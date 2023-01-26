История русских имён Возникновение имён собственных уходит корнями в такую седую древность, что может реконструироваться только косвенно – с помощью сравнительной лингвистики, исторической психологии и антропологических исследований. Считается, что имена возникли уже в каменном веке и являлись необходимым атрибутом в социальном функционировании коллектива. На чтение: 5 минут

Постепенно в различных цивилизациях складывался свой именослов, обусловленный религиозными взглядами, исторической традицией и модными веяниями. Поэтому изучение антропонимии – вспомогательной исторической дисциплины об именах – позволяет гораздо точнее понять культурные основы общества, выявить некоторые детали происхождения разных народов, проследить динамику предпочтений в течение столетий, соотнести перемены в имянаречении с политическими переменами в государстве.

Языческие имена на Руси

Первые известные нам личные имена в восточнославянских племенах – это имена богов языческого пантеона. Из летописей, церковных поучений, народных сказаний и древнерусской художественной литературы перед нами появляются Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Симаргл, Мокошь, Велес и другие. И хотя славянская мифология весьма фрагментарна, а этимология не всегда ясна, анализ имён позволяет выяснить, что часть богов имеет протославянские корни – например, Перун или Дажьбог, а иные – Хорс и Симаргл – привнесены кочевниками иранского происхождения или находящимися под влиянием иранской традиции (сарматы, аланы или хазары).

Языческие пережитки сохранились в русском фольклоре и в календаре в виде всевозможных сказочных персонажей (Баба Яга, Змей Горыныч, лешие, шишиги, русалки) и праздничных днях, слившихся с церковными праздниками (Коляда, Велик День, Иван Купала), но имена славянских богов и божеств как личные имена не прижились на Руси. Они встречались крайне редко в древности и почти никогда в позднейшие времена. Исключением стало женское имя Лада (богиня весны, по мнению академика Б.А. Рыбакова), имевшее относительную популярность в середине XX века, пока им не назвали всем известный легковой автомобиль.

Дохристианский сегмент славянских имён сохранялся на Руси до середины XVII века. Благодаря писцовым и разрядным книгам, а также фундаментальному словарю Н.М. Тупикова, нам известны несколько тысяч личных нехристианских русских имён. Выяснилось, что на протяжении столетий после принятия христианства на Руси существовала система двойного именования, когда помимо крестильного имени многие носили «обычное», мирское имя, которое, как правило, имело языческие корни.

Многие современные фамилии происходят от подобных мирских имён. Так, имена Волк, Заяц, Щука, Рыба, Ворона или Берёза стали основой соответствующих фамилий. Случалось, что родители называли своих детей без особых мудрствований. Были семьи, где сыновей звали Первой, Второй, Третьяк, Четвертак, Пятак, Шестак и т.д. В качестве хитрости, чтобы обмануть злых духов, новорождённых нарекали неприглядными именами Дурак, Неудача, Беда, Горе. Многие верили, что это поможет уберечь детей от сглаза. Конечно, помимо имён-оберегов существовали обидные прозвища, появлявшиеся в течение жизни, и не всегда удаётся отличить одно от другого. Прозвища, как и имена, тоже стали основой для формирования фамилий.

Имена в Древней Руси

Образование древнерусского государства во второй половине IX века обогатило именослов варяжскими именами и двусложными именами князей. Среди нескольких десятков имён со скандинавскими корнями, известных по договорам с Византией, долгую жизнь в нашем отечестве получили лишь несколько – Игорь, Глеб, Олег, а также женская форма последнего Ольга. Они имели широкое хождение в домонгольский период в княжеской среде и вернулись в XIX веке после появления интереса к родной истории.

В роде Рюриковичей наиболее распространёнными были имена с окончанием на -мир, -полк, -слав: Владимир, Ярополк, Святослав и т.д. Имя правителя считалось важным династическим вопросом и выбиралось с учётом политической конъюнктуры. Во времена Киевской Руси имя наследнику давалось в честь умершего предка или родича, а так как в момент рождения наследника отец, как правило, был жив, то имя его сына не совпадало с его собственным. Этот обычай продержался около трёх с половиной столетий. Именно поэтому никаких «Ярославов Ярославичей» или «Изяславов Изяславичей» среди великих князей до начала XIII века не существовало. Исключением стал только князь Мстислав Мстиславич Удалой, что дало некоторым исследователям основание предположить, что он появился на свет после смерти родителя.

