«Именно на войне люди чаще всего приходят к вере в Бога» После возвращения Крыма в состав России многие вновь вспомнили, что полуостров полит русской кровью. Но немногие знают, что кровь эта принадлежит не только солдатам и мирным жителям. Есть среди участников сражений и православные священники, которые и сами встали на защиту родной земли, и подняли свою паству. Начальник канцелярии Троице-Измайловского собора Санкт-Петербурга Дмитрий Леонтьев рассказал порталу «История.рф», какое участие в боях за Севастополь середины августа 1855 года принимали священники, и поведал о значении религии для Руси в важные исторические моменты. – Священники издавна участвовали в военных походах и боевых действиях. В мировой истории первым и вовсе стал Моисей, участвовавший в битве... На чтение: 1 минута

После возвращения Крыма в состав России многие вновь вспомнили, что полуостров полит русской кровью. Но немногие знают, что кровь эта принадлежит не только солдатам и мирным жителям. Есть среди участников сражений и православные священники, которые и сами встали на защиту родной земли, и подняли свою паству.

Начальник канцелярии Троице-Измайловского собора Санкт-Петербурга Дмитрий Леонтьев рассказал порталу «История.рф» , какое участие в боях за Севастополь середины августа 1855 года принимали священники, и поведал о значении религии для Руси в важные исторические моменты.

– Священники издавна участвовали в военных походах и боевых действиях. В мировой истории первым и вовсе стал Моисей, участвовавший в битве между израильтянами и населявшими Землю обетованную племенами. Когда Моисей поднимал руки вверх, побеждали их войска, когда уставал и опускал руки, начинали побеждать враги. В итоге священники стали поддерживать ему руки, и иудеи победили, получив свою Землю обетованную!

А на Руси это началось со времён великих князей. Одним из главных примеров в русской истории является Дмитрий Донской . В его войсках всегда были флаги с изображением Спасителя. У Ивана Грозного , кстати говоря, был крайне необычный флаг со Спасителем на белом коне. И рядом с каждым полком шли военные священники.

Но глубже всех понял необходимость религии на фронте Пётр I . По его приказу при каждом полку, на каждом корабле должен был быть священник. Это было аж три века назад – в 2015-м исполнилось 300 лет военному духовенству! И теперь история знает огромнейшее количество священников, которые совершили гигантское количество подвигов.

Например, был такой Дамиан Борщ в период Крымской войны 1854–1855 годов. В 1853 году его перевели в Азовский полк, с которым он в период Крымской войны совершил походы через Молдавию, Валахию к Дунаю. Он поехал под Евпаторию, состоял в гарнизоне Севастополя на 4-м бастионе, а 27 августа 1855 года принимал участие в отражении штурма Севастополя.

В каждом сражении Дамиан помогал раненым и умирающим, даже когда сам был ранен. Когда заканчивались перевязочные бинты, он рвал свою одежду для перевязки. Он был примером для всех солдат.

При обстреле Новороссийска с 28 февраля по 4 марта 1855 года отец Парфений отпевал погибших, исповедовал и причащал раненых воинов.

Отец Василий Виноградов, священник Брянского полка, под выстрелами во время обороны Севастополя погребал убитых, помогал раненым.

Иеромонах Иоанникий Савинов сумел приободрить военных в разгар боя за Камчатский манеж 11 марта 1855 года: по словам очевидца, он появился совершенно внезапно, когда колонны противников вынудили отступить, и начал петь церковную песнь. В иеромонахе солдаты увидели надежду, Божье послание и ринулись в бой.

Иеромонах Иоанникий Добротворский с первых дней блокады Севастополя занимался ранеными, обходил войска с крестом в руках, давал напутственные пожелания. Однажды среди трупов врагов он увидел офицера, который притворился умершим. Иеромонах сдал его военному начальству, за что был награждён золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте.

Случались в военной истории православия и курьёзы, и не только в Крымскую войну. Однажды во время Первой мировой наш полк ушёл вперёд, а священник отстал. И нарвался на десяток вражеских солдат и офицеров. Но священники военного духовенства были все невероятно обучены, туда брали людей, которые знали по несколько языков, они проходили такие академии… И вот батюшка поднял над головой икону и провёл такую проповедь, что все солдаты и офицеры сдались ему в плен! Вы представляете, какая это пламенная проповедь была?! Да ещё на языке противника!

Я сам бывший военный. И честно вам скажу: именно на войне люди чаще всего приходят к вере в Бога, потому что видят и осознают, что мир не может быть устроен так просто, как это порой кажется. Здесь есть что-то иное, что-то величественное и что-то более могущественное, что-то за гранью человеческого понимания…