История русской книги в Библиотеке Конгресса США История русской книги в Библиотеке Конгресса США На чтение: 1 минута

Пивоваров Е.Г. История русской книги в Библиотеке Конгресса США. — СПб.: Нестор-История, 2013. — 240 с.

Монография посвящена истории коллекции славянских материалов в Библиотеке Конгресса США. В ней рассматривается три периода ее развития (1800–1917 гг., 1917–1939 гг. и 1939–1985 гг.), основные проекты ее сотрудников (приобретение библиотеки Г.В. Юдина, архивов Русской Православной Церкви в Америке, книг царской семьи, реформирование собрания в 1940-е гг.) и биографии эмигрантов-сотрудников библиотеки (А.В. Бабина, Г.К. Дерман, М.З. Винокурова, С.Л. Кучерова, Т.П. Фесенко, С.О. Якобсона и др.)

История русской книги в Библиотеке Конгресса США

Введение

I. 1800–1917 гг.

II. 1917–1939 гг.

III. 1939–1985 гг.

Заключение

Обложка: обложка книги «Пивоваров Е.Г. История русской книги в Библиотеке Конгресса США. — СПб.: Нестор-История, 2013».

Источник: http://oegallery.pl.spb.ru