Несколько слов о российском дворянском роде Скалонов «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» А.С. Пушкин История дворянского рода Скалонов, согласно семейной легенде, уходит своими корнями в глубокое средневековье, в эпоху первых крестовых походов. В 1098 г. при штурме арабской крепости Аскалон, расположенной в Палестине, особо отличился один из ратников, первым взобравшийся на крепостную стену. За этот подвиг воин вместе с золотыми шпорами, гербом и дворянским титулом получил от герцога Готфрида Бульонского и новое имя – де Скалон. В... На чтение: 4 минуты

«Гордиться славою своих предков не только можно,

но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. <...>

Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя,

нами им переданное, не есть ли благороднейшая

надежда человеческого сердца?»

А.С. Пушкин

История дворянского рода Скалонов, согласно семейной легенде, уходит своими корнями в глубокое средневековье, в эпоху первых крестовых походов. В 1098 г. при штурме арабской крепости Аскалон, расположенной в Палестине, особо отличился один из ратников, первым взобравшийся на крепостную стену. За этот подвиг воин вместе с золотыми шпорами, гербом и дворянским титулом получил от герцога Готфрида Бульонского и новое имя – де Скалон.

В годы царствования Алексея Михайловича (по другим данным, чуть позже – в правление Петра I) представители рода Скалонов появились на русской воинской службе. Сперва, после отмены Нантского эдикта в 1686 г., француз Георгий (Жорж) де Скалон переселился в Швецию. А уже его сыновья Даниил и Степан переехали в Россию в 1710 г. Все нынешние Скалоны происходят от Даниила; Степан был бездетным.

Геральдическими знаками нового дворянского рода стали лилия и мечи – символы душевной чистоты и воинской доблести. Отныне рыцарский род «лилий и мечей», не утративший ни честности, ни доблести, начал ратную службу новой Отчизне.

Степан имел чин инженер-капитана и служил в Московском арсенале; Даниил, поступивший на военную службу в звании унтер-офицера, продолжил её в Коллегии иностранных дел, затем состоял флигель-адъютантом князя И.Ю. Трубецкого. Его сын Антон Данилович (1720–1777) участвовал в Крымских походах фельдмаршалов Ласси и Миниха, а первое штаб-офицерское звание майора и первый орден Святого равноапостольного Георгия Победоносца IV ст. получил во время Семилетней войны (1756–1763). В начале царствования Екатерины II он командовал драгунской кавалерийской бригадой, расквартированной в Бийской крепости. Сибирские драгуны тогда считались одними из сильнейших в линейной кавалерии Российской империи и именовались «кавалерией высшего ранга российских провинций».

Краткое знакомство с генеалогией русской ветви рода Скалонов позволяет сразу определить главный вектор деятельности представителей этой фамилии, а именно: военное и государственное поприще. Десятки представителей этого рода служили на высоких постах в Русской императорской армии, были губернаторами, служили при дворе и в государственных учреждениях в больших и малых чинах. По далеко неполным данным, Скалоны только на воинской стезе дали России 20 генералов. В данном очерке мы хотели бы отметить славную судьбу некоторых из них.

Герой Отечественной войны 1812 года Антон Антонович Скалон (1767–1812) родился в Бийске, на Алтае, в семье профессионального военного, что и определило его будущее. Уже в 16 лет он получил первый офицерский чин поручика в Сибирском драгунском полку. В 1800 г. ему было присвоено звание генерал-майора, а своим усердием к службе 33-летний генерал заслужил благосклонность самого императора Павла I. К началу войны 1812 года генерал-майор А.А. Скалон командовал кавалерийской бригадой в составе трёх драгунских полков – Сибирского, Иркутского и Оренбургского, входившей в 3-й кавалерийский корпус (одновременно А.А. Скалон являлся шефом Иркутского драгунского полка).

Дж. Доу. Портрет генерал-майора А.А. Скалона. 1819–1822 гг.

Портрет А.А. Скалона кисти Дж. Доу находится в Военной галерее 1812 года в Зимнем дворце (Государственный Эрмитаж).

