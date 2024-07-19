История русской книги в Библиотеке Конгресса США
История русской книги в Библиотеке Конгресса США
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Пивоваров Е.Г. История русской книги в Библиотеке Конгресса США. — СПб.: Нестор-История, 2013. — 240 с.
Монография посвящена истории коллекции славянских материалов в Библиотеке Конгресса США. В ней рассматривается три периода ее развития (1800–1917 гг., 1917–1939 гг. и 1939–1985 гг.), основные проекты ее сотрудников (приобретение библиотеки Г.В. Юдина, архивов Русской Православной Церкви в Америке, книг царской семьи, реформирование собрания в 1940-е гг.) и биографии эмигрантов-сотрудников библиотеки (А.В. Бабина, Г.К. Дерман, М.З. Винокурова, С.Л. Кучерова, Т.П. Фесенко, С.О. Якобсона и др.)
История русской книги в Библиотеке Конгресса США
Обложка: обложка книги «Пивоваров Е.Г. История русской книги в Библиотеке Конгресса США. — СПб.: Нестор-История, 2013».
Источник: http://oegallery.pl.spb.ru