II Всероссийский военно-исторический форум «Георгиевские чтения» Пленарное заседание «Русская армия и государство» Дата: 11 декабря, начало в 11.00 Место проведения: Москва, Петровский пер. 6, стр. 1 Онлайн-трансляция пленарного заседания (с 11.00 до 14.00) Модератор Никифоров Юрий Александрович, канд. ист. наук, директор Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Аверьянов Константин Александрович, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Биография Александра Невского: актуальные научные дискуссии Моисеев Максим Владимирович, канд. ист. наук, заведующий сектором экспозиционно-выставочной работы «Музея Москвы» Служилые люди пограничья и их культура. Предварительные наблюдения Черникова Татьяна Васильевна, д-р ист. наук, профессор МГИМО (У) МИД России Русская армия и государство в XVIII веке Беспалов... На чтение: 5 минут

Пленарное заседание

«Русская армия и государство»

Дата : 11 декабря, начало в 11.00

Место проведения : Москва, Петровский пер. 6, стр. 1

Онлайн-трансляция пленарного заседания (с 11.00 до 14.00)

Модератор Никифоров Юрий Александрович, канд. ист. наук, директор Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества

Аверьянов Константин Александрович, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН

Биография Александра Невского: актуальные научные дискуссии

Моисеев Максим Владимирович, канд. ист. наук, заведующий сектором экспозиционно-выставочной работы «Музея Москвы»

Служилые люди пограничья и их культура. Предварительные наблюдения

Черникова Татьяна Васильевна, д-р ист. наук, профессор МГИМО (У) МИД России

Русская армия и государство в XVIII веке

Беспалов Александр Викторович, д-р ист. наук, профессор кафедры истории и экономической теории Академии государственной противопожарной службы МЧС России

Генерал П. П. де Ласси и русская армия XVIII века

Чистяков Олег Вячеславович, канд. ист. наук, главный специалист научно-справочного аппарата Российского государственного военно-исторического архива

Военный Орден Святого Георгия и эволюция практик награждения в русской армии

Шевченко Максим Михайлович, канд. ист. наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова

Крымская (Восточная) война России: образ и действительность

Юдин Станислав Сергеевич, канд. ист. наук, ведущий редактор редакции «Военная история» Большой российской энциклопедии

Генерал М. И. Драгомиров и некоторые аспекты разработки военных уставов в 1850–1860-е гг.

Гагкуев Руслан Григорьевич, д-р ист. наук, главный редактор бренда «Российский учебник» (группа компаний «Просвещение»)

Гражданская война: актуальные вопросы и роль армий в итогах противостояния

Мягков Михаил Юрьевич, д-р ист. наук, научный директор Российского военно-исторического общества

Уроки Нюрнберга: вчера, сегодня, завтра

Альтман Илья Александрович, канд. ист. наук, председатель научно-просветительного Центра «Холокост»

Нацистские преступления в годы Второй мировой войны: история и память о них в современной России

Илиевский Николай Вячеславович, старший научный сотрудник Военного университета Министерства обороны российской Федерации

Роль военной силы в генезисе холодной войны

Борисов Александр Юрьевич, д-р ист. наук, профессор МГИМО (У) МИД России

Реформа российской армии в контексте современной политики

Кикнадзе Владимир Георгиевич, д-р ист. наук, главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона»

О совершенствовании законодательной и правоприменительной деятельности в Российской Федерации в области противодействия реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников

Секционные заседания

14.00 – 17.00 (zoom-формат)

Секция 1. Русская армия эпохи классических войн: XVIII – XIX веков

Модератор – д-р ист. наук, профессор УРФУ имени Б. Н. Ельцина Поршнева Ольга Сергеевна

Презентация коллективной монографии «Война политика, память: Наполеоновские войны и Первая мировая война в пространстве юбилее»

Участники: д-р ист. наук О. С. Поршнева, д-р ист. наук В. Н. Земцов

Дуров Виктор Иванович, канд. ист. наук, старший преподаватель Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко

Образ противника в восприятии российских военачальников во второй половине XVIII в.