В Смоленском сражении бригада А.А. Скалона удерживала наши позиции в районе Молоховских и Никольских ворот 4–5 августа 1812 г. К вечеру 5 августа после приказа к отступлению А.А. Скалон во главе Иркутского полка остался в арьергарде с целью прикрытия отхода наших войск. Драгуны под командованием генерала несколько раз атаковали наступающего противника. После одной из контратак А.А. Скалон был сражен огнём вражеской артиллерии, войска отступили, а поле боя с телом погибшего генерала оказалось в руках противника. 6 августа оно было обнаружено французами.

В знак уважения к личной храбрости и героизму генерал-майора Антона Антоновича Скалона Наполеон приказал торжественно его похоронить у подножия Королевского бастиона Смоленской крепости. Отдавая дань мужеству погибшего генерала, французский император лично присутствовал при погребении и по русскому обычаю бросил горсть земли в его могилу.

У вновь открытого памятника А.А. Скалону в Смоленске. Слева направо: Н.Д. и Д.А. Скалон, Г. А. Скалон, члены депутации. 5 августа 1912 г.

Спустя сто лет, 5 августа 1912 г., на месте захоронения генерала был воздвигнут обелиск из серого гранита. Этот памятник, сохранившийся и до наших дней, поставили внуки А.А. Скалона – генерал-адъютант Георгий Антонович и генерал от кавалерии Дмитрий Антонович Скалоны. В Военной галерее Зимнего дворца среди 332 портретов героев Русской армии есть и портрет генерал-майора А.А. Скалона.

Дмитрий Антонович Скалон (1840–1919) – действительный член и первый председатель Императорского Русского военно-исторического общества 1907–1917 гг., действительный член Русского исторического общества, почётный член Императорского Археологического института в Санкт-Петербурге – приходился внуком герою Отечественной войны 1812 года А.А. Скалону. Д.А. Скалон окончил Николаевскую академию Генерального штаба, был офицером лейб-гвардии Уланского полка; участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., был адъютантом великого князя Николая Николаевича - старшего, стал начальником кавалерийской части Главного штаба; в 1914 г. получил звание генерал-лейтенанта. На научном поприще Д.А. Скалон известен как военный историк, мемуарист и биограф великого князя Николая Николаевича - старшего. К сожалению, в советское время многие его заслуги были забыты.

Дмитрий Антонович Скалон. 1870-е гг.

Интересна судьба внука Д.А. Скалона – Владимира Николаевича Скалона, родившегося уже в эмиграции, в 1923 г. После Второй Мировой войны В.Н. Скалон с матерью уехал из Германии в Аргентину, в 1955 г. был рукоположен в сан диакона, затем протоиерея и служил в Воскресенском соборе Буэнос-Айреса. С 1984 г. он был заместителем председателя епархиального совета Буэнос-Айресской и Аргентинско-Парагвайской епархии Русской Зарубежной Церкви, стал заместителем настоятеля Воскресенского собора. В 1986 г. отец Владимир вместе со священником Михаилом Арцимовичем (Франция) являлся временно уполномоченным представителем Архиерейского Синода. В конце 1980-х гг. стал администратором Буэнос-Айресской епархии, а также фактически исполнял обязанности настоятеля собора. В 1993 г. он исполнял обязанности начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

О. Владимир Скалон, протоиерей Русской Православной Церкви заграницей, Буэнос-Айрес (в руках - икона Пресвятой Богородицы «Знамение» Курско-Коренная – святыня белой эмиграции, покинувшая Россию вместе с Добровольческой армией в 1920 г.)

Побывавший в ноябре 2008 г. в Аргентине в рамках « Дней русской культуры в Южной Америк е» архимандрит Тихон (Шевкунов) особо отметил митрофорного протоиерея Владимира Скалона, который, по его отзыву, являет собой «образ настоящего мудрого русского священника».

О. Владимир Скалон – митрофорный протоиерей Русской Православной Церкви заграницей, ключарь Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе – скончался 22 мая 2010 г. Его дочь Татьяна и внук Николай живут сейчас в бразильском городе Сан-Паулу.