Важнейшим цивилизационным событием отечественной истории стало крещение Руси в 988 году князем Владимиром Великим. Это ввело в обиход сотни имён из византийского именослова. Свыше 90% имён, которые теперь воспринимаются как исконно русские, пришли вместе с православием, азбукой, римским календарём и каменными соборами в конце X – начале XI вв. Большинство христианских имён имело греческие, латинские или библейские корни. Их этимология зачастую прозрачна: «Константин» от лат. Constans (постоянный) или «Василий» от греч. Basileos (царственный). Однако имена давались не как пожелание определённых свойств или качеств, а в честь конкретных святых, чьё празднование приходилось близко к дате рождения, и чьего покровительства хотели добиться.

Как уже отмечалось выше, христианские имена долгое время совмещались в быту с языческими. Это касалось и правящих особ. Например, князь Владимир Всеволодович Мономах именовался по-христиански Василием Андреевичем, а герой «Слова о полке Игоревом» князь Игорь Святославич – Георгием Николаевичем.

В XIII–XIV вв. христианские имена правителей шаг за шагом вытесняли мирские и становились основными. Именно тогда в летописях начинают во множестве встречаться князья с именами Иван, Василий, Михаил и т.д. Христианские имена стали основой для образования огромного числа самых популярных русских фамилий – Ивановых, Петровых, Васильевых и т.д.

В то же время, часть древних князей были канонизированы Русской православной церковью, и их имена перешли из разряда языческих в разряд христианских. Это касается имён как скандинавского происхождения – Ольга или Глеб, так и славянского – Владимир или Ярослав. Любопытно, что христианские имена Вера, Надежда и Любовь – это русская калька с древнегреческого имён святых мучениц II века Pistis, Elpis, Agape, хотя обычно имена употребляли «как есть», естественным образом адаптируя их под фонетику и морфологию родного языка, но не переводя буквально.

Имена в Московском Государстве

Уже в святцах XIII века содержалось 330 мужских и 64 женских имени. Распределение по календарю и частотность обусловили популярность одних и редкость других имён. Кроме того, при выборе свою роль играли благозвучие имени и важность святого в народном представлении. Люди предпочитали иметь в покровителях Георгия Победоносца или Николая Угодника, а не Акакия Каппадокийского или Христодула Патмосского.

К XVII веку сформировался корпус имён, «приличествующих» царям, дворянам, купцам, монахам или крестьянам. Помимо этого, одно и то же имя подавалось в разной форме в зависимости от сословной принадлежности человека. Так, уменьшительная форма в официальных документах означала низкий статус или челобитную высокопоставленному начальству. Поэтому актовые документы времён царей Ивана Грозного или Алексея Михайловича пестрят Ивашками, Петрушками и Микитками.

Наиболее распространённое мужское имя XVII века – Иван. Оно лидировало с большим отрывом. Доходило до того, что в семье могло быть сразу несколько Иванов. «У Первушки Тихонова дети Ивашко, да Ивашко ж, да Ивашко, да Ивашко ж», – читаем в одной из переписей XVII века. В десятку популярных имён входили Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Дмитрий, Никита, Пётр, Степан и Фёдор. Эта группа охватывала от 2/3 до 3/4 мужской части населения в разных регионах страны. К сожалению подсчёт по женской половине провести крайне трудно, т.к. в документах того времени женщины нередко фигурировали без имени, а просто как «Семёнова жена», «Михайлова дочь», «Ивана сына Андреева вдова». Такие формулировки составляют 80% всех женских персоналий. Только в XVIII веке личные женские имена полноправно вошли в документооборот.

Иван стал главным персонажем русских народных сказок. В них он представлял разные социальные группы – Иван-царевич, Иван-солдат, Иван-крестьянский сын - но всегда нёс положительный заряд. Даже если Иван считался дураком, в финале сказки он всегда оказывался и самым умным, и самым смелым. Имя «Иван» приобрело черты понятийного образа, подчёркивающего русский национальный характер. В сборнике А.Н. Афанасьева имя «Иван» фигурирует в 94 сказках. Заметно уступают ему Василий (15 упоминаний) и Фёдор (8 упоминаний). Среди женских персонажей самое частое имя – Елена Прекрасная, она же Алёнушка. Оно встречается в 24 произведениях. Далее идут Василиса (12 упоминаний) и Марья (12 упоминаний), Настасья (10 упоминаний) и Анна (5 упоминаний). Героини с этими именами – всегда красивые и добрые девушки.

Имена в Российской империи

В Российской империи продолжались процессы сословного расслоения именослова. Возникло устойчивое представление об именах, подобающих дворянам, купцам или крестьянам. Так, в середине XVIII века имена Иван и Василий стали восприниматься как просторечные, не подобающие аристократу. Также поредели среди помещиц Прасковьи и Евдокии, хотя веком ранее так называли цариц. В чести у высшего света оказались Екатерины, Анны и Елизаветы, но более всего – Марии. Однако после того, как это имя к середине XIX века укоренилось в деревне, – многие крестьяне называли своих дочерей в честь барынь, – оно резко пошло на убыль в дворянской среде, потому что «омужичилось».

