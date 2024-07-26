Издание Краткого курса ВКП (Б) В сентябре 1938 г. центральный орган ВКП(б), газета «Правда», опубликовал полный текст книги «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс». Одновременно этот труд появился на страницах журнала «Большевик». Этот курс оказывал прямое воздействие в целом на историческую науку и историческую пропаганду в СССР в то время. На чтение: 4 минуты

НАКАЗ ВОЖДЯ

Я думаю, что наши учебники по истории ВКП(б) неудовлетворительны по трем главным причинам. Неудовлетворительны либо потому, что они излагают историю ВКП(б) вне связи с историей страны; либо потому, что ограничиваются рассказом, простым описанием событий и фактов борьбы течений, не давая необходимого марксистского объяснения; либо же потому, что страдают неправильностью конструкции, неправильностью периодизации событий.

Чтобы избавиться от таких недостатков, авторы должны учесть ряд соображений.

Нужно предпослать каждой главе (или разделу) учебника краткую историческую справку об экономическом и политическом положении страны. Без этого история ВКП(б) будет выглядеть не как история, а как легкий и непонятный рассказ о делах минувших.

Нужно, во-вторых, не только излагать факты, демонстрирующие обилие течений и фракций в партии и в рабочем классе в период капитализма в СССР, но и дать марксистское объяснение этим фактам, указав а) на наличие в дореволюционной России как новых, современных с точки зрения капитализма, классов, так и старых, докапиталистических классов, б) на мелкобуржуазный характер страны, в) на разнородный состав рабочего класса - как на условия, благоприятствовавшие существованию множества течений и фракций в партии и в рабочем классе. Без этого обилие фракций и течений остается непонятным.

Нужно, в-третьих, не только излагать в тоне простого рассказа факты ожесточенной борьбы течений и фракций, но и дать марксистское объяснение этим фактам, указав, что борьба большевиков с антибольшевистскими течениями и фракциями была принципиальной борьбой за ленинизм, что в условиях капитализма и вообще в условиях наличия антагонистических классов внутрипартийные противоречия и разногласия являются неизбежностью, что развитие и укрепление пролетарских партий при указанных условиях может происходить лишь в порядке преодоления этих противоречий, что без принципиальной борьбы с антиленинскими течениями и группами, без их преодоления наша партия неминуемо переродилась бы, как переродились социал-демократические партии 11-го Интернационала, не приемлющие такой борьбы. Можно было бы при этом использовать известное письмо Энгельса Бернштейну в 1882 году, приведенное в первой главе моего доклада VII-му расширенному Пленуму ИККИ "О социал-демократическом уклоне" в ВКП(б), и мои комментарии к нему. Без таких разъяснений борьба фракций и течений в истории ВКП(б) будет выглядеть как непонятная склока, а большевики - как неисправимые и неугомонные склочники и драчуны.

Нужно, наконец, внести какой-либо порядок в дело периодизации событий из истории ВКП(б).

Я думаю, что приводимая ниже, или подобная ей, схема могла бы лечь в основу.

Схема:

I. Борьба за создание марксистской, социал-демократической партии в России. (От образования Плехановской "Группы освобождения труда" - 1883 год до появления первых номеров "Искры" - 1900-1901 годы).

II. Образование Российской социал-демократической рабочей партии и появление внутри партии фракций большевиков и меньшевиков. (1901-1904 годы).

III. Меньшевики и большевики в период русско-японской войны и первой русской революции. (1904-1907 годы).

IV. Меньшевики и большевики в период Столыпинской реакции и оформление большевиков в самостоятельную Социал-демократическую рабочую партию.

(1908-1912 годы).

V. Партия большевиков в годы подъема рабочего класса перед первой империалистической войной. (1912-1914 годы).

VI. Партия большевиков в период империалистической войны и второй русской, февральской революции. (1914 — февраль-март 1917 года).

VII. Партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции. (апрель 1917-1918 год).

VIII. Партия большевиков в период гражданской войны. (1918-1920 годы).

IX. Партия большевиков в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства. (1921-1925 годы).

X. Партия большевиков в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 годы).

XI. Партия большевиков в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 годы).

XII. Партия большевиков в борьбе за завершение строительства социалистического общества и проведение новой Конституции (1935-1937 годы).

