины XVIII столетия. Только глобальная смена общественных взглядов привела к падению популярности дуэлей в дворянской среде. В XIX веке особый вид дуэли – мензурное фехтование – широко распространился среди студентов германских университетов. Оно не преследовало никаких других целей кроме тренировки силы воли и хладнокровия, умения терпеть боль. Одним из самых известных в студенчестве дуэлянтов стал знаменитый «железный канцлер» Отто фон Бисмарк.

Главные принципы дуэлей

Долгое время дуэльные правила сохранялись и передавались далее в устной традиции и были кодифицированы только в 1583 году во Франции в «84 пунктах» на основе итальянских традиций. Впоследствии дуэльные кодексы неоднократно уточнялись, пересматривались, совершенствовались. Наибольший авторитет у знатоков заслужили кодексы разработки французов Луи-Альфреда Леблана, графа Шатовильяра (1836) и графа Шарля дю Верже (1879), а также ирландца Джона Лайда Уилсона (1858). В России самое полное изложение правил поединков было представлено в кодексе авторства ротмистра В.А. Дурасова (1912), где в 500 параграфах описывались все нюансы дуэлей.

Главной целью дуэли являлось устранение недоразумения между дворянами без посторонней помощи, отмщение нанесённого оскорбления с помощью оружия. Важнейший принцип дуэльных правил предполагал, что оскорбление может нанести только равный равному. Лицо благородного происхождения не может быть оскорблено разночинцем, а вышестоящий по положению – нижестоящим. Для подобных случаев существовало судебное разбирательство. Поединки между людьми не благородного происхождения допускались, но не считались нормой и не признавались дуэлями.

Оскорбления разделялись на три степени: первая не затрагивала честь, а лишь самолюбие, вторая была направлена против чести, третья определялась оскорблением действием. Чем выше была степень нанесённого оскорбления, тем больше прав получал оскорблённый – от выбора оружия и дистанции стрельбы при дуэли на пистолетах до места и условий поединка. Стоит отметить, что зачастую вызов на дуэль становился способом сведения счетов, в том числе и откровенно заказным.

Технические вопросы решались секундантами. От вызова на дуэль до поединка должно было пройти не более 24 часов. Первоначально в дуэлях преобладало холодное оружие – шпаги, сабли, рапиры. Со временем, чтобы уравнять шансы сторон, гораздо чаще стали использовать пистолеты. «Классических» видов дуэлей на пистолетах в России существовало шесть: 1) на месте по команде; 2) на месте по желанию; 3) на месте с последовательными выстрелами; 4) с приближением; 5) с приближением и остановкой; 6) с приближением по параллельным линиям. Кроме того, наличествовали экстремальные разновидности – дуло в дуло, через платок, вслепую и другие.

Дуэль считалась состоявшейся после выполнения предварительных условий – от простого обмена выстрелами между участниками вплоть до тяжёлого ранения или гибели кого-то из дуэлянтов.

Дуэли в России в XVIII веке

Первые дуэли в России зафиксированы ещё в XVII веке – правда, участвовали в них иностранные офицеры на русской службе, жившие в московской Немецкой слободе. Русские подданные, побывавшие за границей во время царствования Петра I, наблюдали там среди прочего и дворянские поединки чести. Постепенно идея дуэли проникла в русское общество, хотя их число долгое время оставалось незначительным. Формализованное действо обычно заменяли банальные драки без всяких правил, которым, как правило, предшествовали алкогольные возлияния.

Только в конце XVIII столетия дуэли обрели некий формализованный статус, несмотря на жестокие наказания за них, введённые сначала Петром I ещё до распространения дуэлей в дворянской среде, затем Екатериной II, издавшей «Манифест о поединках». Кроме немногих известных дуэлей этого периода стоит отметить непринятый князем Г.А. Потёмкиным вызов генерала графа Ф.Е. Ангальта в 1787 году, а также растянувшуюся на три царствия дуэль князя Н.Г. Щербатова и саксонского барона Йозефа-Ксаверия фон Цабельтица. Поводом для последней стала ссора в Санкт-Петербурге в 1795 году при Екатерине II, а разрешился конфликт лишь в 1802 году при воцарившемся Александре I смертельным выстрелом русского офицера, для этого специально отправившегося в Саксонию.

Дуэль в России XIX–XX вв.

Царствование Александра I стало по-настоящему золотым веком русской дуэли. Поединки аристократов захлестнули обе столицы и действующую армию. Безусловно, можно говорить о моде на дуэли. «Рубились за безделицу, потом мирились и не помнили ссоры», – писал известный литератор Ф.В. Булгарин о том времени. Мода на дендизм, распространившаяся среди дворянства сразу после наполеоновских войн, также способствовала стремительному росту дуэлей. Страсть к риску, испытанию характера, гипертрофированные представления о чести породили бретёров, вызывавших на дуэль по ничтожному поводу. Некоторые из них обрели легендарный ореол – например, Ф.И. Толстой-Американец, А.И. Якубович или М.С. Лунин.