Другим представителем рода Скалонов был генерал-майор Владимир Евстафьевич Скалон (1872–1917). Как сын видного государственного сановника, он получил образование в Пажеском корпусе (обучение завершил по 1-му разряду, с занесением имени на мраморную доску). Затем служил в гвардейском Семеновском полку, поступил в Академию Генерального штаба. В 1898 г. В.Е. Скалон окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Затем служба Владимира Евстафьевича была связана со штабной работой в разных должностях. Неоднократно он получал награды: Орден Святого Станислава 3-й ст. (1901) и 2-й ст. (1906); Орден Святой Анны 3-й ст. (1904); Орден Святого Владимира 4-й ст. (1910) и 3-й ст. (1913).

Г.С. Верейский. Портрет полковника Владимира Евстафьевича Скалона. 1916 г.

В декабре 1916 г. В.Е. Скалон был произведён в генерал-майоры. Анализ уровня подготовки, послужного списка и достижений по службе дает все основания причислить генерала В.Е. Скалона к интеллектуальной элите Российской армии: неслучайно 8 ноября 1917 г. он был назначен генерал-квартирмейстером штаба Ставки Верховного главнокомандующего. По своим политическим взглядам, он был убеждённым монархистом. И все-таки, именно его, генерала Генерального штаба, большевики пригласили в качестве военного эксперта в составе советской делегации для участия в переговорах в Брест-Литовске. Здесь, в день прибытия 29 ноября (12 декабря по н.ст.) 1917 г. генерал В.Е. Скалон застрелился.

Сергей Безруков в роли В.Е. Скалона. Кадр из кинофильма «Троцкий» (2017 г.)

Мотивы этого решения чётко объясняются в предсмертном письме Скалона к одному из его близких товарищей. Впервые это письмо было опубликовано в еженедельной парижской газете «Наше дело» 25 февраля 1939 г. В нём по факту брестских переговоров В.Е. Скалон отмечал: «Поручение это глубоко мне было противно. Я знаю, что речь идёт просто об отвратительной комедии. “Перемирие” уже заключено: наши солдаты просто-напросто уходят с фронта, убивая собственных офицеров и грабя, и продают свои ружья и даже пушки немцам за бутылку рома и коробку сигар. Мир, он тоже будет продиктован немцами, т.е. немцы диктуют, а большевики только исполняют задание…». Он поехал в Брест, чтобы своими действиями сорвать позорные для национальной гордости переговоры. В своём письме он даже ставит вопрос: «…Я знаю, куда я иду, и с кем я иду. Но я задаю себе вопрос: если я откажусь, тот, кто заменит меня, будет ли он, по крайней мере, иметь достаточно мужества, чтобы не прикрыть измену подписью русского офицера? У меня этого мужества найдётся. Даю Вам слово, что это так». Свой поступок В.Е. Скалон кратко объяснил в самом конце письма: «Уверяю Вас, что я еду туда лишь потому, что хочу – если это ещё возможно – послужить России». Мужества хватило и выстрел был сделан…

Следует особо отметить, что по мнению председателя Научного совета РВИО В.Е. Чурова, Владимир Евстафьевич Скалон был выдающимся русским военным разведчиком XX в.

Литература:

Ганин А.В. «Я больше жить не могу...» Генерал Владимир Скалон застрелился в начале переговоров, на которых обсуждались условия Брестского мира // Родина. 2016. № 8. С. 31–35.

Журнал регионального отделения Российского военно-исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 2017. № 1.

Ивановка. Времена. События. Судьбы: Альманах: труды Музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» / Сост. А. И. Ермаков, А. В. Жогов. М., 2003. С. 7–10.

Комаров Д.Е. Трагические параллели в судьбе русских генералов из рода Скалонов // Смоляне на службе Отечеству: сборник материалов научно-практической конференции, 22 сентября 2015 года. Смоленск, 2015. С. 70–73.

Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году. СПб., 1816. Ч. 9. С. 127.

Семейный архив Е.Г. Ильиной-Скалон.

Скалон Д.А. Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1872 году. М., 2007.

Смежные ссылки: Первый председатель Императорского РВИО. Штрихи к биографии Д.А. Скалона.