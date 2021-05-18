«Искажённый юмор истории». Как в США вспоминали расстрел царской семьи 17 июля в американской газете The New York Times была опубликована статья журналистки Анастасии Эдель «Останки Романовых», посвящённая проблеме захоронения останков великой династии. Автор последовательно рассказывает и анализирует историю большевистской расправы над членами семьи Романовых, последующего белогвардейского и российского расследований, а также причины, по которым история до сих пор не закончена. При этом Эдель отмечает, что многочисленные комиссии и проверки, ожидания родственников Романовых и новые заявления не дают главного – точка в деле не стоит: «После Русской революции минуло столетие, а сын и дочь царя Николая остаются непогребёнными, хотя забальзамированное тело главного врага Романовых Ленина продолжает привлекать к себе гостей столицы. Порой у истории... На чтение: 2 минуты

17 июля в американской газете The New York Times была опубликована статья журналистки Анастасии Эдель «Останки Романовых», посвящённая проблеме захоронения останков великой династии.

Автор последовательно рассказывает и анализирует историю большевистской расправы над членами семьи Романовых, последующего белогвардейского и российского расследований, а также причины, по которым история до сих пор не закончена. При этом Эдель отмечает, что многочисленные комиссии и проверки, ожидания родственников Романовых и новые заявления не дают главного – точка в деле не стоит: «После Русской революции минуло столетие, а сын и дочь царя Николая остаются непогребёнными, хотя забальзамированное тело главного врага Романовых Ленина продолжает привлекать к себе гостей столицы. Порой у истории бывает искажённое чувство юмора».

Как известно, расстрел членов семьи Романовых начался в ночь с 12 на 13 июня, когда из пермской гостиницы большевики похитили младшего брата Николая II Михаила и его личного секретаря, друга, Николая Джонсона и убили в лесу в районе местечка Малая Язовая. Важным не упомянутым в этой истории является то, что долгое время убийство брата императора скрывалось, 2 июня 1918 года большевики сообщали, что он находится якобы в Омске. А останки Михаила Александровича и Николая Джонсона так и не были найдены.

Следующим, наиболее известным и кровавым шагом стала ночь с 16 на 17 июля 1918 года. 12 вооружённых большевиков в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге расстреляли 11 человек: Николая II, супругу Александру, дочерей Анастасию, Марию, Татьяну, Ольгу и сына Алексея, лейб-медика Евгения Боткина, лейб-повара Ивана Харитонова, прислугу Анну Демидову, полковника Алексея Труппа. Убийство царской семьи осуществилось под предлогом смерти революции: «Революция погибает, должны погибнуть и вы», – цитирует командовавшего солдатами Якова Юровского Анастасия Эдель.

18 июля 1918 года в 18 км от города Алапаевска в шахту у рудника Нижняя Селимская были сброшены восемь человек. Заметим, что в то же время большевики уже расклеивали объявления о похищении белогвардейцами «бывших великих князей Игоря Константиновича, Константина Константиновича, Ивана Константиновича, Сергея Михайловича и Палея». Многие сходятся во мнении, что информация о похищении была всего лишь маскировкой убийства. На самом же деле пленных после удара обухом по голове сбросили в шахту, а потом забросали гранатами. Некоторые жертвы умирали несколько дней…

В конце января 1919 года в Петропавловской крепости были казнены последние оставшиеся на территории России члены семьи Романовых – двоюродные братья императора Николай, Дмитрий и Георгий и его дядя, сын Александра II Павел. Так за восемь месяцев из 53 Романовых, напоминают в The New York Times, остались в живых только 35.

По мнению Анастасии Эдель, находившиеся в эмиграции члены царской семьи не могли ни похоронить своих родственников, ни до конца поверить в то, что их больше нет, поскольку конкретных доказательств не было. До 1920 года поиском Романовых занимался судебный следователь по особо важным делам Николай Соколов. Ему удалось собрать малое количество улик и передать дочери Александра III Ксении, которая разослала их членам семьи по принадлежности. Но этих улик было недостаточно.

Укрепившие свою власть большевики постепенно дистанцировались от событий 1918–1919 годов. Доказательств не было, изымались книги о судьбе императорского дома, из Музея революции в Москве убрали отчёт Якова Юровского, командовавшего расстрелом семьи. Никто не решался искать императора, даже говорить о нём, боясь правительственного недовольства, уверены в The New York Times. Не решались вплоть до 1989 года, когда драматург Эдвард Радзинский опубликовал сенсационную статью, в основу которой легли рассекреченные мемуары Юровского, где он подробно описывает казнь.

17 июля 1998 года состоялось захоронение останков царской семьи (рассказ свидетеля тех событий, известного историка и постоянного автора портала «История.рф» Александра Шубина читайте ЗДЕСЬ ). В Санкт-Петербург приехали многие продолжатели рода Романовых . «Если раньше чувство семейственности у нас отсутствовало, то теперь появилась некая неразрывная связь», – сказал праправнук Ксении Андрей Анастасии Эдель. Однако были и те, которые отказались приезжать, во многом потому, что подлинность останков царской семьи до сих пор ставится под сомнение.

В деле присутствует ряд несоответствий. Первое – данные следователя Николая Соколов о месте захоронения в Ганиной Яме и обнаружение тел в Поросенковом Логу. Второе – непризнание Церковью останков детей Николая Алексея и Марии.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин предложил провести полномасштабное расследование, касающееся истории со смертью царя и его семьи. Безусловно, чем раньше правительство Российской Федерации поставит точку в этом вопросе, тем будет лучше не только для семьи Романовых, но и для истории нашей страны в принципе. В этом с журналистом зарубежного издания трудно не согласиться…