Искусство войны. Битва за Днепр: советские войска одолевают «Восточный вал» Искусство войны. Битва за Днепр: советские войска одолевают «Восточный вал» На чтение: 3 минуты

Несколько операций советских войск в Великой Отечественной войне с конца августа по декабрь 1943 года, которые получили общее название «Битва за Днепр», стали уникальным в военной истории прорывом многокилометровой обороны противника вдоль широкой реки. Кроме того, это было одно из немногих сражений Второй мировой, в котором танки, авиация и артиллерия отошли на второй план, а главную роль почти в одиночку сыграли обычные стрелковые дивизии. Битва за Днепр предопределила скорое падение гитлеровской Германии и победу СССР в войне.

11 августа 1943 года, еще до завершения советского контрнаступления в Курской битве, Гитлер отдал приказ о немедленном строительстве так называемого «Восточного вала» - системы укреплений, которая, по мысли фюрера, должна была надолго задержать Красную армию. «Восточный вал», или «Линия Пантера — Вотан», проходила по всему фронту от реки Нарвы на севере до Черного моря на юге, но самым стратегически важным участком были укрепления на Днепре. Объясняется это просто: именно здесь после Курской битвы находились главные силы сторон и развивалось наступление советских войск. Впрочем, на бумаге «Восточный вал» выглядел более внушительно, чем в действительности: немцы не успели достроить и укрепить его должным образом.

Началом битвы за Днепр считается 26 августа: в этот день пять советских фронтов начали общее наступление на 1400-километровом участке от Смоленска до Азовского моря. Всего со стороны СССР в сражении было задействовано 2,65 млн. человек, 2400 танков, 2850 самолетов и до 50 тысяч орудий. Немецкие войска совсем немного уступали в технике - 2100 танков, 2000 самолетов, но очень существенно — в живой силе и артиллерии: 1,24 млн. солдат и 12,6 тыс. орудий. С другой стороны, на их стороне было преимущество в виде «большой воды»: максимальная ширина Днепра доходит до 3 км.

Битва за Днепр 26 августа — 23 декабря 1943 г. Схема сражения.

Первый этап сражения, который условно можно назвать «предварительным» (Черниговско-Полтавская операция), начали войска Центрального фронта под командованием Константина Рокоссовского. 60-я армия Центрального фронта (с октября 1943 года - Белорусского), прорываясь на Донбасс, сумела вскрыть немецкое расположение к югу от Севска, командующий оперативно отреагировал на успех и перебросил крупные силы на этот второстепенный участок. К 31-му числу брешь во фронте немцев расширилась до 100 км в ширину и 60 км в глубину, и стало ясно, что удержать Донбасс противнику не удастся. Несмотря на яростное сопротивление, советские войска быстро продвигались к Днепру: ровная степь позволяла в полной мере использовать численное превосходство армий. 21 сентября был освобожден Чернигов, и немцы начали быстро отходить. При этом в ходе «бега к Днепру», как впоследствии признавал в мемуарах фельдмаршал Эрих фон Манштейн, три из четырех армий — 1-я и 4-я танковые и 8-я — понесли большие потери в людях и технике. Кстати, в качестве альтернативы Манштейн предлагал Гитлеру перебросить на Донбасс 12 дополнительных дивизий, но резервы Германии были практически истощены после Курской битвы.

Немцам удалось первыми переправиться на западный берег Днепра. Перед советским командованием встала непростая стратегическая задача: либо форсировать реку с ходу, не давая врагу укрепиться, либо подтягивать силы к местам переправ, искать слабые точки в позициях противника, чтобы затем массированными ударами прорвать оборону, а по возможности — окружить и уничтожить вражеские войска. Явный минус второго варианта заключался в том, что гитлеровцы тоже получали возможность закрепиться на Правобережной Украине и подвести подкрепления. Кроме того, существовал риск контрударов механизированными частями немцев, что фактически было главным оружием Германии с самого начала войны. Ставка выбрала вариант быстрой переправы, хотя он грозил Красной армии серьезными потерями.

Начало переправы через Днепр.

