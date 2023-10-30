ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ ЗЕНГИН Сергей Семёнович, кандидат педагогических наук, доцент, ректор Краснодарского государственного института культуры На чтение: 5 минут

В основе сохранения национальной идентичности лежит способность старшего поколения передавать молодежи опыт, нравственные ценности и формировать чувство сопричастности к истории и культуре Отечества.

Как подчеркивал Помощник Президента России, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, истоки Национальной идеи лежат именно в истории нашей Страны: «У нас же такой идеей должна стать идея, что мы не просто Страна с тысячелетней историей – не надо только от 45-го года отталкиваться. Мы – Страна с тысячелетней историей Победы»

Задача сохранения и передачи Исторической Памяти является сложной, поскольку современная молодежь постоянно находится под интенсивным информационным воздействием. В условиях, когда западная пропаганда активно продвигает в качестве общественных наративов русофобию и ксенофобию, в том числе и посредством воздействия на ценностные ориентиры молодежи России, сохранение Исторической Памяти становится приоритетной задачей для системы образования нашей Страны. Как отметила в октябре 2020 года председатель Попечительского Совета Российской академии образования Ольга Васильева: «Во все времена преподавание гуманитарных дисциплин несло в себе не только духовно-нравственную основу образования, но играло важнейшую роль в формировании мировоззрения маленьких граждан нашей Страны. И особая роль в этом никогда не прекращающемся процессе отводится истории» . В данном контексте полезным представляется рассмотреть опыт музыкальных кадетских корпусов по историческому просвещению воспитанников.

Первые кадетские корпуса появились в России еще в 1731 году по инициативе генерал-фельдмаршала Миниха. Они представляли собой военно-образовательные учреждения пансионного типа для детей офицеров и дворян. Выпускники первых кадетских корпусов оканчивали их офицерами. В истории нашей Страны выпускники кадетских корпусов были настоящей элитой, верными сынами и защитниками Отечества.

К 1917 году на территории Российской Империи действовало около 30 кадетских корпусов. Однако в ходе революционных волнений 1918 года, в борьбе с которыми кадеты приняли самое деятельное участие, данные образовательные учреждения были упразднены. С этого момента их существование было прекращено почти на целое столетие.

Современная история России неразрывно связана с возрождением и усовершенствованием наиболее эффективных практик прошлого. Реабилитация казачества, восстановление роли православной церкви в обществе и, наконец, возвращение в отечественную образовательную систему кадетских корпусов стали частью сложного процесса духовного возрождения России.

В 2010-х годах по инициативе Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в Стране возникает система Музыкальных кадетских корпусов. Один из таких корпусов был создан на базе Краснодарского государственного института культуры в 2017 году. В 2021 году ему было присвоено имя Александра Невского.

Учебно-воспитательный процесс воспитанников Музыкального кадетского корпуса интегрирован в систему многоуровневого художественного образования. Проводимые на базе вуза совместные образовательные, научные, творческие и досуговые мероприятия позволяют кадетам с младших классов адаптироваться к условиям средне-профессиональной и высшей ступеней обучения, найти в них собственное место. Особую роль в решении этой задачи играет процесс вовлечения воспитанников в вузовскую проектную деятельность.

Процессы исторического просвещения кадет основаны на принципах непосредственного их участия в учебной и научной проектной деятельности и разделены на два этапа:

1. Для 5-8 классов историческое просвещение осуществляется посредством игровых форм, акцентирующих внимание на богатстве русской культуры и воспитании традиционных нравственных ценностей. На этом этапе закладываются основы патриотизма и гражданской ответственности.

2. В 9-11 классах окончательно формируются представления о собственной идентичности, неразрывно связанной с русской историей и культурой. Высокий уровень осознанности, наличие базового опыта творческой деятельности и глубокое понимание исторических процессов родной Страны позволяет привлекать воспитанников Музыкального кадетского корпуса к общественно-значимой проектной деятельности.

Большое значение в учебно-воспитательной практике в кадетском классе придается расширению исторического кругозора, готовности выполнить долг по защите Родины. Согласно Федеральной рабочей программе по истории, «целью исторического образования является формирование и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей Страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике». Поэтому необходимо уделять большое внимание вопросу формирования у подрастающего поколения целостной картины роли России в мировой истории и современности.