Романтизм, подражание романтическим литературным героям, подобным Онегину и Печорину, ещё выше подняли престиж дуэли. Трагическая гибель величайших русских поэтов – А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова – возвысили дуэль до уровня культурной мифологемы. Ошибочно мнение, что с середины царствования Николая I дуэль переживала упадок. Сохранившиеся данные дают длинный список дуэлянтов – как среди «золотой молодёжи», так и военных. Среди них так или иначе (участники, секунданты, бросавшие вызов) встречаются имена П.В. Киреевского, М.А. Бакунина, Т.Н. Грановского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и других видных представителей русской культуры.

С воцарением Александра II изменилось лицо отечественной дуэли. Хотя дворяне крайне негативно относились к дуэлям разночинцев и считали поединки чести только своей привилегией, всё чаще за оружие брались представители «низких сословий». Вызовы на поединки, часто переходящие в примирения или бескровные дуэли, особенно распространились в журналистской среде. Хлёсткие фразы, злые эпиграммы, любые сплетни могли стать поводом для вызова на дуэль. Особой склонностью к подобному выяснению отношений отличались газеты «Новости» и «Новое время». В итоге главный редактор последней А.С. Суворин, после вызова на дуэль его самого, отказался от поединка. Он мотивировал свой поступок заботой о свободе слова: «Пусть на полемику отвечают полемикой!»

В 1894 году дуэль была частично легализована среди военных. Это привело к увеличению числа поединков, но их общее число оставалось небольшим – около 20 в год, при этом они становились всё более бескровными. «Новшеством» начала XX века стали «парламентские» дуэли. Премьер-министр П.А. Столыпин вызвал на поединок депутата от партии кадетов Ф.И. Родичева, кадет В.Д. Набоков – журналиста М.А. Суворина, а октябрист А.И. Гучков стрелялся с соратником по фракции А.А. Уваровым и полковником С.Н. Мясоедовым. «Жизнетворчество» Серебряного века произвело моду на «писательские» дуэли. В них фигурируют имена В.Ф. Ходасевича, Б.Л. Пастернака, А. Белого, М.М. Зощенко, Н.С. Гумилёва, М.А. Волошина, М.С. Шагинян и др.

Самые известные дуэли

1817 год, А.П. Завадовский – В.В. Шереметев. Знаменитая четверная дуэль из-за балерины Авдотьи Истоминой, когда стрелялись не только дуэлянты, но и их секунданты – будущий декабрист А.И. Якубович и автор «Горя от ума» А.С. Грибоедов. Шереметев получил смертельное ранение, а секунданты обменялись выстрелами через несколько месяцев на Кавказе.

1825 год, К.П. Чернов – В.Д. Новосильцев. Защищавший честь сестры подпоручик Чернов вызвал на дуэль царского флигель-адъютанта Новосильцева. Оба соперника оказались меткими стрелками и через несколько дней скончались от ран. Похороны Чернова состоялись при большом стечении народа и всколыхнули весь Санкт-Петербург.

1837 год, А.С. Пушкин – Ж.-Ш. Дантес. Самая известная дуэль в русской истории, о которой написаны книги и сняты фильмы. Биографы приписывают гениальному поэту 30 состоявшихся и отменённых по примирению дуэлей, но последняя оказалась для него роковой.

1841 год, М.Ю. Лермонтов – Н.С. Мартынов. Ещё один трагический поединок, погубивший великого поэта. История ссоры и дуэли между двумя старинными знакомыми подробно описана в многочисленных жизнеописаниях Лермонтова.

1901 год, Е.Я. Максимов – А. фон Зайн-Витгенштайн-Берлебург. Подполковник Максимов, соратник генерала М.Д. Скобелева и командир добровольческого «европейского легиона» в англо-бурской войне, поссорился в поезде с адъютантом императорского конвоя князем фон Витгенштайном из-за ехавших в соседнем купе француженок. На дуэли Максимов убил князя выстрелом в пах. Вскоре родственник князя вызвал Максимова на поединок на саблях и после 12-минутной рубки получил ранение в руку. Когда же спустя несколько лет Максимов получил вызов от другого родственника князя, то, не желая и далее истреблять аристократический род Витгенштайнов, отбыл добровольцем на русско-японскую войну, где и погиб в сражении на реке Шахэ.

1909 год, Н.С. Гумилёв – М.А. Волошин. Дуэль между знаменитыми поэтами Серебряного века произошла 22 ноября 1909 года с явной отсылкой к дуэли Пушкина и Дантеса – противники стрелялись в Петербурге на Чёрной речке из пистолетов, выпущенных в первой половине XIX века. Причиной ссоры стала молодая поэтесса Е.И. Дмитриева (Черубина де Габриак), ушедшая от Гумилёва к Волошину. Гумилёв дважды промахнулся, Волошин дважды выстрелил в воздух.

1912 год, А.И. Гучков – С.Н. Мясоедов. Во время интервью репортёрам депутат Государственной думы Гучков обвинил чиновника военного министерства Мясоедова в шпионаже, после чего получил от последнего вызов на дуэль. Мясоедов промахнулся, Гучков выстрелил в воздух. Во время Первой мировой войны Мясоедова арестовали и повесили как немецкого шпиона, хотя современные историки считают приговор судебной ошибкой и не находят доказательств виновности казнённого.

Обложка: И.Е. Репин. «Дуэль», 1897 год. Из собрания Третьяковской галереи