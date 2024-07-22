История 25-го драгунского Казанского полка. 1701-1901 История 25-го драгунского Казанского полка На чтение: 1 минута

История 25-го драгунского Казанского полка. Сост. ротмистр В.Н. Шустов. Репр. воспр. текста изд. 1901. СПб.: Нестор-История, 2010. — 456 с., ил. (Полковые истории). Место вып. ориг. изд. и изд-во: Киев. Типография Штаба Киевского Военного Округа.

У русских офицеров XIX – начала XX в. существовала традиция издавать историю своего полка. Общее число полковых историй превышает две сотни. В них подробно прослеживается боевой путь гвардейских и армейских частей. Обычно прилагаются списки офицеров полка и другие документы. При написании полковых историй широко привлекались полковые архивы и воспоминания офицеров. Поскольку большая часть этих материалов утрачена, этот комплекс изданий является ценнейшим источником для изучения истории русской армии. Кроме того, это замечательный памятник русской культуры своего времени. Он демонстрирует высокий уровень образования лучших представителей русского офицерского корпуса, позволявший им излагать сложный материал на хорошем научном уровне.

Обложка: обложка книги «История 25-го драгунского Казанского полка. Сост. ротмистр В.Н. Шустов. Репр. воспр. текста изд. 1901. СПб.: Нестор-История, 2010.»

Источник: https://nestorbook.ru