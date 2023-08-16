Истоки духовно-нравственных ценностей В Советское время будущих патриотов Родины воспитывали с самого юного возраста. Со школьной скамьи ребятам прививалась не только любовь к своей Стране, но и уважение к Героям, защищавшим её. На чтение: 5 минут

В Советское время будущих патриотов Родины воспитывали с самого юного возраста. Со школьной скамьи ребятам прививалась не только любовь к своей Стране, но и уважение к Героям, защищавшим её. Основу патриотического воспитания молодёжи составляли книги о героических подвигах их соотечественников, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Государственная Идеология воспитывала подрастающее поколение в духе высокой нравственности. Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником Родины – гласил один из законов Всесоюзной пионерской организации. Мальчишки и девчонки восхищались подвигами Героев-молодогвардейцев, мужеством прославленного советского лётчика Алексея Маресьева, наизусть знали историю пионеров-Героев. Примеров для нравственного воспитания молодёжи было много.

Неуважение по отношению к Героям и ветеранам Великой Отечественной войны серьёзно порицалось как самим обществом, так и Государством. Подрастающее поколение чтило имена защитников Родины и было готово встать с ними в один ряд.

К сожалению, что мы видим сейчас, когда тысячи наших солдат сражаются за будущее нашей Страны? Идеологии в нашем Государстве нет уже более 30 лет. Патриотическое воспитание молодёжи осталось в далеком прошлом, а про нравственные ориентиры, кажется, и вовсе позабыли. На место этих ценностей, как на благодатную почву, пришла другая культура - западная. «Хочешь победить врага – воспитай его детей» – именно этим подлым приемом воспользовались недруги, которые хотят разрушить нашу Родину изнутри. Этим умело воспользовались западные пропагандисты, обучающие молодых людей на Западной Украине. Не стоит также забывать, что огромное количество социальных проблем упирается, в том числе, и в отсутствие необходимого уровня внутренней культуры. В настоящее время контроль за навязанными нам Западом фильмами и радиопередачами со стороны Государства крайне слабый.

Культура Запада основана на мировоззрении индивидуализма и противоречит тем ценностям, в традициях которых испокон веков воспитывались поколения наших граждан. Уважение к старшим, любовь к Родине и семье – теперь не в чести. Из молодёжи растят эгоистов. «А кому я должен?» – единственный принцип такого воспитания. Человек, который никому ничего не должен , опасен для общества. Ему наплевать на свою Страну, на соотечественников, на семью, даже человеческая жизнь не представляет никакой ценности. Человек человеку – враг, а не друг. Вместо Идеологии созидания обществу успешно навязывается Идеология разрушения.

Жестокость, которую проявляют подростки к своим сверстникам, прямое тому доказательство. Так, в Химках школьница нанесла сто ножевых ранений своей однокласснице, а в Санкт-Петербурге двое подростков жестоко расправились с 13-летней девочкой, снимая происходящее на видео.

Чудовищная безнравственность проявляется и в отношении Памяти о Героях нашей Родины. То, что раньше было просто немыслимо и считалось настоящим святотатством происходит в наши дни. Например, в Кронштадте трое молодых людей решили устроить пикник рядом с Мемориалом жертвам Великой Отечественной войны. Парень и две девушки жарили сосиски над Вечным огнём. А ведь в их головах даже на секунду не мелькнула мысль о том, что они оскверняют Память погибших Защитников Родины. Но разве эти молодые люди не воспитывались на примерах Героев Великой Отечественной войны, не читали книг об их героических подвигах? Разве к ним в школы не приходили ветераны, а в семье не чтили бы Память своих Героев? Или это 30 лет идеологической пустоты сделали свое грязное дело?

Сегодня Россия вновь оказалась на переднем крае с нацизмом, стала средоточием ненависти «коллективного Запада». Против нашей Страны ведется полномасштабная информационная война. Идет наступление на нашу историю, попытка отменить результаты Второй Мировой войны, обелить преступления фашистов, обесценить решающий вклад народов Советского Союза в Победу над гитлеровской Германией. Отрицается трагедия геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Наши противники на этом фронте идеологической войны — в хорошей «боевой» форме. Их аргументы опираются на собственные исторические образцы, а главное – на сфабрикованные легенды и мифы о России. Предмет пересмотра — не прошлое, предмет пересмотра — настоящее и будущее нашей Страны. А история — в данной борьбе «доказательная база», идеологическое оружие, перед которым особенно уязвимо молодое поколение. Поэтому равнодушие нашего гражданского общества сейчас особенно опасно. Мы должны объединится и единым фронтом выступить перед лицом общего врага. Иначе никак. Иначе неминуемая гибель Государства.

С началом Специальной военной операции слетели «маски» со многих внешних и внутренних врагов. Позорное бегство сотнями деятелей культуры за границу, равнодушие ряда представителей бизнеса и так называемых «элит», которые подобно страусам засунули голову в песок вместо того, чтобы помогать фронту. Складывается впечатление, что представители «пятой колонны» и агенты влияния, прикрываясь ширмой демократии, правят бал и сейчас. И не только во властных структурах, но и в образовательных учреждениях, средствах массовой информации и общественных организациях.

