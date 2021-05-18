«Именно на войне люди чаще всего приходят к вере в Бога»
После возвращения Крыма в состав России многие вновь вспомнили, что полуостров полит русской кровью. Но немногие знают, что кровь эта принадлежит не только солдатам и мирным жителям. Есть среди участников сражений и православные священники, которые и сами встали на защиту родной земли, и подняли свою паству. Начальник канцелярии Троице-Измайловского собора Санкт-Петербурга Дмитрий Леонтьев рассказал порталу «История.рф», какое участие в боях за Севастополь середины августа 1855 года принимали священники, и поведал о значении религии для Руси в важные исторические моменты. – Священники издавна участвовали в военных походах и боевых действиях. В мировой истории первым и вовсе стал Моисей, участвовавший в битве...
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После возвращения Крыма в состав России многие вновь вспомнили, что полуостров полит русской кровью. Но немногие знают, что кровь эта принадлежит не только солдатам и мирным жителям. Есть среди участников сражений и православные священники, которые и сами встали на защиту родной земли, и подняли свою паству.
Начальник канцелярии Троице-Измайловского собора Санкт-Петербурга Дмитрий Леонтьев рассказал порталу «История.рф», какое участие в боях за Севастополь середины августа 1855 года принимали священники, и поведал о значении религии для Руси в важные исторические моменты.
– Священники издавна участвовали в военных походах и боевых действиях. В мировой истории первым и вовсе стал Моисей, участвовавший в битве между израильтянами и населявшими Землю обетованную племенами. Когда Моисей поднимал руки вверх, побеждали их войска, когда уставал и опускал руки, начинали побеждать враги. В итоге священники стали поддерживать ему руки, и иудеи победили, получив свою Землю обетованную!
А на Руси это началось со времён великих князей. Одним из главных примеров в русской истории является Дмитрий Донской. В его войсках всегда были флаги с изображением Спасителя. У Ивана Грозного, кстати говоря, был крайне необычный флаг со Спасителем на белом коне. И рядом с каждым полком шли военные священники.
Но глубже всех понял необходимость религии на фронте Пётр I. По его приказу при каждом полку, на каждом корабле должен был быть священник. Это было аж три века назад – в 2015-м исполнилось 300 лет военному духовенству! И теперь история знает огромнейшее количество священников, которые совершили гигантское количество подвигов.
Например, был такой Дамиан Борщ в период Крымской войны 1854–1855 годов. В 1853 году его перевели в Азовский полк, с которым он в период Крымской войны совершил походы через Молдавию, Валахию к Дунаю. Он поехал под Евпаторию, состоял в гарнизоне Севастополя на 4-м бастионе, а 27 августа 1855 года принимал участие в отражении штурма Севастополя.
В каждом сражении Дамиан помогал раненым и умирающим, даже когда сам был ранен. Когда заканчивались перевязочные бинты, он рвал свою одежду для перевязки. Он был примером для всех солдат.
При обстреле Новороссийска с 28 февраля по 4 марта 1855 года отец Парфений отпевал погибших, исповедовал и причащал раненых воинов.
Отец Василий Виноградов, священник Брянского полка, под выстрелами во время обороны Севастополя погребал убитых, помогал раненым.
Иеромонах Иоанникий Савинов сумел приободрить военных в разгар боя за Камчатский манеж 11 марта 1855 года: по словам очевидца, он появился совершенно внезапно, когда колонны противников вынудили отступить, и начал петь церковную песнь. В иеромонахе солдаты увидели надежду, Божье послание и ринулись в бой.
Иеромонах Иоанникий Добротворский с первых дней блокады Севастополя занимался ранеными, обходил войска с крестом в руках, давал напутственные пожелания. Однажды среди трупов врагов он увидел офицера, который притворился умершим. Иеромонах сдал его военному начальству, за что был награждён золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте.
Случались в военной истории православия и курьёзы, и не только в Крымскую войну. Однажды во время Первой мировой наш полк ушёл вперёд, а священник отстал. И нарвался на десяток вражеских солдат и офицеров. Но священники военного духовенства были все невероятно обучены, туда брали людей, которые знали по несколько языков, они проходили такие академии… И вот батюшка поднял над головой икону и провёл такую проповедь, что все солдаты и офицеры сдались ему в плен! Вы представляете, какая это пламенная проповедь была?! Да ещё на языке противника!
Я сам бывший военный. И честно вам скажу: именно на войне люди чаще всего приходят к вере в Бога, потому что видят и осознают, что мир не может быть устроен так просто, как это порой кажется. Здесь есть что-то иное, что-то величественное и что-то более могущественное, что-то за гранью человеческого понимания…