Постникова Алена Александровна, канд. ист. наук, доцент, Уральский государственный педагогический университет, доцент кафедры всеобщей истории и методики преподавания исторических дисциплин

От Немана до Москвы: русская кампания в представлении солдат Великой армии Наполеона

Земцов Владимир Николаевич, д-р ист. наук, профессор Уральского государственного педагогического университета, заведующий кафедрой всеобщей истории и методики преподавания исторических дисциплин

Отечественная война 1812 года и заграничные походы 1813–1814 гг. в исторической памяти народов Урала

Емельянов Александр Вячеславович, председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Свердловской области

Русский Маренго (из истории русско-шведской войны 1808–1809 гг.)

Шпагин Сергей Алексеевич, канд. ист. наук, независимый исследователь

Влияние русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на формирование общества в Области войска Донского (по материалам газеты «Донские Областные Ведомости»)

Алпеев Олег Евгеньевич,канд. ист. наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Военная игра в России: появление, становление и развитие (1824–1914 гг.)

Фоминых Алексей Евгеньевич, канд. полит. наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации Марийского государственного университета

Демонстрация военных трофеев: культурное, политическое, психологическое измерение традиции

Секция 2. Русская армия: от войны мировой к войне гражданской

Модератор – д-р ист. наук Ганин Андрей Владиславович

Асташов Александр Борисович, д-р ист. наук, доцент РГГУ

Борьба за людские ресурсы в Первой мировой войне: правонарушители в русской армии

Оськин Максим Викторович, д-р. ист. наук, профессор кафедры Международной полицейской академии Всероссийской полицейской ассоциации

Командарм-13 В. Н. Горбатовский: русская 13-я армия в кампании 1915 г.

Ростиславлева Наталья Васильевна, д-р ист. н., профессор кафедры всеобщей истории ИАИ РГГУ, директор Российско-германского учебно-научного центра

Аспекты повседневности гражданского плена в годы Первой мировой войны: российские подданные в лагерях интернированных Германской империи

Багдасарян Артем Олегович, канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры (философии, истории и культурологии) Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Первые мероприятия по защите населения от воздушного и химического нападения в годы Первой мировой войны в контакте развития гражданской обороны

Ревякин Александр Васильевич, д-р ист. наук, профессор

Траншейная война на западном фронте в восприятии русских военных кругов

Гребенкин Игорь Николаевич, д-р ист. наук, профессор Рязанского государственного Университета имени С. А. Есенина

Б. А. Энгельгардт – офицер Генерального штаба в Государственной Думе

Солнцева Светлана Александровна, канд. ист. наук, член Российской ассоциации историков Первой мировой войны

Социальная модернизация русской армии в условиях войны и революции (февраль – ноябрь 1917 г.)

Ратьковский Илья Сергеевич канд. ист. наук, доцент, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета

Крымские расстрелы зимой 1917–1918 гг. (по воспоминаниям их участников)

Разиньков Михаил Егорович, канд. ист. наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова

Причины военного коллаборационизма рядового и младшего офицерского состава в регулярных формированиях РККА и антибольшевистских сил 1918–1920 гг.

Барабанский Саян Андреевич, магистрант 2 курса группы Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ)

Особенности призыва на действительную военную службу в Белую армию в Сибири и на Дальнем Востоке в 1918-1919 гг.

Гончарова Екатерина Владимировна, г. Хабаровск, КГБНУК «Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова», старший научный сотрудник

Винтовка системы WINCHESTER из коллекции оружия Хабаровского краевого музея. История и атрибутирование.

Кузнецов Михаил Юрьевич, соискатель Иркутского национального исследовательского технического университета

От гарнизонных частей до Сибирских полков, награжденных коллективными Георгиевскими наградами: страницы истории подразделений русской регулярной армии в Восточной Сибири 1700–1905 гг.

