Юмор на войне – оружие, которое бьет без промаха «Мир уцелел, потому что смеялся». Эта фраза Марка Твена всегда актуальна. Мы поговорим сегодня о том, над чем смеялись наши солдаты в годы Великой Отечественной войны. Известный поэт-фронтовик Николай Доризо в свое время написал такие строки: Да! Делили мы корки последние. Да! Рвались под ногами снаряды. Но при этом писались комедии Даже в дни Ленинградской блокады. На войне без юмора никак С 1941 по 1945 год в политуправлении Западного фронта издавался журнал «Фронтовой юмор». В условиях войны трудно такое представить, а ведь было. Издатели посчитали, что юмор может стать полноправным орудием борьбы, и такой журнал был призван острым словом и... На чтение: 2 минуты

«Мир уцелел, потому что смеялся». Эта фраза Марка Твена всегда актуальна. Мы поговорим сегодня о том, над чем смеялись наши солдаты в годы Великой Отечественной войны.

Известный поэт-фронтовик Николай Доризо в свое время написал такие строки:

На войне без юмора никак

С 1941 по 1945 год в политуправлении Западного фронта издавался журнал «Фронтовой юмор». В условиях войны трудно такое представить, а ведь было. Издатели посчитали, что юмор может стать полноправным орудием борьбы, и такой журнал был призван острым словом и разящим рисунком помогать воинам истреблять гитлеровских оккупантов. В журнале активно использовалось творчество бойцов, командиров и политработников. Считалось, что журнал должен поднимать боевой дух, вселять жизнерадостность, смелость и уверенность в победе над фашистскими варварами. Он был заполнен фельетонами, частушками, пословицами и карикатурами. Именно в те годы нашло подтверждение изречение «Когда противник смешон, он не так страшен». А результат такого воспитания бойцов нам всем известен: в мае 1945 года они салютовали Победе в Берлине.

Номера журнала Фронтовой юмор

Источник: pinterest.ru

В 1943 году журнал совместно с редакциями газет отдельных подразделений стал выпускать сатирико-юмористические «Листки журнала «Фронтовой юмор». Правда, листки выпускались нерегулярно, с большими перерывами.

Подобные издания выпускались и на других фронтах. Пример тому – бюллетени Краснознамённого Балтийского флота.

Особое место у фронтовиков заняла поэма Александра Твардовского «Василий Теркин». Таких героев, как Тёркин, были тысячи, но именно созданный замечательным поэтом образ не только беззаветным мужеством, но и великим оптимизмом и удачной шуткой, разряжал сложную обстановку, поддерживал боевой дух товарищей.

Но это был все-таки юмор под контролем. Вместе с ним всегда присутствовало параллельное народное творчество, которое в некоторых случаях было еще более действенным орудием борьбы.

«Ходит Гитлер по Берлину…»

Особое место на войне принадлежало меткому солдатскому слову. Казалось, суровость военного времени не оставляет места для стихов, песен, шуток и смеха. Но именно они и сопровождали солдата в походе, на привале, а то и в бою. Только шутка подчас могла мобилизовать бойца, помогала уберечься от паники и слабости.

У многих бойцов в карманах гимнастерок, у самого сердца вместе с солдатской книжкой и фотографиями родных хранились листы или блокноты со словами фронтовых песен, стихами и анекдотами. Многие по праву считали, что шутка и хорошее настроение – это вторая винтовка. У нас в семье тоже хранятся блокноты моего отца-фронтовика гвардии старшего сержанта Иванова Георгия Васильевича с различными вариациями известных песен и шуток. Обращает на себя внимание и то, с какой любовью блокноты оформлены.

Что читали красноармейцы

Источник: pinterest.ru

Как не вспомнить, к примеру, шутливые вариации легендарной песни «Синий платочек». Вот одна из них:

Синенький скромный платочек

Немец в деревне украл,

В темные ночи, поздней порою

Спину он им накрывал.

Порой ночной,

Удар получив под Москвой,

В панике фрицы

Мчат от столицы,

Им не вернуться домой.

А вот как переделали в сатирическом плане другую знаменитую песню – «И кто его знает»:

Ходит Гитлер по Берлину

Возле дома своего,

Поморгает Риббентропу

И не скажет ничего.

И кто его знает,

Зачем он моргает?

Раздобудет пятm дивизий –

Он танцует и поет.

А как сводку прочитает —

Отвернётся и вздохнет.

И кто его знает,

Зачем он вздыхает?

Стон фашистских вояк

Фронтовой фольклор был распространен во всех родах войск: среди летчиков, моряков, танкистов, связистов, пехотинцев, саперов. Основные его жанры – песни, частушки, предания, устные рассказы, пословицы, поговорки, загадки.

«И русский говорит «гут», когда немцы бегут», «Чем глубже в лес, тем хуже для эсэс», «К нам на танках, а от нас на санках» – так говорили на Западном фронте осенью 1942 года.

Но особое место во фронтовом юморе занимает анекдот. Короткий и емкий по содержанию, он иногда так все расставит по своим местам, что диву даешься, как это можно было придумать в окопах под свист снарядов и пуль.

Еще пример

Источник: pinterest.ru

Приведем несколько примеров.

***

Конец войны. Немцы разговаривают в окопе:

– Эх, хорошо бы изобрести такие панцири на грудь, чтоб никакая пуля не брала!

– Зачем на грудь при теперешних делах? Уж лучше на спину!

***

С миру по нитке – Гитлеру веревка!

Геббельс лает – радио уносит.

* * *

– Оберфюрер, почему наша дивизия называется «Мёртвая голова»?

– Потому что живых голов уже почти и не осталось.

* * *

– Наше отступление, оказывается, не стихийное, а по плану.

– Безусловно, по плану… русских.

***

– «Выдь на Волгу: чей стон раздается?»

– Фашистских вояк под Сталинградом.

Но закончить мне хочется фронтовой байкой от Юрия Никулина. Всем известно, что любимый нами артист цирка и кино был фронтовиком, зенитчиком и воевал на Ленинградском и Прибалтийских фронтах.

Он рассказывал, что после взятия города Тарту в Эстонии были разные трофеи, а Юре Никулину достался котелок спирта. Он выменял его у одного из солдат на полную немецкую офицерскую форму (для своего «театра»). А был у них в дивизионе повар – трус и хвастун. Решил Никулин над ним подшутить. Оделся немцем и выскочил из кустов на полевую кухню: «Хенде хох!». Повар со страху руки задрал, а в руках черпак с горячими щами, которые пролились ему на голову. Никулин хохочет, а повар бежать! Прибежал в штаб, кричит: «Немцы!». Послали солдат на разведку, а у кухни сидит солдат Никулин и щи уплетает… Обложка: pinterst.ru