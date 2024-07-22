История Псковского пехотного полка. 1700–1881 История Псковского пехотного генерал-фельмаршала князя Кутузова-Смоленского полка. 1700–1881 На чтение: 1 минута

История Псковского пехотного генерал-фельмаршала князя Кутузова -Смоленского полка. 1700–1881 / Сост. капитан Гениев. Репр. воспр. текста изд. 1883. СПб.: Нестор-История, 2010. — 444 с. (Серия «Полковые истории»). Место вып. ориг. изд. и изд-во: Москва, Типография А. Иванова.

У русских офицеров XIX – начала XX в. существовала традиция издавать историю своего полка. Общее число полковых историй превышает две сотни. В них подробно прослеживается боевой путь гвардейских и армейских частей. Обычно прилагаются списки офицеров полка и другие документы. При написании полковых историй широко привлекались полковые архивы и воспоминания офицеров. Поскольку большая часть этих материалов утрачена, этот комплекс изданий является ценнейшим источником для истории русской армии. Кроме того, это замечательный памятник русской культуры своего времени. Он демонстрирует высокий уровень образования лучших представителей русского офицерского корпуса, позволявший им излагать сложный материал на хорошем научном уровне.

Обложка: обложка книги «История Псковского пехотного генерал-фельмаршала князя Кутузова-Смоленского полка. 1700–1881 / Сост. капитан Гениев. Репр. воспр. текста изд. 1883. СПб.: Нестор-История, 2010.»

Источник: https://nestorbook.ru