III. Вставай, страна огромная
III. Вставай, страна огромная
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Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. Материалы третьего тома «Вставай, страна огромная!» раскрывают проблематику подготовки Советского Союза к войне в международном, военном и экономическом аспектах. Особое внимание уделяется анализу начального периода Великой Отечественной войны, значению Московской битвы и сражения за Ленинград в мировой военной истории. Опубликованные исторические документы позволяют читателю глубже ознакомиться с проблематикой тома.
ПЕРЕД ГЕРМАНСКИМ НАПАДЕНИЕМ
А.В. Торкунов Уроки трагедии, в которой не было героев
A.О. Чубарьян Российско-германские отношения (август 1939 — июнь 1941). «Смена вех» в теории, идеологии и пропаганде
B.И. Дашичев Политика и стратегия Германии накануне Второй мировой войны (1938-1939 гг.)
Е.Н. Кульков Подготовка Германии и ее союзников к нападению на СССР
О.А. Ржешевский Международное положение и основные векторы советской внешней политики накануне Великой Отечественной войны
М.Ю. Мягков, О.А. Ржешевский Упущенный шанс: англо-франко-советские переговоры летом 1939 г. и советско-германский пакт от 23 августа 1939 г.
Элизабет дю Рео Внешняя политика Франции и франко-советские отношения в первые месяцы «Странной войны» (сентябрь 1939 – март 1940)
A.В. Ревякин Вооруженные силы СССР и поражение Франции в 1940 г.
Кристиан Хартман Планирование Гитлером войны на уничтожение против Советского Союза
Л.М. Воробьева Третий рейх, «умиротворители», малые страны и СССР накануне Второй мировой войны
Ю.А. Никифоров, Р.Ф. Субханкулов Некоторые тенденции освещения истории Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. в отечественной историографии
ДОКУМЕНТЫ
ПОЗАДИ МОСКВА
Ю.А. Никифоров «План Г.К. Жукова» от 15 мая 1941 года: проблемы интерпретации
И.А. Ахтамзян Генеральный план «Ост»
B.А. Анфилов Роковой просчет
М.Ю. Мягков Роковой 1941-й: трагедия начала войны
Б.И. Невзоров Московская битва и ее значение
В.М. Ковальчук Значение битвы за Ленинград в Великой Отечественной войне
A.С. Орлов На аэродромах Украины
B.К. Пархоменко Добровольцы НКИД в обороне Москвы
Обложка: обложка третьего тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.
Источник: https://historyrussia.org