Пока одни мужественно сражаются плечом к плечу против коллективного Запада, другие продолжают наслаждаться распутной жизнью и всячески пытаются ущемить достоинство и заслуги Защитников нашей Родины. Эту позицию заняли тысячи людей, которых военные действия пока не коснулись, у которых дела идут неплохо, все близкие дома — а на остальных наплевать. На это и рассчитывает западная пропаганда, делая свою «чёрную» работу.

С молчаливого согласия равнодушных вопиющая ситуация произошла на днях в Забайкальском крае с ветеранами Специальной военной операции Михаилом Таскиным и Сергеем Елгиным, которые после тяжелых ранений на передовой стали инвалидами. Во время обеда в местном кафе к ним подошла группа пьяных молодчиков. Выкрикивая проукраинскую ересь, ветеранов жестоко избили, их медали «За отвагу» сорвали и выбросили в придорожную пыль. Все происходило под глумливые визги сожительниц отморозков.

Дать сдачи нападавшим воины не смогли – уж очень неравны были силы: в результате ранений на фронте Михаилу, служившему в штурмовом подразделении, и его боевому товарищу Сергею ампутировали ноги. После избиения Михаил попал в больницу повторно, а на его лице буквально не было живого места.

В ночь на 22 июля в Челябинской области мигрант из Таджикистана проломил голову ветерану Специальной военной операции Антону Чашкину. Изверг назвал десантника «агрессором», а затем вероломно, воспользовавшись слабостью проходившего реабилитацию военного, ударил его. Солдат упал на ступеньки и потерял сознание. Врачи зафиксировали у Антона закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. 8 августа Герой Специальной военной операции скончался в больнице, не приходя в сознание. Это ещё одно свидетельство того, что вопросам миграционной службы в нашей Стране уделяется крайне мало внимания. Такое бездействие со стороны Государства приводит к непредсказуемым последствиям. В дальнейшем, обстановка с мигрантами, думаем, будет только усложняться.

Не менее чудовищный случай произошёл в Краснодарском крае, где изуверы, как звери, забили камнями до смерти двух ветеранов Специальной военной операции.

Такие позорные выходки - избиение и убийства воинов, отказ пустить солдата в форме в кафе или на автомобильную заправку, оскорбления Защитников Отечества – находятся в одном ряду с отказом российских спортсменов от флага Родной Страны на международных соревнованиях. Это такое же предательство. Потому что честь воина и честь Отечества – родственные понятия, которые должны быть святы для каждого.

Убеждены, что Государство обязано было давно отреагировать на появление в обществе подобных прецедентов, а Государственная Дума – принять жесткие Законы, направленные на недопущение посягательств на жизнь и здоровье Защитников Родины.

Подобное уже было в нашей истории. С равнодушием и словами «мы вас туда не посылали» в свое время столкнулись тысячи ветеранов Афганистана. Достойно и в полной мере выполнив свой воинский долг перед Родиной, для немалой части общества они оказались чужими. И справиться с таким отношением смогли не все. Сколько судеб было поломано уже после войны! Трудно вообразить себе масштаб такой пугающей бесчеловечности.

Случившееся в Забайкальском крае и других регионах России должно пробудить общество и показать, что время прятать голову в песок давно прошло. Такие чудовищные происшествия необходимо широко освещать в СМИ, а нелюдей, совершивших их, наказывать по всей строгости Законов военного времени. Наказание за подобные злодеяния должно быть неотвратимым. Иначе мы рискуем собственными руками разрушить нашу Страну.

Важно отметить, что такие случаи не только поражают своей безнравственностью, они вызывают возмущение и отторжение у нашего общества. А значит еще не все потеряно: полного «переформатирования» населения, как это произошло на Украине, удалось избежать. Да, последние 30 лет в российском обществе царили настоящие разброд и шатание, а у Государства не было, и что ещё трагичнее нет, Государственной Идеологии, которая могла бы объединить граждан вокруг себя. Тем не менее, те ценности, на которых воспитывалось не одно поколение наших предков, помогли уберечь наших граждан от нравственного разложения. Вызов нашему поколению – сохранить эти ценности и передать их своим потомкам. Потому что Идеология и Культура – важнейшие составляющие основы национальной безопасности Государства.

Следует заметить, что в противовес этому злу стоит Российское военно-историческое общество, проводящее огромную работу в этом направлении. РВИО, пожалуй, единственная общественно-государственная организация в России, которая содействует сохранению российской военной истории, противодействует попыткам её искажения, занимается воспитанием патриотизма граждан. По всей Стране и за рубежом Российским военно-историческим обществом установлено более 500 Мемориалов и Памятников-Бюстов. Усилиями РВИО установлено 37 мемориальных досок Героям России, совершившим подвиги в ходе Специальной военной операции. Памятные доски открыты на зданиях школ, в которых учились Герои. Эта большая программа охватывает как областные центры, так и совсем небольшие населенные пункты. Отметим, что ранее Российским военно-историческим обществом открыто свыше 3 800 мемориальных досок на домах и фасадах школ, где родились и учились будущие Герои Советского Союза и полные Кавалеры ордена Славы – участники Великой Отечественной войны. К сожалению, денежных средств на эти работы, по сравнению с предыдущими годами, выделяется крайне мало.