Вся тяжесть форсирования Днепра на фронте общей протяженностью до 400 км легла на плечи обычной пехоты — советских стрелковых дивизий. Солдаты использовали любые подручные плавсредства — рыбацкие лодки, плоты, иногда даже бочки, доски и бревна. Уже 22 сентября нашим войскам удалось захватить первый плацдарм на правом берегу в районе слияния Днепра и Припяти, следом — еще один, немного южнее Киева, на участке, где включился в бои Воронежский фронт. 24-го числа этот плацдарм попытались поддержать десантники, но неудачно: большая часть десанта, разбросанная на несколько десятков квадратных километров, полегла в стычках с немецкой техникой, остальные присоединились к партизанскому движению. Участие партизан в битве, к слову, стоит отметить отдельно: более 17 тысяч человек действовали в немецких тылах, не раз и не два срывая попытки противника сбросить прорвавшиеся советские войска обратно в Днепр. К 30 сентября героическими усилиями стрелковых дивизий на правобережье были отвоеваны более 20 плацдармов, причем позиции удерживались, несмотря на то, что тяжелая техника в большинстве своем пехоте помочь не могла. Красной армии удалось закрепиться на западном берегу дорогой ценой: к началу октября в некоторых из переправившихся дивизий осталось в строю не больше 20-30% личного состава.

Советские солдаты форсируют Днепр.

К середине октября на плацдармах в низовьях Днепра, которые удалось не только отстоять, но и расширить, подтянув танки и артиллерию, советские войска накопили достаточно крупные силы, чтобы продолжить наступление. В период до 20 декабря была проведена Нижнеднепровская операция силами Степного, Юго-Западного и Южного фронтов (в середине октября они были преобразованы во 2-й, 3-й и 4-й Украинский соответственно). В ходе наступления советские войска заняли участок Правобережья до 450 км в длину и 100 км в ширину, практически полностью разгромили 6-ю немецкую армию в Северной Таврии, а 17-ю — блокировали в Крыму, который будет освобожден в следующем году. Попытки прорваться в Криворожский железнорудный бассейн были остановлены к середине декабря германскими частями, получившими подкрепления из Европы и других областей Украины.

Тем временем Воронежский (1-й Украинский) фронт под командованием Николая Ватутина 12 октября начал операцию по освобождению Киева. Здесь Красная армия опиралась на два крупных плацдарма: Лютежский к северу от украинской столицы и Букринский — к югу. Первоначально главный удар планировался с юга, но командующий 3-й гвардейской танковой армии Петр Рыбалко обратил внимание на то, что пересеченный рельеф местности затрудняет продвижение. Тогда армия была скрытно переброшена на Лютежский плацдарм, откуда и нанесла 3 ноября мощный удар на Киев. Он стал для немцев полной неожиданностью: 6 ноября город был очищен от войск противника. 13 ноября Манштейн, сосредоточив крупные силы южнее Киева, начал контрнаступление, советские войска перешли к обороне. Тяжелые бои длились до 22 декабря. Отбить Киев немцам не удалось, к концу года их заметно поредевшие части закрепились на линии фронта Игнатополь — Мелени — Ставище.

Три знаменитых командующих в битве за Днепр: Иван Конев (2-й Украинский фронт), Константин Рокоссовский (Белорусский фронт), Николай Ватутин (1-й Украинский). На начало сражения все трое — генералы армии.

На этом битва за Днепр фактически закончилась: «Восточный вал» от верховий реки до Черного моря был прорван почти на всем протяжении. Надежды гитлеровского командования закрепиться на оборонительном рубеже и предотвратить дальнейшее наступление Красной армии пошли прахом, полное освобождение Украины и выход советских войск в Европу стали, по сути, лишь вопросом времени. Общие потери СССР в битве превысили полтора миллиона человек, из них около 400 тысяч убитыми и пропавшими без вести. Немцы, по разным источникам, потеряли от 300 тысяч до 1,2 млн. человек - истина, вероятно, лежит где-то посередине. Сражение стало одним из крупнейших в истории войн и редким (а по масштабам — единственным в своем роде) примером быстрого преодоления большой водной преграды при упорном сопротивлении врага.

Это интересно! Сравнить по масштабам «водную» битву за Днепр можно разве что с попыткой вторжения Испании в Англию через Ла-Манш в 1588 году. Однако испанская эскадра «Непобедимая Армада» была разбита. Кстати, во Второй мировой войне отказаться от подобной затеи пришлось и Адольфу Гитлеру.

Гибель «Непобедимой Армады».