И.В. Сталин . Письмо составителям учебника истории ВКП(б), 6 мая 1937 г.

http://www.politology.vuzlib.org/book_o181_page_36.html

«КОРИФЕЙ НАУК»

Товарищ Сталин -- крупнейший мыслитель, обогативший науку всех наук – марксизм-ленинизм – решением большого числа важнейших вопросов. Для нас, работников науки, эта сторона личности и деятельности товарища Сталина особенно близка. Однако это – не отдельная сторона. В деятельности товарища Сталина теория и практика едины. Каждый шаг партии Ленина -- Сталина основан на глубоком теоретическом фундаменте…

Велики и многогранны… теоретические работы товарища Сталина. Вслед за Лениным товарищ Сталин обосновал учение о построении социализма в одной стране. Товарищ Сталин дал глубоко разработанную марксистско-ленинскую теорию по национальному вопросу, теорию индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, учение о кадрах, о новой интеллигенции и по многим другим важнейшим вопросам. Товарищ Сталин сделал крупнейший шаг в развитии ленинизма, создав учение о государстве при социализме и при коммунизме в капиталистическом окружении. Товарищ Сталин -- инициатор и главный создатель «Краткого курса истории ВКП(б)» -- классического произведения марксизма-ленинизма. В этой и в других работах товарища Сталина Даны образцы диалектики, развита дальше философия диалектического материализма. Работы товарища Сталина разрешают труднейшие проблемы общественных наук. Сила логики, абсолютная доказательность и точность Сталинских работ являются образцом и для естественных и точных наук.

Из выступления акад. О.Ю. Шмидта на Торжественном Общем Собрании Академии Наук СССР 22-23 декабря 1939 г.

http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?Id=bdfd3671-673c-4242-abef-506053153faa

«ДОЛГИЙ И СЛАВНЫЙ ПУТЬ»

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) прошла долгий и славный путь от первых маленьких марксистских кружков и групп, появившихся в России в 80-х годах прошлого столетия, до великой партии большевиков, руководящей ныне первым в мире социалистическим государством рабочих и крестьян.

ВКП(б) выросла на основе рабочего движения в дореволюционной России из марксистских кружков и групп, которые связались с рабочим движением и внесли в него социалистическое сознание. ВКП(б) руководствовалась и руководствуется революционным учением марксизма-ленинизма. Ее вожди в новых условиях эпохи империализма, империалистических войн и пролетарских революций развили дальше учение Маркса и Энгельса, подняли его на новую ступень.

ВКП(б) росла и крепла в принципиальной борьбе с мелкобуржуазными партиями внутри рабочего движения - эсерами (а еще раньше с их предшественниками - народниками), меньшевиками, анархистами, буржуазными националистами всех мастей, а внутри партии - с меньшевистскими, оппортунистическими течениями, - троцкистами, бухаринцами, национал-уклонистами и прочими антиленинскими группами.

ВКП(б) крепла и закалялась в революционной борьбе со всеми врагами рабочего класса, со всеми врагами трудящихся - помещиками, капиталистами, кулаками, вредителями, шпионами, со всеми наемниками капиталистического окружения…

Изучение истории ВКП(б) обогащает опытом борьбы рабочих и крестьян нашей страны за социализм.

Изучение истории ВКП(б), изучение истории борьбы нашей партии со всеми врагами марксизма-ленинизма, со всеми врагами трудящихся помогает овладевать большевизмом, повышает политическую бдительность.

Изучение героической истории большевистской партии вооружает знанием законов общественного развития и политической борьбы, знанием движущих сил революции.

Изучение истории ВКП(б) укрепляет уверенность в окончательной победе великого дела партии Ленина - Сталина, победе коммунизма во всем мире.

История ВКП(б). Краткий курс. Введение

http://communist-party.narod.ru/intro.htm

ИДЕОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

Люди сами, без подсказок сверху, додумывали желаемое обоснование событий, порою заходя здесь в области фальсификации дальше, чем авторы читаемых ими книг. Разница состояла только в том, что фальсификации сверху носили продуманный и целенаправленный характер, а фальсификации снизу не имели, как в данном случае, никакой практической выгоды для их автора и зависели лишь от его искреннего душевного порыва. «Пришлось мне встретить книжку, где на обложке помещены портреты Ленина и Троцкого, а внизу написано «Да здравствуют наши вожди». Эту книжку читают дети… надо это быстро ликвидировать», — говорил стахановец Муравьев в октябре 1936 г. Перед нами наглядный пример эффективного, успешного действия сформированного стереотипа. Человек не задумывается, почему Троцкий назван там вождем наряду с самим Лениным. Безотказно срабатывает стереотип «Троцкий — злейший враг», отметающий остальные вопросы. Однако даже представители этого, наиболее поддающегося влиянию средств пропаганды слоя, порой замечали разницу между положениями старых и новых историко-партийных учебников.

