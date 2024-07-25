III. Вставай, страна огромная III. Вставай, страна огромная На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. Материалы третьего тома «Вставай, страна огромная!» раскрывают проблематику подготовки Советского Союза к войне в международном, военном и экономическом аспектах. Особое внимание уделяется анализу начального периода Великой Отечественной войны, значению Московской битвы и сражения за Ленинград в мировой военной истории. Опубликованные исторические документы позволяют читателю глубже ознакомиться с проблематикой тома.

ПЕРЕД ГЕРМАНСКИМ НАПАДЕНИЕМ

А.В. Торкунов Уроки трагедии, в которой не было героев

A.О. Чубарьян Российско-германские отношения (август 1939 — июнь 1941). «Смена вех» в теории, идеологии и пропаганде

B.И. Дашичев Политика и стратегия Германии накануне Второй мировой войны (1938-1939 гг.)

Е.Н. Кульков Подготовка Германии и ее союзников к нападению на СССР

О.А. Ржешевский Международное положение и основные векторы советской внешней политики накануне Великой Отечественной войны

М.Ю. Мягков, О.А. Ржешевский Упущенный шанс: англо-франко-советские переговоры летом 1939 г. и советско-германский пакт от 23 августа 1939 г.

Элизабет дю Рео Внешняя политика Франции и франко-советские отношения в первые месяцы «Странной войны» (сентябрь 1939 – март 1940)

A.В. Ревякин Вооруженные силы СССР и поражение Франции в 1940 г.

Кристиан Хартман Планирование Гитлером войны на уничтожение против Советского Союза

Л.М. Воробьева Третий рейх, «умиротворители», малые страны и СССР накануне Второй мировой войны

Ю.А. Никифоров, Р.Ф. Субханкулов Некоторые тенденции освещения истории Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. в отечественной историографии

ДОКУМЕНТЫ

ПОЗАДИ МОСКВА

Ю.А. Никифоров «План Г.К. Жукова» от 15 мая 1941 года: проблемы интерпретации

И.А. Ахтамзян Генеральный план «Ост»

B.А. Анфилов Роковой просчет

М.Ю. Мягков Роковой 1941-й: трагедия начала войны

Б.И. Невзоров Московская битва и ее значение

В.М. Ковальчук Значение битвы за Ленинград в Великой Отечественной войне

A.С. Орлов На аэродромах Украины

B.К. Пархоменко Добровольцы НКИД в обороне Москвы

ДОКУМЕНТЫ

НАЗАД

Обложка: обложка третьего тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org