История памятника и историческая память в современной Польше История памятника и историческая память в современной Польше На чтение: 2 минуты

История памятника и историческая память в современной Польше

Уже 25 лет в Польше идет активная война со своим прошлым. Страна активно выстраивает свою новую идентичность, но до сих пор так и не пришла к согласию относительно различных периодов своей истории. Все, что связано с Россией-СССР как правило рисуется черными красками и кладется в обойму «преступных» замыслов Москвы в отношении «потерпевших» поляков. На этом фоне неудивительно, что в небольшом польском городке Пененжо было принято решение о сносе памятника советскому генералу Ивану Черняховскому, который в 1945 г. был командующим 3-м Белорусским фронтом и погиб 18 февраля того же года от случайного артиллерийского разрыва вблизи этого населенного пункта. Памятник демонтировали и приравняли к металлолому. Сейчас решается вопрос о его переправке в Россию.

Что стало поводом для пересмотра в данном конкретном случае событий Второй мировой войны? И неужели советский военачальник не достоин уважения потомков тех, кого он освободил ценой своей жизни? Самого молодого командующего советским фронтом, генерала, которому оставался всего один шаг до звания маршала обвиняют в репрессиях против «польских патриотов», действовавших во время войны в районе Вильнюса. Однако никто из «обвинителей» не задается простым вопросом: зачем боевому генералу нужно было заниматься борьбой с подпольем?

Вернемся в июль 1944-го. Красная Армия только что взяла Вильнюс. Вместе с советскими солдатами в город входят польские партизаны. Последние подчиняются т.н. Армии Крайовой, подчиненной лондонскому эмигрантскому правительству. Часть Литвы с Вильнюсом они считали своей территорией. Польских партизан всего около восьми тысяч. Для сравнения – численность советских войск под Вильнюсом – более полумиллиона! Тем не менее, Красная Армия принимает повстанцев под свое крыло и считает их «союзниками». Штурмом города руководит молодой, но уже прославленный генерал-полковник Черняховский. Позже военные специалисты признают: операция проведена на высшем тактическом уровне.

Но вскоре ситуация меняется. Бывших польских повстанцев разоружают, собирают в группы и увозят в специальные лагеря. Почему Красная Армия так поступила со своими союзниками? И какое отношение к этому имел сам Черняховский?

Документы свидетельствуют, что руководители Армии Крайовой решили не подчиняться советскому командованию, но оставлять у себя оружие и участвовать в случае необходимости в освобождении тех или иных населенных пунктов. Тем самым, они создали прямую угрозу безопасности тыла 3-го Белорусского фронта, которым командовал Черняховский. Вот выдержка из докладной записки народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берии И.В. Сталину от 16 июля 1944 года: «Поляки безобразничают, отбирают насильно продукты, рогатый скот и лошадей у литовского населения, заявляя, что это идёт для польской армии. Имеются факты угрозы, в случае оказания продовольственной помощи Красной Армии, то литовских жителей ждет наказание».

Общая стратегическая линия Армии Крайовой была направлена в то время на захват населенных пунктов в Польше еще до вступления в них частей Красной Армии. Там необходимо было установить власть так называемого «лондонского правительства». Одной из самых громких авантюр «аковцев» стала операция «Буря», приведшая к абсолютно неподготовленному и ненужному восстанию жителей Варшавы. Восстание было жестоко подавлено гитлеровцами и повлекло за собой смерть около 200 тыс. тысяч простых варшавян, чьи жизни были принесены в жертву замыслам главарей Армии Крайовой.

Со своей стороны, Черняховский никогда не воевал и не мог воевать против польских партизан. Ему было просто не до этого. Он и его армии бились с отборными немецкими частями, не желающих отдавать Польшу и Прибалтику. Разоружение солдат Армии Крайовой происходило исходя из общей директивы Москвы. Но и эта директива имела свой смысл – как можно было терпеть в тылу своего фронта какие-то инородные вооруженные формирования, которые не подчинялись советским приказам. Р азоружением «аковцев» занимались не фронтовые части Черняховского, а войска НКВД, которыми руководил уполномоченный по 3-му Белорусскому фронту генерал Иван Серов, кстати, будущий первый председатель Комитета государственной безопасности СССР. Именно его четкие и быстро проведенные аресты лидеров Армии Крайовой – послужили причиной обвинения в адрес Черняховского. Но для польских историков это ничего не меняет. Для них все равно – НКВД это было, или Черняховский. Разницы нет. И даже не возникает сомнения, что пострадала память о герое, которому поляки обязаны своей нынешней свободой!

После поражения варшавского восстания части «аковцев», оказавшиеся на занятой Красной Армией территории, были демобилизованы. 1 января 1945 года генерал Окулицкий издал приказ о роспуске военной организации. Так закончилась история Армии Крайовой. Но часть ее бывших военнослужащих вступило в борьбу с советскими войсками. Но опять же - не с фронтовыми частями, а с войсками НКВД. Многие из этих повстанцев были арестованы и осуждены по советским законам. По данным архивов, с территории всей Польши в лагеря в Рязанской, Калининской и Новгородской областях попало около восьми с половиной тысяч поляков. Впрочем, уже осенью 1945 года будет подписан приказ, по которому большая часть бывших бойцов Армии Крайовой будет освобождена и отправлена на родину. Но это произойдет уже после смерти Черняховского.

Сегодня возникает сомнение, что официальные власти Польши вообще восприимчивы к исторической памяти. Их никак не трогает та роль, которую Красная Армия, в т.ч. и войска Черняховского, сыграли в освобождении их страны от немецкой оккупации. 600 тыс. советских солдат погибло здесь за независимость Польского государства, существование которого не входило в нацистские планы. Отметим также, что Пененжо, где стоял памятник Черняховскому – это бывший восточно-прусский город, который вместе с 2/3 Восточной Пруссии бы отдан молодому польскому государству после окончания войны.

Решение о сносе памятника Черняховскому – символ политизации прошлого, когда желание сделать больно своему прошлому «начальнику» перевешивает простое человеческое отношение к памяти тех, кто сражался против общего врага. Для чиновников, принимавших в Польше такое решение, Черняховский всего лишь «агент кровавого сталинизма». Но загоняя нашего военачальника в такую нишу, поляки унижают и самих себя, вольно или невольно предают свою историю. Ведь независимо от их желания из прошлого нельзя вычеркнуть советско-польское боевое содружество, совместно пролитую кровь красноармейцами и бойцами Войска Польского в борьбе против нацизма.

Российское военно-историческое общество выступает за то, чтобы памятники нашим героическим воинам оставались на том месте, где их когда-то поставили наши предки. Они не должны становиться заложниками непостоянных политиков с их средневековыми нравами. Будем надеяться, что польская история, описав круг, вновь возвратится к своему началу, где благодарность к освободителям занимает достойное место.