Этому в полной мере способствует обновленная линейка учебников, разработанных Помощником Президента РФ, Председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским, ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном. Большое внимание в учебном процессе уделяется использованию дополнительных материалов, представляющих изучаемые темы в увлекательной, яркой, запоминающейся форме. Удачным дополнением к базовой линейке является богато иллюстрированное учебное пособие «Военная истории России» под общей редакцией Владимира Мединского, изданное в рамках серии «Российское военно-историческое общество – школьнику», а также историко-публицистическое издание «Война. Мифы СССР. 1939–1945».

Также более глубокому погружению в историческое пространство, пониманию закономерностей исторического процесса и роли в нем тех или иных выдающихся государственных деятелей способствует авторский курс Владимира Мединского «Рассказы из русской истории».

Курс представляет собой серию документальных фильмов, размещенных на ведущих медиаплатформах и пользующихся большой популярностью. По мнению учителя истории Центра образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова (г. Тамбов) Ларисы Тетушкиной, «современные школьники живут в пространстве «экранной культуры», где наиболее привычным способом получения информации, в том числе и учебной, является просмотр медиаконтента на экране компьютера или смартфона. В этих условиях использование видеолекций из цикла «Рассказы из русской истории» позволяет сделать уроки истории наглядными и эмоционально окрашенными» . Именно эта особенность, а также опора на достоверные исторические факты обуславливает значительный просветительский и воспитательный потенциал курса. Как отметила старший научный сотрудник Музейно-выставочного центра Тамбовской области Елена Рогачева, «мы обсуждали возможности использования этого материала в повседневной военно-исторической и историко-патриотической работе и пришли к выводу, что видеолекции позволяют нам многократно расширить ее формы и содержание, раскрыть для посетителей нашего центра великую историю нашего народа и его воинства».

Таким образом, использование в историческом просвещении подобных материалов, реализованных в простой, понятной и удобной для подростков форме, прививает такие качества, как любознательность, упорство, развивает самостоятельность и, в конечном итоге, подводит кадет к выводу, что патриотизм и героизм народных масс позволял выходить из самых тяжелых ситуаций в самые сложные периоды нашей истории.

Подобная форма организации образовательного процесса подготавливает воспитанников к выполнению проектов в 9-11 классах. Так, один из наиболее известных – проект «Прадеды Победы», который посвящен героическим страницами истории нашей Страны. Ученики старших классов, посредством кропотливой исследовательской работы, общения с участниками Великой Отечественной войны, обращения к домашним архивам и коллекциям подготовили и выпустили памятную книгу «Прадеды Победы». В ней были собраны биографические истории их предков – героев войны, проиллюстрированные личными фотографиями, копиями документов и писем-треугольников.

Несмотря на юный возраст участников проекта, высокое качество итогового издания стало поводом для его продолжения. Со временем проект охватил более широкий круг молодежи. На сегодняшний день в нем также приняли участие обучающиеся средне-профессиональной и высшей ступеней обучения.

Особенности патриотического воспитания посредством исторического просвещения также заложены в самой специфике концепции Музыкального кадетского корпуса как образовательного учреждения, ориентированного на воспитание будущей элиты в области сольного и оркестрового исполнительства.

Гармонизация воспитательного процесса и творческой деятельности кадет является одной из ключевых особенностей Музыкального кадетского корпуса. Реализация образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной с обучением по специальности «Инструментальное исполнительство», органично сочетается с формированием гражданско-патриотических, духовно-нравственных и культурных ценностей наших кадет, мотивированных на достойное служение Отечеству.

В Музыкальном кадетском корпусе имени Александра Невского действуют два духовых оркестра, которые ежегодно принимают участие и становятся лауреатами исполнительских конкурсов различных уровней. В основе их репертуара лежат традиционные строевые песни, марши и иные патриотические произведения классиков русской музыки. Так, например, кадеты ежегодно принимают участие в плац-парадах Дня Победы, где они в торжественной обстановке исполняют народные песни и произведения, тесно связанные с историей Великой Отечественной войны. Приобщение к богатейшему музыкальному наследию нашей Страны позволяет не только формировать у кадет утонченное эстетическое восприятие, личное понимание прекрасного, но и обеспечивает принцип преемственности лучших традиций и практик российского художественного образования, приобщает воспитанников к родной культуре.