Канищев Владимир Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры Всеобщей и российской истории Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина

Штрихи к коллективному портрету офицеров-георгиевских кавалеров периода Первой мировой войны уроженцев Тамбовской губернии

Постников Николай Дмитриевич, доцент кафедры истории, культуры и социального развития Московской области МГОУ

Первые газобаллонные атаки немцев на Восточном фронте в мае – июне 1915 г. Новые данные

Секция 3. Великая Отечественная война: актуальные вопросы военной истории

Модератор – Соловьев Сергей Михайлович

Начало секции в 15.00 (по мск.)

Краус Тамаш, д-р ист. наук, профессор Будапештского университета имени Лоранда Этвёша

Участие венгерских оккупационных сил в нацистском геноциде на территории СССР (1941–1944 гг.)

Гаврилов Павел Александрович, независимый исследователь

Народ и его герой. Образы партизан Ленинградской области от сталинизма до оттепели

Мосунов Вячеслав Альбертович, аспирант Института истории РАН СПб

Проблемы историографии попыток прорыва блокады Ленинграда.

Синицын Фёдор Леонидович, д-р ист. наук, Государственного университета по землеустройству

Что такое коллаборационизм? Историко-правовые измерения проблемы

Тимофеев Алексей Юрьевич, д-р ист. наук, профессор Белградского университета

«Мы» и «они». Воины-освободители РККА и местное население Сербии осенью 1944 г.

Исаев Алексей Валерьевич, канд. ист. наук

Массирование артиллерии в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны: передовое решение или нужда, выданная за добродетель?

Агафонов Дмитрий Сергеевич, главный специалист РГАСПИ

Из истории работы советских представителей по изучению материалов германской ракетной программы в 1944–1945 гг.

Шкаревский Денис Николаевич, канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Сургутского государственного университета ХМАО-Югры

Управление органами транспортной юстиции в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Близниченко Сергей Сергеевич, канд. техн. наук, доцент кафедры транспортных сооружений Кубанского государственного технологического университета

Военная история и политика памяти в современной России на примере судеб советских военачальников братьев Сивковых

Соловьев Сергей Михайлович, к. филос. н., в.н.с. факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный специалист РГАСПИ.

Нацистские преступники на допросах (по материалам открытых процессов в СССР в 1943-1947 гг.)

Фальков Яков Александрович, преподаватель истории Тель-Авивского университета

«Составить списки изменников, предателей, шпионов»: вклад советской партизанской разведки в выявление антисоветских элементов на оккупированных нацистами территориях СССР в 1941–1945 гг.

Бирюк Сергей Николаевич, военный историк, г. Псков

Частная операция 150-й стрелковой дивизии по овладению высотой 228,4 (22–23 июня 1944 г.)

Чунихин Артем Александрович, военный историк

Форсирование Дона 4-й танковой арией вермахта у станицы Цимлянская и роль передового отряда майора Д. Г. Суховарова в боях за Цимлянский плацдарм 21–24 июля 1942 г.

Кербиков Михаил Дмитриевич, канд. ист. наук, , заведующий отделом военной истории Ярославского музея-заповедника

Торфушки. Взгляд на историю забытого труда

Полян Павел Маркович, д-р геогр. наук, профессор Высшей школы экономики

Товарищ походный атаман (новые документы о двурушничестве Тимофея Ивановича Доманова)

Секция 4. Нацистские преступления: история и память

Модератор – д-р ист. наук Ковалев Борин Николаевич

Сак Ксения Васильевна, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник

Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына

Изнасилования на Восточном фронте: расследование, преступники и их жертвы

Ковалев Борис Николаевич, д-р ист. наук, профессор

Особенности взаимоотношений мирного населения и советских военнопленных на Северо-Западе России с военнослужащими Вермахта и их союзниками

Колотушкин Валерий Геннадьевич, заведующий отделом использования документов Государственного архива новейшей истории Новгородской области

Жертвы Жестяной Горки (новые данные из документов государственных архивов Новгородской области)

Акоева Наталья Борисовна, д-р ист. наук, доцент, профессор Краснодарского

государственного института культуры

«Новый порядок» немецкой администрации на территории Краснодарского края в 1942–1943 гг.