Хорошо видна следующая тенденция: моду на имя задавало правящее сословие, а через несколько десятилетий имя распространялась среди крестьян как «престижное». Его популярность у простого люда подтачивала престиж у аристократии, и в моду входили другие имена. Так, во времена Великих реформ 1860-х гг. популярность стремительно обрело имя Ольга, потеснившее с первых позиций прежних «чемпионок» – Марию и Елену.

Самыми популярными мужскими именами высшего чиновничества XIX века являлись Александр и Николай. Именно так звали монархов того времени. Чиновничество очень чутко воспринимало имянаречение в царской семье и делало выводы. Появление среди великих князей Константинов, Михаилов или Владимиров тут же отражалось в семьях тайных советников и генералов. В крестьянской общине вне конкуренции оставались Иваны и Василии. В купечестве любили экзотические и разнообразные имена. Так, в старообрядческом роде предпринимателей Морозовых – одном из богатейших в Российской империи – встречаются имена Савва, Викула, Захар, Елисей, Абрам и др.

К концу XIX века количество имён в святцах возросло до 900 мужских и 250 женских. Церковь пыталась ограничить выбор для православных строгими правилами, дабы имя святого хронологически близко подходило к дате рождения, но, судя по списку самых популярных имён, это правило редко соблюдалось – в противном случае в десятке наиболее распространённых имён не присутствовали бы имена, чьи дни выпадали один-два раза в год. Топ-10 в 1900 году выглядел следующим образом. Мужские имена: Николай, Александр, Михаил, Иван, Василий, Алексей, Сергей, Владимир, Пётр, Георгий. Женские имена: Мария, Анна, Александра, Екатерина, Клавдия, Татьяна, Вера, Ольга, Елизавета, Елена.

Имена в СССР и Российской Федерации

Тектонические перемены, произошедшие в России в 1917 году, затронули все сферы жизни общества. Большевики призывали к слому всего старого и к новой жизни. Сильнейший удар пришёлся по церкви и религиозной обрядности. Всё, что прежде считалось данным от Бога, объявлялось пережитком и суеверием. Удивительно, но в таких экстремальных условиях русский именослов практически не изменился. Самыми ходовыми оставались имена из православного месяцеслова, только меняясь по популярности в зависимости от моды.

Попытки коммунистов ввести новую обрядность – например, октябрины вместо крестин, революционные имена вместо христианских не прижились в народе и остались историческим казусом. Некто И. Сухоплюев, автор брошюры «Октябрины», изданной в Харькове в 1925 году, рекомендовал сознательным родителям среди прочего такие имена: Мятежник, Народосын, Авангард, Бебель, Динамит, Красноцвет для мальчиков; Баррикада, Солнышко, Правда (в честь газеты), Роза (в честь Розы Люксембург), Милиция для девочек.

Среди бурного революционного многообразия некоторый успех сопутствовал именам Спартак, Марат и Владлен, но в целом к концу 1920-х гг. весь пафос новых имён сошёл на нет. Сейчас подобные имена – а их насочиняли сотни – остаются лишь поводом для прибауток и острот. Так, известный языковед А.В. Суперанская утверждала, что скандального имени Даздраперма («Да здравствует Первое мая!») никогда не существовало, и оно является лишь плодом воображения неведомого шутника.

Тем не менее, «революционные» имена прекрасно иллюстрируют дух времени. Параллельно с новоязом зародилось, а чуть позже, в 1930-х гг., достигло пика увлечение «иностранными» именами. Именно тогда в СССР появились во множестве Роберты, Арнольды, Эдуарды, Ирмы, Инги, Жанны. Мода на подобные имена резко пошла на спад во время Великой Отечественной войны.

В современной России большое влияние на выбор имени оказывают кино, телевидение и интернет. Всевозможные шоу, фильмы, сериалы, где блистают ведущие развлекательных программ, актёры, спортсмены, блогеры дают их фанатам возможность выразить своё восхищение с помощью имянаречения детей. Наблюдается прямая зависимость между популярным детективом и мелодрамой и всплеском среди новорождённых имён, под которыми фигурировали главные герои. Другой отличительной чертой современности можно назвать тягу к экзотическим именам, «чтобы не как у других». В итоге извлекаются на свет или совсем забытые имена типа Фрол, Стефания, Фёкла, или возникают имена с налётом язычества – Божена, Злата, Милена.

Тем не менее, на сегодняшний день самыми популярными остаются устоявшиеся и проверенные временем имена – по итогам 2022 года это Александр, Михаил и Максим у мальчиков, София (Софья), Мария и Анна у девочек.

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