Отметим, что одним из главных направлений в деятельности Российского военно-исторического общества является патриотическое воспитание подрастающего поколения. РВИО проводит военно-исторические лагеря «Страна Героев». Они призваны помочь укрепить историческую и культурную связь поколений, привить детям и подросткам интерес к изучению истории своей Страны, повысить физическую и пройти военную подготовки. Военно-исторический лагерь «Страна Героев» посетили уже более 20 тысяч подростков со всей Страны - школьников, суворовцев, кадет, юнармейцев и спортсменов.

Значимым для патриотического просвещения граждан является и цикл лекций доктора исторических наук, профессора Владимира Мединского «Рассказы из русской истории», посвященный самым ярким фигурам русской истории. В лекциях в доступной форме рассказывается о российских самодержцах и их сподвижниках, выдающихся военачальниках и дипломатах.

Видеолекции собрали множество положительных откликов не только со стороны любителей истории, но и от зрителей самых разных возрастов, профессий и увлечений . Автор создает атмосферу эпохи, и исторические персонажи буквально в ней оживают.Владимир Мединский описывает их прежде всего как людей со всеми их слабостями, недостатками и достоинствами. По силе воздействия эти лекции превосходят некоторые исторические сериалы, - делятся своими впечатлениями зрители.

Выпуск новых единых Учебников по Истории для учеников 10 и 11-х классов - ещё один важнейший шаг на пути сохранения культурных и идеологических ценностей. Начиная с 1990-ых годов и до настоящего времени, школьники изучали историю по разным линейкам учебников. Итогом такого исторического многообразия стало появление множества учебников, извращающих правду о прошлом нашей Родины. Их идеологическая направленность заключалась в принижении места России и советского общества в мировой истории. Например, учебники, изданные на деньги американского миллиардера Сороса, всячески преувеличивали роль западных держав и преуменьшали роль Советского Союза в Победе над фашизмом.

В новых учебниках, напротив, достойное внимание уделяется событиям Великой Отечественной войны. Добавлен раздел о ключевых событиях современной истории – воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, о предпосылках и событиях Специальной военной операции, а также о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации.

Эти знания помогут молодёжи лучше разобраться в происходящих событиях, узнать об именах современных Героев, чтобы передавать эту Память следующим поколениям.

К сожалению, просветительская деятельность, которой занимается Российское военно-историческое общество, лишь капля в море по сравнению с огромным количеством фейков, раздуваемых либеральными СМИ. Именно поэтому Государство должно уделять огромное внимание вопросам внутренней политики и не давать «пятой колонне» каналов влияния на общественное мнение. Если сейчас гражданское общество даст слабину и поддастся на спекуляции врагов — это будет настоящим предательством по отношению к Героям прошлого и настоящего. Но если нам удастся сохранить наши традиционные ценности и воспитывать молодёжь на примерах настоящего героизма и воинской доблести, то значит у нашего Государства есть надежда на достойное будущее.

Наступит день, когда современные девчонки и мальчишки повзрослеют, и им придется принимать непростые решения и выбирать между честью и трусостью, предательством и героизмом. В точности, как отважному поколению Победителей, которое мужественно сражалось на фронтах Великой Отечественной войны. Свой выбор эти героические Люди сделали - сотни тысяч вчерашних школьников встали на защиту своей Родины. Совсем юные мальчишки и девчонки положили свои жизни на общий алтарь Победы.

Эти отважные юноши и девушки пожертвовали своими жизнями ради будущего своей Родины. С достоинством они проходили через чудовищные пытки, терпели нечеловеческие условия в концентрационных лагерях, гибли в газовых камерах и на полях сражений, но ни на секунду не предали своей Родины. «Умираю, но не сдаюсь» – надпись неизвестного защитника Брестской крепости, как символ величия духа и доблести всего поколения Победителей. Но не только на фронте, но и в тылу советские люди ковали Победу. Дети и подростки трудились на заводах и фабриках, помогали в госпиталях и содействовали воздушной обороне. И сегодня отважные Сыны Отечества, не щадя своих жизней, защищают нашу Родину на фронтах Специальной военной операции. Те, кто сейчас сражаются на передовой, противостоят возрождению абсолютного зла – фашизма. И совсем, как их деды и прадеды, наши бойцы не дают этой нечисти разрушить нашу Страну. Патриотизм Защитников Родины остаётся связующим звеном между Героями прошлого и настоящего. На таких Людей нужно равняться и стараться не посрамить их память. Отречься от их имен будет настоящим предательством. И Российское военно-историческое общество ставит своим главным приоритетом сохранение военной летописи нашей Родины.

Как сказал в своем выступлении Президент Российской Федерации Владимир Путин: «Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети и вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни» .

Анна Белынцева

Фото: Сергей Куксин, «Российская Газета»