Деревянко Екатерина Викторовна, историк, г. Брянск

Локотской округ самоуправления: этапы и методы реализации политики антисемитизма и Холокоста

Бернев Станислав Константинович, канд. ист. наук, член Научно-консультационного совета Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда

К вопросу о достоверности воспоминаний историка и военного преступника Н. Н. Рутченко-Рутыча

Приймак Артур Александрович, журналист, политолог

Юрий Липа и расово-медицинские истоки преступлений ОУН–УПА

Полуэктов Иван Борисович, заведующий архивом Самарского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации,

Юсупова Светлана Николаевна, канд. ист. наук, заместитель первого проректора АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка», член Российского военно-исторического общества

Оуновцы на средней Волге (работа куйбышевских органов госбезопасности в 1941–1945 гг. по пресечению подрывной деятельности членов организации украинских националистов)

Ермаков Александр Михайлович, д-р ист. наук, и. о. декана факультета истории ЯРГПУ имени К. Д. Ушинского

Нацистские преступления на оккупированной территории СССР в гражданском образовании ФРГ

Захарина Екатерина Александровна, магистрант 2-го года обучения Института истории и международных отношений Южного федерального университета

Память о военнопленных и остарбайтерах в мемориальном пространстве Ростова-на-Дону: формы и практики

Секция 5. Война в контексте политики памяти в современном мире

Модератор – канд. филос. наук Аникин Даниил Александрович

Фокин Александр Александрович, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории Тюменского государственного университета

Советское как вызов memory studies

Кринко Евгений Федорович, д-р ст. наук, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН

Проблемы сохранения памяти о советских военнопленных в мемориальной культуре постсоветской России

Комплеев Антон Вячеславович, канд. ист. наук, доцент кафедры истории и теории политики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Подготовка военных кадров в годы Великой Отечественной войны в мемориальных практиках регионов Российской Федерации

Линченко Андрей Александрович, канд. филос. наук, доцент кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финансового университета

Память о войнах и войны памяти в исторической политике российских политических партий

Батищев Роман Юрьевич, аспирант факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Методологические подходы к изучению войн в рамках memory studies

Головашина Оксана Владимировна, канд. ист. наук, доцент кафедры философии и методологии науки Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина

Катынь: проблема ответственности в историческом сознании современных россиян

Плеханов Артемий Александрович, канд. ист. наук, научный сотрудник Института этнографии и антропологии РАН

«День защитника…» в контексте войн памяти постсоветской Украины

Аникин Даниил Александрович, канд. филос. наук, доцент кафедры истории и теории политики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Образ Г. К. Жукова в исторической памяти российского общества: конкуренция политических акторов

Овчинников Александр Викторович, канд. ист. наук, научный сотрудник Лаборатории трансдисциплинарных исследований познания, языка и социальных практик философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета

Идеологo-социальные аспекты конструирования мифа о защитнике Брестской крепости майоре Петре Гаврилове: «народная память», официальный бренд «малой родины» и организационные особенности военных реконструкций

Бубнов Александр Юрьевич, канд. филос. наук, доцент кафедры истории и теории политики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Память о жертвах и преступниках в фокусе актуальной политики (на примере дискуссии о Хатыни в белорусских социальных сетях)

Беклямишев Владимир Олегович, член Правления Российского исторического общества, ведущий координатор проектов фонда «История Отечества»

Память о Второй мировой войне в комментариях пользователей социальной сети «ВКонтакте»

Савельева Мария Анатольевна, аспирант факультета политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Память о Великой Отечественной войне: взгляд белорусской молодежи