Эту мысль как нельзя более точно и емко выразил Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский на открытии Памятного знака выдающимся военным композиторам полковнику Агапкину В.И. и гвардии майору Шатрову И.А.: «Сегодня мы говорим о музыке, веками вдохновлявшей наше воинство на ратные подвиги во имя своего Отечества. Чего стоят зовущий на подвиги бойцов и командиров Марш “Прощание славянки” Василия Агапкина, а полюбившаяся многим мелодия Вальса “На сопках Манчжурии” Ильи Шатрова? “Воистину музыка должна высекать огонь из людских сердец” – говорил великий Бетховен».

Созидательный потенциал искусства в деле исторического просвещения неисчерпаем. Именно поэтому в рамках внеурочной деятельности кадеты регулярно посещают музейные и художественные выставки, где на лучших примерах отечественного искусства у них формируется чувство гордости за свою Страну через осознание ее вклада в общемировое культурное развитие.

«Сегодня мы говорим о музыке, веками вдохновлявшей наше воинство на ратные подвиги во имя своего Отечества. Чего стоят зовущий на подвиги бойцов и командиров Марш “Прощание славянки” Василия Агапкина, а полюбившаяся многим мелодия Вальса “На сопках Манчжурии” Ильи Шатрова? “Воистину музыка должна высекать огонь из людских сердец” – говорил великий Бетховен».

Посещение музеев и галерей существенно расширяет возможности воздействия педагога на учеников. В учреждениях культуры для воспитанников открываются дополнительные возможности наглядно познакомиться с истоками культуры своего народа и родного края. Приобщение к искусству, в т.ч. народному, предоставляет возможность разглядеть особую красоту в окружающих предметах и явлениях.

Здесь важно не забывать и о традиционных народных праздниках – церковных и календарных. В них заложены накопленные веками знания и представления о жизни наших предков. Поддержку в приобщении кадет к символам и обрядам традиционных празднеств на базе КГИК оказывает факультет народной культуры, студенты и преподаватели которого проводят для кадет представления, организуют конкурсы и мастер-классы. Знание русской истории и культуры помогает в дальнейшем с большим уважением и интересом относиться к духовным ценностям других народов.

Еще одной формой исторического просвещения кадет в Краснодарском государственном институте культуры являются кинолектории. На основе классических произведений отечественной кинематографии они получают возможность взглянуть на важнейшие исторические события глазами их современников. Кроме того, для кадет в рамках реализации регионального проекта «Без срока давности», посвященного выявлению и публикации архивных документов, связанных с преступлениями немецко-фашистских оккупантов на Кубани в годы Великой Отечественной войны, проводятся лекции-реконструкции. Такая форма исторического просвещения дает воспитанникам представление об истинном характере Великой Отечественной войны, значении Победы для всего советского народа.

Таким образом, сегодня традиции музыкального кадетского образования не только не утрачены, они преумножаются и обогащаются посредством современных технологий культурно-исторического, социального развития общества и художественно-эстетического развития искусства.

Открытие Музыкальных кадетских корпусов стало весомым вкладом в укрепление и развитие культурного потенциала нашей Страны. За короткий срок они продемонстрировали высокую эффективность как творческие образовательные учреждения. Будущее нашей Страны во многом зависит от способности молодого поколения к самоопределению, адаптации в российскую культурную социальную среду, включения в гражданско-политические процессы. Историческое просвещение в кадетском классе, ввиду своей особой духовно-нравственной специфики, ориентировано на формирование у кадет любви к Родине, чувства гордости за достижения отечественной культуры.

Культура позволяет молодежи наследовать героические традиции прошлого, дает возможность воспитанникам смотреть на исторические события глазами их непосредственных участников.

Передача духовного опыта предков особенно важна сегодня, в период проведения Специальной военной операции. Мы видим, с каким энтузиазмом воспитанники Музыкального кадетского корпуса принимают участие в творческих мероприятиях для военнослужащих, демонстрируют солидарность с ними и стремление защищать Родину. Такая активная, деятельная позиция в деле сбережения Отечества является результатом приобщения к духовным ценностям и культуре своего народа, знания истории Страны. Как отметил в приветственном послании участникам Международных рождественских образовательных чтений в 2023 году Президент России Владимир Путин: «Успешное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность напрямую зависят от сбережения нашей Исторической Памяти, духовных основ и нравственных ценностей, воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма».

Автор статьи: ЗЕНГИН Сергей Семёнович, кандидат педагогических наук, доцент, ректор Краснодарского государственного института культуры. Статья «ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ»