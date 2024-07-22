История 131-го пехотного Тираспольского полка История 131-го пехотного Тираспольского полка На чтение: 1 минута

История 131-го пехотного Тираспольского Генерал-Адъютанта Ванновского полка, бывшего Пермского, а также в составе Московского и Волынского пехотных полков / Составил Генерал-Майор Михайлов. Репр. воспр. текста изд. 1900. СПб. : Нестор-История, 2010. — 392 с. (Полковые истории). Место вып. ориг. изд. и изд-во: Киев, Типография Штаба Киевского военного Округа.

У русских офицеров ХIХ - начала ХХ в. существовала прекрасная традиция издавать историю своего полка. Общее число полковых историй превышает две сотни. В них подробно прослеживается боевой путь гвардейских и армейских частей. Обычно прилагаются списки офицеров полка и другие документы. При написании полковых историй широко привлекались полковые архивы и воспоминания офицеров. Поскольку большая часть этих материалов утрачена, этот комплекс изданий является ценнейшим источником для изучения истории русской армии. Кроме того, это замечательный памятник русской культуры своего времени. Он демонстрирует высокий уровень образования лучших представителей офицерского корпуса, позволявший им излагать сложный материал на хорошем научном уровне.

Обложка: обложка книги «История 131-го пехотного Тираспольского Генерал-Адъютанта Ванновского полка, бывшего Пермского, а также в составе Московского и Волынского пехотных полков / Составил Генерал-Майор Михайлов. Репр. воспр. текста изд. 1900. СПб. : Нестор-История, 2010.»

Источник: https://nestorbook.ru