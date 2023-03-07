История русской медицины Знахари, травники и прочие представители народной медицины на протяжении столетий были единственными защитниками крестьянства от болезней. На чтение: 3 минуты

Знахари, травники и прочие представители народной медицины на протяжении столетий были единственными защитниками крестьянства от болезней.

Ситуация с качеством и доступностью медицины начала меняться только в 1630-х годах. Сначала появился Аптекарский приказ - аналог современного Министерства здравоохранения. В Россию стали приезжать иностранные врачи, началось развитие медицинского образования. Однако длительное время услуги медиков были доступны исключительно высшему сословию.

Народная медицина

В дохристианскую эпоху и после принятия православия единственными целителями на Руси являлись знахари, травники и другие представители народной медицины. Естественно, никакого специального образования у них не было. В те далёкие времена впереди планеты всей находились просвещённые арабы.

Знахари весьма специфично подходили к процессу лечения. Они изгоняли хвори по-разному. Заговоры, заклинания служили главным орудием лекарей. А отвары и настойки применялись экспериментальным путём. Если какое-то растение помогало излечиться, его запоминали, пополняя таким образом копилку знаний.

Монгольский период жизни страны особо не повлиял на качество медицины. Но ситуация начала меняться позже, ориентировочно в XV столетии. В Московском царстве формируетсяподобие регулярной медицины. Однако услуги врачей, получивших соответствующее образование в университетах, были доступны исключительно князьям и их приближённым. Простой крестьянский люд по-прежнему мог рассчитывать лишь на молитву, оберег, отвар или магический ритуал. При этом чаще всего целительство было не основным занятием. Обычно в роли повитух выступали крестьянки, у которых в силу обстоятельств появились необходимые знания. А проблемы с зубами решали кузнецы. Если отвары и настойки не помогали справиться с болью, люди обращались к ним. Сила и умение обращаться с клещами превращали кузнецов в стоматологов. О какой-либо анестезии речи не шло.

Что касается медицинских учреждений, то долгое время их функции выполняли лечебницы при монастырях. Однако назвать их полноценными больницами нельзя. Лечебницы были, скорее, приютами. А лечение состояло из молитв, целебных трав и хорошего питания.

Известно, что в 1581 году английская королева Елизавета поделилась своим личным медиком с Иваном Грозным. Роберт Яков прибыл в Москву, но помочь русскому царю не смог. Зато основал Государеву аптеку, ставшую первым медицинским учреждением в России.

Аптекарский приказ

Постепенное развитие медицины и увеличения количества иностранных врачей привели к тому, что 1630-х годах появился первый в России административно-судебный орган, который контролировал аптеки, медиков, лекарства и всё, что тем или иным образом относилось к медицине. «Главврачом» назначили венгерского медика Кристофера Рихтингера. Первостепенной задачей было обслуживание царской семьи и бояр.

Затем у медиков появилась новая обязанность — забота о солдатах. Поскольку квалифицированных врачей не хватало, за каждым опытным специалистом закрепляли нескольких учеников. И спустя какое-то время они начинали самостоятельную практику.

При Алексее Михайловиче, который правил с 1645 по 1676 годы, появилась специализированная Лекарская школа. Обучение в ней составляло 5-6 лет, после чего медики отправлялись за практикой в полк. И только после этого могли считаться полноценными специалистами. Особое внимание уделяли заготовке лекарственных трав. Самые редкие и ценные растения начали выращивать на аптекарских огородах.

Всё это привело к тому, что в России резко увеличилась численность медиков. Однако их роль оставалась неизменной: следить за здоровьем царской семьи, многочисленной знати и солдат.

Дальнейшее развитие медицины

При Петре I в Россию по-прежнему заманивали иностранных специалистов, предлагая им и высокое жалование, и максимально комфортные условия работы. Например, в 1697 году из Амстердама прибыло полсотни врачей. Параллельно появились лекарские и хирургические лечебницы, госпитали, анатомические театры, а также госпитальные школы. В школах учились по 5-7 лет, после чего студенты сдавали обязательный экзамен. Уже после смерти Петра Великого открыли Московский университет с медицинским факультетом. При этом некоторых медиков отправляли в Европу для получения медицинского образования.

Увеличение количества медицинского персонала и общий подъём медицины привёл к тому, что при эпидемии чумы (1770-е годы) врачи знали, что делать. Оперативно были выставлены карантины, больные изолировались, а умерших хоронили с соблюдением санитарно-гигиенических мер. То есть российские медики действовали в соответствии с европейскими нормами.

Новый этап развития медицины пришёлся уже на XIX столетие. По всей стране появляются новые медицинские университеты, академии. Особое внимание уделяется не только хирургии, но также акушерскому и сестринскому делу, фармакологии, санитарии.

После войны с Наполеоном дополнительное развитие получает военное направление медицины, поскольку вскрылась проблема квалификации медиков в армейских госпиталях.

Ближе к середине XIX века медицина начала «спускаться» к обычным людям. Появляются сельские больницы. Например, в 1838 году на всю страну было лишь несколько медицинских учреждений. А спустя 30 лет — около 300. Кроме того, в больших количествах оборудовались фельдшерско-акушерские пункты. Однако их всё равно не хватало для огромной страны. И доступность медицинских услуг была крайне низкой. Поэтому у крестьян по-прежнему в почёте были знахари и травники, лечившие молитвами и чудодейственными снадобьями.

