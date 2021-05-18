История бьёт географию. К годовщине Татарбунарского восстания 15 сентября 1924 года в южной Бессарабии началось восстание против румынской оккупации. Сегодня, когда мы справляем 92-ю годовщину неудачной попытки жителей Бессарабии выйти из состава Румынии, стоит поговорить о том, что кроме политической географии существует ещё и политическая история и первой редко когда удаётся одолеть вторую. На чтение: 3 минуты

15 сентября 1924 года в южной Бессарабии началось восстание против румынской оккупации.

О российских войсках в Донбассе мы слышим постоянно в контексте гражданского и политического протеста против событий 2013-2014 года в Киеве. Это медийная сплетня – самое удобное объяснение самоопределения региона, позволяющее «не замечать» естественных закономерностей.

Сегодня, когда мы справляем 92-ю годовщину неудачной попытки жителей Бессарабии выйти из состава Румынии, стоит поговорить о том, что кроме политической географии существует ещё и политическая история и первой редко когда удаётся одолеть вторую.

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...У постреволюционного периода много параллелей с постсоветским. Крах Российской империи и Советского Союза – геополитические катастрофы примерно равного масштаба, а потому неудивительно, что их следствием стал запуск примерно одинаковых процессов. Однако, говоря о таких процессах, обычно вспоминают только самоопределение национальных окраин, тогда как был и ещё один: локальные бунты в этих окраинах, участники которых с оружием в руках выступали за воссоединение с большой родиной.

Ось Киев – Кишинёв

По сути, история Молдавской демократической республики – самой западной окраины Новороссии, провозгласившей в конце 1917 года независимость, – облегчённая версия событий, происходивших на тогдашней Украине. Основное отличие в том, что тут всё немного запаздывало.

Организационное оформление новой власти произошло только к концу 1917-го: в Петрограде к тому времени уже случилась вторая революция, а в Киеве провозгласили Украинскую народную республику (в составе России, кстати). По тому же пути решили пойти и в Кишинёве. В декабре состоялся Военно-молдавский съезд, на котором был сформирован Сфатул Цэрий (парламент). В середине декабря он провозгласил создание Молдавской демократической республики (автономной, в составе России). После чего и началось.

Если УНР в начале 1918 года призвала для борьбы с параллельно существующей и крепнущей властью Советов немецкие войска, то Сфатул Цэрий обратился к Румынии. 28 декабря решение о вводе румынских войск было поддержано большинством голосов, однако голосование по факту было уже фикцией: к тому времени части румынской армии находились на территории Молдавии уже больше недели.

В дальнейшем румынские войска постепенно взяли территорию республики под контроль. Сфатул Цэрий в это время вслед за УНР провозгласил независимость республики от России (24 января 1918 года). Решение довольно опереточное, если учесть, что ещё 13 января румыны заняли Кишинёв. Затем в апреле под контролем чужой армии и администрации состоялось заседание формально ещё существующего парламента МДР, на котором было принято решение о присоединении к Румынии. Голосование было поимённым, здание окружали пулемёты, а часть депутатов, в лояльности которых новым властям были сомнения, и вовсе были арестованы. Завершилось это поглощение в ноябре 1918 года, когда все остатки автономии были ликвидированы, а МДР окончательно стала Румынией.

Спокойным этот процесс, конечно, не был: в 1919-м румыны столкнулись с двумя восстаниями (Бендеры, Хотин), а в Москве заявили, что не призна ю т и не призн а ют этих голосований, считая их оккупацией. Но к 1924 вроде бы всё успокоилось.

И тут грянуло восстание Татарбунарское в Бессарабии.

Провал восстания и провал судилища

Причин для восстания было несколько, среди основных – земельная реформа, проведённая румынскими властями (1921), восстановившая крупное землевладение, а также отказ (1924) правительства Румынии провести плебисцит о самоопределении – то, что Румыния отказалась сделать ещё в 1918 году. В ответ подпольный Южно-Бессарабский ревком подготовил и начал восстание.

Откуда он взялся? Так это Сфатул Цэрий сдал страну румынам. А власти Одесской Советской Республики, в состав которой входила и Бессарабия, имели свои взгляды насчёт легитимности самого парламента, а также его действий. Поэтому продолжали действовать, правда уже автономно, так как сама Одесская республика давно, ещё в марте 1918-го, перестала существовать, а основные её территории стали теперь частью УССР.

В восстании 1924 года приняли участие более 6 тысяч человек. Половина из них погибли в течение 15-19 сентября, когда выступления были окончательно подавлены румынской армией и флотом (!). К слову, Татарбунары, ставшие центром восстания, в нынешней политической географии совсем не Молдавия, а райцентр на юге Одесской области Украины.

Однако на этом моменте поучительная часть этой истории только начинается.

Румынские власти устроили в отношении захваченных участников восстания судебный процесс, целью которого было не только осудить бунтовщиков, сколько доказать их связь с Москвой. Именно правительство СССР и руководство РКП (б) должно было стать главным обвиняемым в ходе слушания дела, известного как «процесс 500».

Не удалось задуманное по одной причине: тогдашняя Европа не была Евросоюзом, а представители её интеллектуальной элиты были далеки от нынешних «общечеловеков». Перечень выступивших в поддержку жителей Бессарабии (Ромен Роллан, Томас Манн, Луи Арагон, Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Анри Барбюс) напоминает перечень номинантов на Нобелевскую премию по литературе, хотя, разумеется, только писателями он не исчерпывается.

Судилище завершилось только в 1929 году, более 80% его участников были полностью оправданы, 85 человек получили различные сроки заключения. Румыны дали задний ход благодаря поддержке видных деятелей международной общественности, объяснившей простую вещь: процесс настолько же опереточен, как и присоединение в своё время МДР к Румынии. И организован только для отвлечения внимания от факта оккупации. А уж крики «Это всё Москва организовала» – и вовсе нервная истерика. Тем более, что спустя 16 лет, в июне 1940-го Москва показала что бывает, когда организацию и исполнение она берёт на себя.

Поучительные выводы

Это давнее и сегодня уже мало кому известное восстание – хорошая иллюстрация для нескольких постоянно звучащих на нашем портале тезисов

1. Регионы, сложившиеся как территории общей исторической судьбы, остаются такими, несмотря на изменения политических границ. Разорвать эту связь, конечно же, можно, однако, как показывает практика, даже сотни лет может оказаться недостаточно. Пара же десятков – вообще ни о чём.

2. И уж тем более никакие евромайданы этого изменить не в состоянии. Что они могут – так это загнать проблему вглубь, раз за разом отказываться честно и трезво посмотреть на результаты госстроительства, единственным зримым основанием которого является русофобия. Приводит это либо к отпадению территорий либо попыткам такого отпадения. Румынии, кстати, повезло: если бы Антанта её основательно не вооружила в 1916-1917 годах, ещё неизвестно, чем бы окончились упомянутые выше восстания в Бессарабии.

3. Сегодняшние вопли украинских властей про российские войска на Донбассе с перечислением военных частей, их базирования и вооружения – точная копия румынской истерики середины 20-х годов прошлого века. И цели те же самые. Просто теперь Европа не просто наблюдатель, но и активный его участник. А потому, по крайней мере на официальном уровне, истерику приказано принимать за чистую монету.

4. Историю нельзя учить сквозь призму политической географии. Иначе из рассказанной сегодня истории получится форменный бедлам: молдаване и гагаузы, проживавшие на территории Украины, подняли восстание против Румынии, потому что хотели присоединиться к России…