История 17-го Пехотного Архангелогородского полка История 17-го Пехотного Архангелогородского полка На чтение: 1 минута

История 17-го Пехотного Архангелогородского его Высочества Великого князя Владимира Александровича полка / Сост. Генеральногоштаба Полковником Николаевым. Репр. воспр. текста изд. 1897. СПб.: Нестор-История, 2010. — 612 с. (Полковые истории). Место вып. ориг. изд.и изд-во: С. Петербург, 1900.

У русских офицеров ХIХ – начала ХХ в. существовала прекрасная традиция издавать историю своего полка. Общее число полковых историй превышает две сотни. В них подробно прослеживается боевой путь гвардейских и армейских частей. Обычно прилагаются списки офицеров полка и другие документы. При написании полковых историй широко привлекались полковые архивы и воспоминания офицеров. Поскольку большая часть этих материалов утрачена, этот комплекс изданий является ценнейшим источником для изучения истории русской армии. Кроме того, это замечательный памятник русской культуры своего времени. Он демонстрирует высокий уровень образования лучших представителей офицерского корпуса, позволявший им излагать сложный материал на хорошем научном уровне.

Большинство этих книг сегодня труднодоступны. Полный комплект нельзя найти ни в одной библиотеке. Издательство «Нестор-История» поставило задачу сделать комплекс полковых историй достоянием специалистов и всех интересующихся историей русской армии.

Обложка: обложка книги «История 17-го Пехотного Архангелогородского его Высочества Великого князя Владимира Александровича полка / Сост. Генеральногоштаба Полковником Николаевым. Репр. воспр. текста изд. 1897. СПб.: Нестор-История, 2010.»

Источник: https://prussia.online