Огромную роль в развитии отечественной медицины сыграл Николай Иванович Пирогов. Хирург и естествоиспытатель проявил себя в осаждённом Севастополе во время Крымской войны (1853-1856 годы). Пирогов стал автором новой системы оказания медицинской помощи раненым в военно-полевых условиях. Николай Иванович – первый русский врач, применивший гипсовую повязку, а во время операций использовавший наркоз. Благодаря влиянию Пирогова гораздо лучшую подготовку стали получать медсёстры, что напрямую повлияло на качество ухода за ранеными солдатами.

Однако Россия всё равно отставала от Европы не только по качеству медицинских услуг, но и по количеству медицинских работников. Например, в Великобритании на одного врача приходилось около 1200 человек. В России же дела обстояли хуже: 1 медик на 95 тысяч человек.

Острую проблему призвана была решить Земская реформа 1864 года. Теперь на губернские и уездные земские собрания и управы возлагалась организация медицинской помощи населению. Система заработала: строились (а также арендовались) больницы, ФАПы, налаживалась покупка и доставка лекарств, оборудования, отслеживалась санитарная обстановка. Появилось звание «земской доктор», которое стало олицетворением добродетели. Конечно, в одночасье решить глобальную проблему было нельзя. Но ситуация начала меняться.

Медицина стала доступна не только крестьянам, но и рабочим. Начали появляться больницы и медпункты при заводах и фабриках. Поскольку всё это требовало колоссальных финансовых затрат, власть старательно поощряла меценатство. Было в ту эпоху и ещё одно важное нововведение: высшее медицинское образование могли получать не только мужчины, но и женщины. Всё это (а также популяризация профессии) привело к тому, что в 1903 году на одного врача приходилось 7 тысяч человек.

Успехи российской медицины не остались незамеченными. В 1904 году физиолог Иван Павлов удостоился Нобелевской премии. Всего через 4 года его успех повторил микробиолог Илья Мечников. Активно развивались судебная психиатрия, электрофизиология, электрокардиография.

За несколько десятилетий страна сделала мощный рывок. И с мощным медицинским «багажом» была вовлечена в Первую мировую войну.

Армия, несмотря на многочисленные проблемы, была обеспечена медицинской помощью. Ссамого начала войны заработали ускоренные курсы медсестёр, которые окончили тысячи женщин. Появились санитарные поезда, а летучие санитарные отряды спасали раненых на передовой.

Медицина советского периода

Первую мировую войну сменила война гражданская. Вспыхнули многочисленные болезни: тиф, холера, венерические заболевания. Ослабленные голодом и отсутствием медикаментов люди оказались беззащитными перед новым «врагом».

Молодая советская власть понимала, что проблему нужно решать быстро. И нашёлся человек, сумевший выстроить систему, — Николай Александрович Семашко. Он занял пост наркома здравоохранения РСФСР и принялся бороться с эпидемиями.

Николай Александрович разработал систему противоэпидемических мер(она будет названа в его честь), взялся за реформу медицинского образования, лично контролировал создание лечебных учреждений и ввёл прививочные кампании по всей стране. При нём же появились специальные ведомства, отвечавшие за санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране. И уже к началу 1930-х годов в СССР вакцинация стала рядовым делом, значительно снизилась заболеваемость полиомиелитом, а также туберкулёзом. Появилось несколько десятков научно-исследовательских институтов. Удалось и восстановить необходимое стране количество квалифицированных медицинских работников.

Ещё один важный шаг — превращение медицинских факультетов в полноценные медицинские институты. В 1935 году таковых насчитывалось 55, а в 1940 — 72. В учебных заведениях готовили будущих фармацевтов, педиатров, стоматологов. Появилась ординатура и аспирантура.

Перед началом Великой Отечественной войны в СССР насчитывалось 155 тысяч врачей при населении в 198 миллионов человек. Для сравнения: перед началом Первой мировой войны в стране было 28 тысяч медиков, а численность населения составляла 163 миллиона человек. Что же касается медицинских учреждений — почти 14 тысяч на 791 тысячу коек.

Развитая система здравоохранения помогла Советскому Союзу в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. При этом движение медицины вперёд не останавливалось. Медики подстраивались под реалии, пытаясь помочь раненным красноармейцам. Так, например, изменилась методика лечения ранений в грудь, голову, живот. В 1942 году Зинаида Ермольева и её коллеги сумели получить вариант пенициллина. И вскоре началось его массовое производство. Одним из главных союзников врачей стали антибиотики.

Послевоенная медицина СССР продолжила развиваться. И особое внимание уделяли не только лечению людей от заболеваний, но и профилактике. Поэтому в СССР активно развивались санатории, где можно было не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Здравницы пользовались огромной популярностью, заполучить путёвку в крымские «Курпаты» или «Дюльбер» хотел каждый гражданин СССР.

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Когда Советский Союз распался, на какое-то время уровень медицинских услуг в России откатился назад. Но постепенно, год от года, он повышается. Появляются новые разработки, системы, препараты и оборудование. «Кардиограмма» нашей страны в норме.

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