Большинство же советской интеллигенции изучало историю партии по «Краткому курсу» и по первоисточникам — работам Ленина и партийным документам, и, разумеется, у них возникало в этой связи гораздо больше вопросов. Учительство беспокоили прежде всего проблемы возможности использовать «Краткий курс» в качестве учебного пособия. «Не могу не указать на один очень крупный недостаток. Дело в том, что книга предложена для массового пользования публики примерно со средним образованием. Но глава IV переполнена научными выражениями и в ней не разобраться», — писал в комиссию по изданию «Краткого курса» народный учитель С. И. Пугачев, подтверждая тезис, высказанный Ярославским в 1935 г. в письме Саталину и Стецкому о необходимости выпуска трех видов учебника (для низовой партийной сети, для комвузовцев и пропагандистов).

Дисциплинированные партийцы, старательно изучавшие новый учебник, также замечали появившиеся «новшества»: «Ленин учит тому, что Р.С.Д.Р.П. образовалась в 1903 году на II съезде. Что это: опечатка или поправка к Ленину. Прошу разъяснить», — писал в ЦК ВКП(б) москвич А. М. Павлов. Руководящие партийные работники низового и среднего звена в основном обращали внимание на несоответствие цифровых данных первоисточников и «Краткого курса». О расхождении количественного состава ЦК IV съезда писали работник политотдела Северо-Кавказской железной дороги Адаменко, пропагандист Ленинского райкома ВКП(б) г. Орджоникидзе Дорогов и др.

Эти люди изучали историю партии, по их собственным признаниям, «глубоко», «упорно», «глубже и еще раз глубже», сравнивая прочитанное с первоисточниками, и делились своими сравнениями с теми, кто, как они считали, мог развеять появившиеся сомнения. Примечательно, что письма были адресованы, как правило, высшему партийному руководству, что показывает неспособность (либо нежелание) пропагандистов на местах полноценно ответить на возникающие вопросы по причине как невысокого уровня подготовки пропагандистского аппарата, так и боязни работников «идеологического фронта» давать ответы на достаточно ответственные и щепетильные вопросы. В одном из писем в ЦК прямо сказано: «Я обращаюсь к Вам… так как мне на месте ничего не могли толково разъяснить наши консультанты».

Однако в обществе существовали и более серьезные вопросы к власти. Р. В. Рубанович из Харькова просил у редакции журнала «Пролетарская революция» летом 1940 г. выслать ему письма Ленина, которые автор в первом послании не называет прямо «завещанием» вождя. В пространном и путанном ответе в конце концов были даны ссылки на два опубликованных письма Ленина. Повторное письмо Рубановича более категорично и серьезно: «Уважаемый товарищ! Ваш ответ на мой запрос о письмах В. И. Ленина, адресованных XIII съезду партии, меня не удовлетворил: 1) Письма Ленина, на которые Вы мне указали… написаны В.И. еще в 1917 году и адресованы XIII съезду партии не были. Эти письма я давно читал, хорошо о них знал…

Я спрашиваю Вас... именно о письмах, написанных в последний год работы В. И. и адресованных XIII съезду партии, [о которых] т. Сталин на пленуме ЦК в 1926 г. сказал, что оно в партийных кругах носит название «завещание»…

Если эти письма не опубликованы, но опубликование разрешено, прошу выслать копии документов».

Но реакция на ужесточенную позицию автора письма была еще более категорична: «По указанию Дирекции ИМЭЛ ответа на это (второе) письмо Рубановича не давать. В архив».

Кстати, подобное обращение с неудобными вопросами в то время практиковалось достаточно широко. Стандартные формулировки типа «ответ составлен неудовлетворительно», «ответ устарел», «архив» встречаются на многих письмах в центральные партийные инстанции. Таким образом, мы видим, что часть общества, имеющая более высокий образовательный уровень либо опыт партийной работы и, следовательно, определенную сумму знаний об истории партии, не оставила без внимания изменения, произведенные в «Кратком курсе».

Обложка: обложка книги «Краткий курс истории ВКП(б) (издание 1946 года)»

Источник: https://ru.wikipedia.org